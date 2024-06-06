Зростальний Місяць 7-21 червня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Місяць, що росте, сприяє звершенням і новим планам! Це період активного розвитку, наповнення творчою енергією, набуття ресурсів.

Молодик 6 червня визначив основні тенденції нового місячного циклу. Найінтенсивніший період триватиме до повні 22 червня. У найближчі два тижні процеси відновлення та регенерації відбуваються набагато швидше, тому рекомендується займатися питаннями фізичного та психічного здоров'я. Гарний час для великих закупів, відкриття свого бізнесу, запуску проєктів розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

7 червня зростальний Місяць у Близнятах, у Раку – від 15:41

2 місячний день починається о 04:47

Місяць без курсу – з 15:16 до 15:41

Аспекти Місяця із планетами: квадрат Місяць-Нептун.

Великий ризик потрапити в товариство дуже нав'язливої та набридливої людини. Цього дня люди схильні вдягати «рожеві окуляри». Не варто очікувати підтримки від оточення більшу частину дня, в будь-якій суперечливій ситуації люди дотримуються позиції «моя хата з краю, нічого не знаю». І лише надвечір психологічне тло стає сприятливим.

8 червня – зростальний Місяць в Раку

3 місячний день починається о 05:45

Точних аспектів Місяця із планетами цього дня немає.

Транзит Місяця за знаком свого управління акцентує материнські почуття і всі жіночі якості, що сприятливим чином відбивається на домашніх і сімейних справах. Загострюються інтуїція, проникливість та уява. Місяць у Раку посилює романтичні настрої, робить людей чутливішими, сентиментальнішими, схильними до мрійливості, спогадів.

9 червня – зростальний Місяць у Раку, у Леві – від 22:29

4 місячний день починається о 06:55

Місяць без курсу – з 22:05 до 22:29

Аспекти Місяця з планетами: тригон Місяць-Сатурн, секстиль Місяць-Уран, тригон Місяць-Нептун, квадрат Місяць-Марс.

Взаємини з протилежною статтю стають більш задушевними та емоційно наповненими. Під впливом напруженого аспекту Місяця з Марсом люди стають більш вразливими, частіше, ніж завжди, відбуваються перепади настрою, примхи. Щоб звести до мінімуму ймовірність небажаних ситуацій у сімейних та любовних справах, важливо дотримуватись золотої середини.

10 червня – зростальний Місяць у Леві

5 місячний день починається о 08:10

Аспекти Місяця з планетами: опозиція Місяць-Плутон, секстиль Місяць-Юпітер.

В інформаційному просторі з'явиться багато суперечливої інформації. Є можливість потрапити під сильний сторонній вплив, хтось може вплинути на ваші переконання. Напруженість накопичується в підсвідомості, періодично вириваючись назовні.

Застосовуйте критичне мислення, щоб уникнути негативних наслідків!

11 червня – зростальний Місяць у Леві

6 місячний день починається о 09:26

Місяць без курсу – з 22:16

Аспекти Місяця з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Венера, квадрат Місяць-Уран.

Напружений аспект Місяця з Ураном генерує енергії боротьби та подолання, а багато гармонійних аспектів дозволяє застосувати цю енергію за призначенням. Однак пасивні люди, які звикли звинувачувати всіх, окрім себе у своїх невдачах і не бажають бачити реальний стан речей, можуть самі опинитися в неприємній ситуації, та і зіпсувати оточенню день.

12 червня – зростальний Місяць у Леві, у Діві – від 10:40

7 місячний день починається о 10:40

Місяць без курсу – до 08:39

Аспекти Місяця з планетами: тригон Місяць-Марс, квадрат Місяць-Юпітер.

День сприятливий для активної діяльності, дарує енергійність, сміливість та заповзятливість. Легше знайти мотивацію та підвищити свою продуктивність на роботі. Але важливо не перестаратися та помірковано використовувати свої сили. В емоційному житті, атмосфері вдома та в сімейних узах, можуть виникнути плутанина та нерозуміння.

13 червня – зростальний Місяць у Діві

8 місячний день починається об 11:50

Аспекти Місяця із планетами: опозиція Місяць-Сатурн.

Багато людей відчувають внутрішню емоційну напруженість, можуть боротися з суперечливими почуттями, складно розібратися в собі та зрозуміти, що ж дійсно потрібно, а що є другорядним. Якщо ж ви отримаєте те, про що мріяли, мрія, що здійснилася, виявиться зовсім не такою, як вам уявлялося спочатку.

14 червня – зростальний Місяць у Діві, у Терезах – з 21:12

9 місячний день починається о 12:59

Місяць без курсу – з 20:53 до 21:12

Аспекти Місяця з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Сонце, тригон Місяць-Уран, квадрат Місяць-Венера, опозиція Місяць-Нептун.

Напружений день, тому враховуйте у своїх планах те, що далеко не все відповідає графіку за таких аспектів, постійно виникатимуть непередбачені стримувальні обставини та перешкоди. У навколишньому просторі відчувається розпал пристрастей, емоції зашкалюють, позбавляючи здатності тверезо мислити. І лише відмова від старого та безперспективного може врятувати ситуацію.

15 червня – зростальний Місяць у Терезах

10 місячний день починається о 14:07

Аспекти Місяця з планетами: тригон Місяць-Плутон, тригон Місяць-Юпітер.

Сприятливий день, інстинкти та інтуїція загостряться, допомагаючи вирішувати найскладніші завдання. Можливо, деякі з бажань здійсняться, якщо вони не надто масштабні. Досягається емоційне задоволення різних рівнях, якщо вдається встановити баланс між особистим і соціальним. Продаж чи купівля нерухомості чи предметів домашнього вжитку пройде успішно.

16 червня – зростальний Місяць у Терезах

11 місячний день починається о 15:16

Точних аспектів Місяця із планетами в цей день немає.

Місяць у Терезах приносить гарний настрій, люди прагнуть контактів, покращуються стосунки з рідними та романтичними партнерами. Енергії дня сприяють новим контактам, сприяють примиренню та розважливості. У цей час загострюється сприйнятливість до краси, більш виражений інтерес до протилежної статі.

17 червня – зростальний Місяць у Терезах, у Скорпіоні – від 09:38

12 місячний день починається о 16:28

Аспекти Місяця з планетами: тригон Місяць-Сонце, тригін Місяць-Венера, тригон Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Плутон, опозиція Місяць-Марс.

Яскравий і насичений день, коли можна зробити дуже багато, перетворити наявний стан речей на краще. Люди схильні до суперечок, але до сварок справа не доходить. Виявляється готовність до партнерства, мирних переговорів. Друга половина дня є сприятливою для романтичних зустрічей, активного відпочинку.

18 червня – зростальний Місяць у Скорпіоні

13 місячний день починається о 17:43

Аспекти Місяця із планетами: тригон Місяць-Сатурн.

Цілком можливий сприятливий збіг обставин, за яких можна втілити свої плани в реальність. Рівень емоцій може бути досить високий, але слід скористатися зрілістю та досвідом, щоб ухвалити рішення щодо нинішніх вчинків та розпочати будувати плани на майбутнє.

19 червня – зростальний Місяць у Скорпіоні, у Стрільці – від 19:32

14 місячний день починається о 19:00

Аспекти Місяця з планетами: опозиція Місяць-Уран, тригон Місяць-Нептун, секстиль Місяць-Плутон.

Звичайний розпорядок та звичні події зміняться хаосом, спонукаючи багатьох людей до пошуку нових методів та підходів. Становище в будинку та сім'ї майже напевно зміниться, потрібно ухвалювати рішення щодо місця проживання, ремонту, переїзду, оновлень техніки та обладнання в будинку. Рішення та дії будуть успішними, якщо сміливо рушити назустріч новому.

20 червня – зростальний Місяць у Стрільці

15 місячний день починається о 20:17

Аспекти Місяця із планетами: опозиція Місяць-Юпітер.

Може з'явитися сильне бажання все кинути і поїхати дуже далеко, емігрувати чи просто вирушити у тривалу подорож. Психологічна атмосфера нестабільна, виконання зобов'язань перед будь-ким ускладниться. Хочеться більше, ніж можна отримати. Загальний стан здоров'я може погіршитися внаслідок емоційного навантаження.

21 червня – зростальний Місяць у Стрільці

15 місячний день починається о 21:28

Аспекти Місяця з планетами: квадрат Місяць-Сатурн, формується квадрат Місяць-Нептун.

День перед повнею 22 червня о 04:08 (gmt+3) дуже напружений, кризовий, але там, де криза, там і можливості. Події досягають своєї кульмінації, суперники та конкуренти стають агресивнішими. Емоційна стриманість та реальна оцінка того, що відбувається, допоможуть зберегти досягнуті позиції.

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