Зростальний Місяць 30 березня - 12 квітня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Зростальний Місяць почав свій цикл із затемнення, посилює динаміку оновлень і трансформації. У цей період акцент ставиться на темах нових починань, сміливості та особистісного зростання.

Місячний цикл починається із сонячного затемнення 29 березня і дає старт новому розділу життя. Це час ініціатив, сміливих рішень, формування стратегій та руху вперед. Події цих днів можуть розвиватися найближчі 6 місяців, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Затемнення в Овні на Висхідному Місячному Вузлі створює потужну енергетичну хвилю на весь період зростального Місяця від 30 березня до 12 квітня. Енергії напружені, створюють потужний імпульс для цілеспрямованих дій, реалізації задуманих цілей та розкриття потенціалу. Однак важливо контролювати свої пориви та емоційні прояви.

Період зростального Місяця завжди наповнений енергією зростання, активності та оновлення. Сприятливий як особистих, і професійних досягнень. Вплив Висхідного Місячного Вузла акцентує увагу на сміливих кроках у майбутнє.

Зростальний Місяць цього місяця підштовхує до такого:

Активний розвиток: час для реалізації ідей, пошуку нових можливостей та зміцнення вже розпочатих проєктів.

Гармонія та баланс: з проходженням Місяця через різні знаки увага переходить від дії до стабілізації, від спілкування до піклування про себе.

Емоційне зростання: цей період допомагає усвідомлювати свої цілі, налагоджувати зв'язки з оточуючими та працювати над собою.

Це фаза енергії та устремлінь, коли важливо зберігати впевненість та слідувати за своїми бажаннями з відкритим серцем. Переміщення зростального Місяця через знаки від Овна до Терезів задає динамічний і наснажливий ритм.

29 – 30 березня: Місяць у Овні

Енергетика залишається динамічною. Цими днями можливі вибухові процеси, які супроводжуються сильними енергетичними спалахами. Це час для сміливих кроків, нових починань та активації внутрішньої сили. Місяць в Овні спонукає до дії та самостійності.

Чдовий час для активного старту, планування, прояву ініціативи. Однак важливо уникати імпульсивності та зберігати усвідомленість. Емоції спалахують швидко, конфлікти можуть спалахувати миттєво.

Для представників знака Овен – час активного старту, важливих рішень та нових починань. Наважуйтеся, але не перегинайте з напираням!

31 березня – 1 квітня: Місяць у Тельці

Після вогняного старту настає момент стабілізації, створюючи почуття безпеки та комфорту. Це ідеальний період для зміцнення матеріальної бази, фінансового планування та насолоди простими радощами життя. Час практичних дій, створення комфорту та насолоди стабільністю. Добре займатись фінансами, зміцненням базису, працювати над довгостроковими проєктами. Корисні тілесні практики, заземлення.

Тельцям варто сфокусуватися на стабільності та ресурсах. Гарний момент для фінансового планування та турботи про тіло.

2 – 3 квітня – Місяць у Близнятах

Період живого спілкування, обміну інформацією, навчання, інтелектуальної роботи та нових знайомств. Вдалий час для переговорів, пошуку нових ідей, поїздок. Однак, варто бути уважними до деталей, уникати поверхневості, але й не перевантажувати свій мозок.

У Близнят – динамічний період спілкування, навчання та нових знайомств. Будьте відкриті до інформації, але фільтруйте зайве.

4 – 5 квітня – Місяць у Раку

Дні, коли емоції виходять першому плані. Гарний час для інтуїтивних рішень, турботи про себе та близьких. Психічна енергія посилюється, акцентуючи увагу на сім'ї, домашньому затишку та турботі про близьких. Це час відновлення сил, зміцнення емоційних зв'язків і роботи з внутрішнім станом.

Для представників знака Рак – час розкриття чуттєво-емоційної сфери, турботи про себе та близьких. Дослухайтеся до своєї інтуїції.

7 – 8 квітня – Місяць у Леві

Енергія яскрава та творча. Це період сприятливий для самовираження, романтики та прояви лідерських якостей. Місяць у Леві надихає на сміливі кроки у своїх проєктах, але важливо зберігати рівновагу у стосунках. Чудовий момент для презентацій, публічних виступів, розвитку особистого бренду. Важливо тримати баланс між власним его та увагою до інших людей.

У Левів є можливість проявити себе, заявити про свої таланти і бути в центрі уваги. Головне – не драматизувати, якщо все йде не так швидко, як би Вам того хотілося

9 – 10 квітня – Місяць у Діві

Енергія стає практичною, продуктивною. Чудові дні для наведення ладу, правильної організації режимів праці та відпочинку, оздоровлення, догляду за тілом. Цей час ідеально підходить для аналізу та завершення рутинних завдань. Транзит Місяця за знаком Діви допомагає навести лад і набути зрозумілості у важливих питаннях.

Для представників знака Діви – період отримання ефективних результатів та самовдосконалення. Чудовий час для роботи над деталями, оформлення документів, подорожей.

11 – 13 квітня – Місяць у Терезах

12 квітня – день перед місяцем у Терезах 13 квітня. Цими днями фокус ставиться на сфері взаємин, співпраці, гармонізації простору. Гарний період для дипломатії, переговорів, пошуку компромісів. Місяць у Терезах надихає на вирішення конфліктів, зміцнення зв'язків, створення краси.

Всі, хто народився під знаком зодіаку Терези, зможуть встановити гармонію у взаєминах та досягти балансу. Прекрасний час для усунення конфліктів та створення краси навколо себе.

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