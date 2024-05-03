Зростальний Місяць 9-22 травня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Період зростального Місяця 9 – 22 травня – чудовий час, щоб займатися плануванням, ставити перед собою мету та продумувати способи її досягнення. Хороші дні для реабілітації – відновлювальні процеси відбуваються швидше. Можна отримати підтримку, знайти спонсорів чи людей, готових допомогти і словом, і справою.

У перші дні після молодика 8 травня активні дії приступати не рекомендується. Енергія ще слабка, але вона росте разом із місячним диском. Від 14 травня починається сприятливий час для енергійних та рішучих дій. Ближче до повні 23 травня все виходить легко, шанси на успіх збільшуються, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

9 травня – зростальний Місяць у Близнятах від 02:21

2-й місячний день починається о 06:08

Період місяця без курсу від 00:55 до 02:21

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Марс, тригон Місяць-Плутон

Збільшуються енергія та гарний настрій, посилюється імунітет, інтуїція, рішучість, винахідливість, заповзятливість, бажання діяти. Поліпшується активність у справах чи ситуаціях, які викликали ваш інтерес. Будь-які починання можуть дати результат вже найближчим часом.

10 травня – зростальний Місяць у Близнятах

3-й місячний день починається о 06:46

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Сатурн

Цього дня можна розширити список своїх контактів, знайти потрібну інформацію. А це допоможе стати успішним у будь-якій інтелектуальній та соціально орієнтованій діяльності. До кінця дня може відчуватися психологічне вигоряння, тому важливо правильно встановити межі, не допускати втручання сторонніх осіб у особисті справи.

11 травня – зростальний Місяць в Раку з 06:12

4-й місячний день починається о 07:36

Період місяця без курсу від 04:48 до 06:12

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Нептун, квадрат Місяць-Марс

Імпульсивність заважає вирішувати поточні проблеми, конфлікти на роботі та в сім'ї виникають частіше, ніж зазвичай. Є нетерпимість до інших людей та їх особливостей – мало того, вона всіляко демонструється. Проблеми можуть виникнути через незаплановані витрати. Краще відмовитися від укладання угод у галузі нерухомості.

12 травня – зростальний Місяць у Раку

5-й місячний день починається о 08:39

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Венера, тригон Місяць-Сатурн

День буде найбільш продуктивним з погляду ділової активності, а не відпочинку. Будь-які починання приведуть до успіху. Можливі несподівані взаємовигідні пропозиції, доленосні зустрічі. Це сприятливий час, щоб шукати допомоги та заступництва, влаштовуватися на роботу, а результатом дій буде кар'єрний та соціальний поступ.

13 травня – зростальний Місяць у Леві з 13:36

6-й місячний день починається о 09:51

Період місяця без курсу від 12:12 до 13:36

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Юпітер, секстиль Місяць-Уран

Доводиться пристосовуватися до обставин, що склалися, якщо хочете зберегти своє становище на роботі, в особистих взаєминах, суспільній діяльності. Виникають труднощі під час спілкування з мамою, дружиною. Загострюється сприйняття всього, що відбувається у навколишньому просторі. Але за бажання, розумних самообмеження та дисципліни, можна багато зробити цього дня, вирішити питання, пов'язані з іноземцями та зарубіжжям.

14 травня – зростальний Місяць у Леві

7-й місячний день починається об 11:05

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Марс

На цей день найкраще планувати ті справи, які можна повністю встигнути провести та закінчити сьогодні. Збільшується швидкість реакції і здатність чітко відчувати момент. Хороший день для всього, що здоров'я зміцнює та відновлює. Посилюється бадьорість, активність, бажання діяти.

15 травня – зростальний Місяць у Леві

8-й місячний день починається о 12:17

Період Місяця без курсу від 19:41

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Венера, квадрат Місяць-Юпітер, квадрат Місяць-Уран

Напружений день, коли найменша недбалість може виявитися довгостроковими негативними наслідками. Необхідно розвивати відповідальність, цілеспрямованість, старанність, методичність, послідовність. Відчуття того, що все й так, само собою, буде добре, призводить до того, що беруться до уваги сприятливі можливості.

16 травня – зростальний Місяць у Діві з 00:34

9-й місячний день починається о 13:28

Період Місяця без курсу триває до 00:34

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій

Прекрасний день для того, щоб налагодити контакт із самим собою, гармонізувати взаємини з оточенням. Якщо потрібна серйозна розмова з кимось із близьких, краще спланувати її на сьогодні. Сприятливий час для угод купівлі-продажу, подорожей, переїздів.

17 травня – зростальний Місяць у Діві

10-й місячний день починається о 14:36

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Венера, опозиція Місяць-Сатурн, тригон Місяць-Уран

День змін насамперед у емоційному стані, а також у фінансовому чи майновому становищі. Домашні, сімейні турботи позначаться на робочих справах. Участь у справах колективу, контакти з друзями, можливість впровадження своїх прогресивних ідей виявиться корисною для майбутнього. Можливі несподівана вигода та фінансові надходження.

18 травня – зростальний Місяць у Терезах з 13:22

11-й місячний день починається о 15:43

Період місяця без курсу від 12:08 до 13:22

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, тригон Місяць-Юпітер

Сприятливий день: люди налаштовані на співпрацю та гармонізацію партнерських взаємин, розуміння інтересів одне одного. Гарний час для приймання іноземних делегацій, переговорів зі спонсорами та впливовими людьми, подорожей та вирішення питань за кордоном. Можуть відкритися сприятливі перспективи, які важливо розглянути та не проґавити.

19 травня – зростальний Місяць у Терезах

12-й місячний день починається о 16:51

Період Місяця без курсу з 18:48

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Марс

Імпульсивність та втручання сімейних турбот заважають успішно вирішувати робочі питання.

Люди схильні виявляти нетерпимість до особливостей поведінки оточення. Слід бути обережними під час користування різними інструментами і механізмами, гострими предметами.

20 травня – зростальний Місяць у Терезах

13-й місячний день починається о 18:00

Весь день період місяця без курсу, тобто. Місяць не утворює жодного аспекту з іншими планетами

Місяць керує нашими емоціями, інстинктами та внутрішнім життям. Оскільки він не створює власну енергію, а відображає сяйво інших планет, то в дні холостого Місяця всі основні життєві процеси уповільнюються. Вважається, що будь-які, навіть ретельно сплановані дії, під час Місяця без курсу не дадуть результату.

21 травня – зростальний Місяць у Скорпіоні з 01:34

14-й місячний день починається о 19:12

Період Місяця без курсу триває до 01:34

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Меркурій

Саме тоді посилюється чутливість психіки, нервової системи. Можливі коливання, нестійкість почуттів, ухвалення помилкових рішень. Мислення сьогодні може бути дещо уповільненим, увага розсіюється, виникає нерозуміння з близькими та дорогими людьми. Краще відкласти поїздки та серйозні розмови на більш сприятливий день.

22 травня – Місяць у Скорпіоні

15-й місячний день починається о 20:27

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сатурн, опозиція Місяць-Уран

Підхожий час приведення своїх справ до ладу, для організаційних перетворень. Колишні обов'язки та турботи нагадують про себе, але з ними необхідно розбиратися вже по-новому. Хороший день для самостійної роботи, запуску реклами та просування бізнесу, інтернет-проєктів. День перед повнею у Близнятах 23 травня о 16:52 за київським часом.

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