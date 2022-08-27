Зростальний Місяць 28 серпня - 9 вересня: що на нас чекає в цей час

Молодик у Діві 27 серпня 2022 об 11:17 за київським часом у знаку Діви є початком першого дня нового місячного циклу, який закінчиться 26 вересня о 00:54. Енергетика Діви дозволяє складати більш ретельні та продумані плани, ніж зазвичай, і цим можна скористатися.

Період зростального Місяця триватиме до повні 10 вересня 12:59 і буде пов'язаний з побутовими питаннями, великою кількістю дрібних справ і деталей, що може занурити багатьох у метушню, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

28 серпня - зростальний Місяць у Діві, 2-й місячний день починається о 06:51.

Цей день бажано проводити у звичній для вас ситуації, займатися фінансовими питаннями, готуватися до нового робочого тижня, до поїздок та подорожей. Сприятливий час для підприємницької діяльності, обговорення з партнерами подальших перспектив співробітництва.

29 серпня - зростальний Місяць у Діві та Терезах, 3-й місячний день починається о 08:04.

Період Місяця без курсу від 06:08 до 12:44 - неефективний період. Початку тижня повністю відповідає вираз: "Понеділок - день важкий". Від 12:44 Місяць входить у знак Терези - цей транзит сприяє створенню сприятливої зовнішньої атмосфери. Легше буде налаштуватися на усвідомлену роботу та зайнятися важливими справами.

30 серпня - зростальний Місяць у Терезах, 4-й місячний день починається о 09:19.

День вибору, зважених рішень, розміщення пріоритетів та розставання з безглуздими справами чи зв'язками. Час набуття нового сенсу у сфері діяльності, визначення нової ролі наявних взаєминах. Люди відкриті до встановлення контактів, спілкування та обговорення найскладніших питань.

31 серпня - зростальний Місяць у Терезах і Скорпіоні, 5-й місячний день починається о 10:34.

Період Місяця без курсу від 13:43 до 20:11 - неефективний. Намагайтеся почати день якомога раніше, щоб встигнути зробити якнайбільше - перша половина дня для цього ідеально підходить. Від 13:43 і до кінця дня загальне емоційне тло досить напружене, особливо після входження Місяця у знак Скорпіона о 20:11. До вечора посилюється підозрілість, з'являються ревнощі, сумніви у щирості романтичного партнера та близьких людей.

1 вересня - зростальний Місяць у Скорпіоні, 6-й місячний день починається об 11:52.

Накопичені переживання готові вирватися з підсвідомості, попри наслідки. Загострюються інтуїція, творчий потенціал, з'являється прагнення позбавитися всього, що гальмує, заважає розвиватися. День глибоких трансформацій, духовного зростання та перетворення. Є можливість виявити свої вміння та таланти з несподіваного боку та справити бажане враження на оточення.

2 вересня - зростальний Місяць у Скорпіоні, 7-й місячний день починається о 13:14.

Період Місяця без курсу від 20:21 - неефективний. Слова сьогодні мають особливу силу - ними можна ранити людину чи зцілити, залежно від того, з якою метою вони будуть сказані. Сила дня наділяє людей великою кількістю активної енергії та життєвої активності. Але важливо стежити за своїм емоційним станом та висловлюваннями.

3 вересня - зростальний Місяць у Скорпіоні та Стрільці, 8-й місячний день починається о 14:36.

Період Місяця без курсу триває до 01:39, після чого він входить у знак Стрільця. Ресурсний та сприятливий день. Прекрасні можливості змінити своє життя у ліпший бік. Вдалі закордонні поїздки, організація та проведення різноманітних заходів, пошук допомоги та заступництва. Хороший день для проведення переговорів та встановлення довірчих відносин із зарубіжними партнерами.

4 вересня - зростальний Місяць в Стрільці, 9-й місячний день починається о 15:57.

Продовжуються сприятливі тенденції попереднього дня. Все, що було заплановано у молодик, сьогодні цілком реально довести до логічного завершення. Несподівані повороти подій і дивний збіг обставин сприяють підвищенню тривожності, але якщо вдасться взяти себе в руки і зберегти спокій, то можна зробити ривок вперед і зрушити справи з мертвого місця, дати хід важливим процесам.

5 вересня - зростальний Місяць у Стрільці та Козорозі, 10-й місячний день починається о 17:07.

Період Місяця без курсу від 04:50 до 05:02 - неефективний. Бажано присвятити день серйозним справам, професійній сфері, використати всі можливості для кар'єрного просування. Гарний час для відвідування офіційних інстанцій, подання заяв та запитів на отримання документів та різних дозволів. Важливо бути стриманим і терплячим у спілкуванні, намагатися нікого не зачепити оскільки конфлікти, що виникли цього дня, складно вирішити.

6 вересня - зростальний Місяць в Козорозі, 11-й місячний день починається о 18:02.

Добре вдається планування та початок важливих справ. Вдалий час для виконання робіт, що потребують точності, суворих математичних розрахунків та чіткого виконання інструкцій. День підходить для вирішення майнових питань, угод купівлі-продажу нерухомості, а також відвідування лікарів та проведення досліджень стану здоров'я. З'ясування стосунків, романтичні побачення та сімейні урочистості ліпше відкласти на інші дні.

7 вересня - зростальний Місяць у Козорозі та Водолії, 12-й місячний день починається о 18:42.

Період Місяця без курсу від 00:42 до 06:41 - неефективний. День сприятливий для відвідування та проведення презентацій, громадських заходів, спілкування з однодумцями. Прекрасно підходить для початку тривалої подорожі або виїзду за кордон на для проживання. Можна присвятити цей період зміцненню престижу своєї організації, виявляти ініціативу, показати своє прагнення домагатися поставлених завдань та зайняти лідерські позиції.

8 вересня - зростальний Місяць у Водолії, 13-й місячний день починається о 19:11.

Період Місяця без курсу із 15:33, тобто починається неефективний період нових справ, але сприятливий для завершення. День підходить для залагодження суперечливих питань, згладжування конфліктів та знаходження компромісів. Продовжуйте раніше розпочаті справи, зміцнюйте перевірені зв'язки та найближчими днями отримайте хороший матеріальний результат від докладених зусиль.

9 вересня - зростальний Місяць у Водолії та Рибах, 14-й місячний день починається о 19:33.

Період Місяця без курсу триває до 07:42, після чого переходить у знак Риби. Енергетично сильний день. Можна привернути увагу потрібних людей, спонсорів або справити сприятливе враження на роботодавців, виявивши силу волі, витримку, твердість та чесність у роботі. День сприятливий для пошуку ресурсів, додаткових джерел доходів та вирішення фінансових питань.

10 вересня Повня у Рибах о 12:59, і після цієї астрологічної події Місяць почне спадати до молодика у Терезах 26 вересня 2022 року.

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