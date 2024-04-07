Зростальний Місяць 9-23 квітня 2024 року: що нас чекає в цей час

Терпіння і витримка – дуже цінні якості, а саме в період зростального Місяця їх може бракувати. Тримайте себе в руках — зараз не час розгойдувати човен, підводного каміння в квітні дуже багато і з деяким доведеться зіштовхнутися.

Загальне тло на найближчі два тижні задає Сонячне затемнення або молодик 8 квітня, яке відбудеться на зростальному Місячному Вузлі. Це затемнення є своєрідним криголамом, тобто воно допомагає просунутися вперед. Також акцентує ті чи інші життєві сфери представників усіх знаків зодіаку. Ба більше, події цього періоду розвиватимуться до осіннього сезону затемнень, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

ОВЕН

Запитання 1 дому будуть найбільш актуальними. Обставини найближчих двох тижнів вплинуть загалом на вашу особистість і ваш зовнішній вигляд. Ваше ставлення до життя може змінюватись. Також актуальним може бути питання життєдіяльності організму. Все навколо провокуватиме вас на перегляд своїх життєвих установок та способів реагування на навколишній світ. Це час посилення особистого початку, коли ви знайдете нову енергію та ентузіазм. Також 1 дім пов'язаний зі сферою взаємин.

ТЕЛЕЦЬ

12 дім пов'язаний із духовним служінням, самопожертвою, ізоляцією, а також ілюзіями та фантазіями. Стають важливими теми несвідомого, езотеричного, містичного, таємного. Все, що починається у найближчі два тижні, матиме кармічну природу. А результати будуть пов'язані зі звільненням від чогось, закінченням певних процесів. Можливо, ви захочете проводити більше часу на самоті і заглибитись у себе, щоб розібратися з душевними переживаннями.

БЛИЗНЯТА

Громадське життя стане цікавим та насиченим, з'являться нові ідеї, які можуть бути цілком реалізовані протягом найближчих 6 місяців. 11 дім представляє людей, які люблять вас, ваших друзів та однодумців, орієнтується на майбутнє. Багато що буде пов'язано з цими питаннями в період зростального Місяця, що згодом сприятиме реалізації задумів. Ви зрозумієте справжню цінність дружби, відбудуться зміни у вашому оточенні та соціальній сфері.

РАК

10 дім активізує питання, пов'язані з кар'єрою, посадою, професією, політичними поглядами. Важливими стануть ваші здобутки у соціальному плані: ваш статус, який визначає шлюб, розлучення, вихід на пенсію, вдівство. Ви будете розмірковувати про те, як забезпечити регулювання всіх процесів у вашому житті, їхнє управління загалом. Навіть якщо зіштовхнетеся з деякими труднощами в реалізації своїх планів, доклавши більше зусиль, вже до кінця періоду зростального Місяця, отримаєте хороші результати.

ЛЕВ

Протягом найближчих двох тижнів вам доведеться звернути увагу на тему вищої освіти, підвищення кваліфікації, подорожей, міжнародних зв'язків, розширення горизонтів своїх знань та уявлень про світ. Це всі питання 9 дому і події, які відбудуться в період зростального Місяця, змінять ваше ставлення до універсальних цінностей. Ви можете зайнятися духовним розвитком, йогою, а можливо відчуєте потяг у релігії, почнете вивчати філософію чи іноземну мову.

ДІВА

Активізуються питання 8 дому – це загальні гроші та чужі ресурси, взаємини із податковими, страховими компаніями. Можливе і повернення боргів — або ви повернете, або вам. До сфери 8 дому належать питання життя та смерті, криз, сексуальних зв'язків. Найближчі два тижні – слушний час для визначення того, наскільки добре йдуть ваші справи, і ухвалення рішення про те, як слід діяти далі. Підсвідомість надасть вам підказки. У вас можуть відбутися докорінні зміни у вашому фінансовому становищі.

ТЕРЕЗИ

Проясниться тема шлюбу чи розлучення, партнерських взаємин – це стосується характеристик 7 вдома. Будуть актуальні питання офіційних спілок, співробітництва та договорів. Хтось може виявити увагу до вашої персони, запросить провести час разом. Але також загостряться конфліктні відносини, активізуються конкуренти, суперники чи суперниці. А можливо, намітиться новий контракт, і тема співпраці вийде на новий рівень.

СКОРПІОН

Стають важливими теми способу життя, фізичного служіння, повсякденних турбот та обов'язків. Обставини змусять вас зайнятися своїм здоров'ям, побутовими справами, переглянути доцільність вашої професійної діяльності щодо того, чи вона приносить бажаний дохід і чи подобається вам. Тобто у період зростального Місяця закладається фундамент у сферах 6 астрологічного дому. Якщо у вас є домашні улюбленці, то доведеться приділяти їм більше уваги протягом найближчих місяців.

СТРІЛЕЦЬ

Акцентуються питання, пов'язані з дітьми, особистими творчими проєктами, відпочинком, любов'ю, романтикою та різними соціальними ролями – це пов'язано з 5 домом. Зміниться спосіб вашого самовираження та презентації світу своїх талантів. Ви більше хвилюватиметеся за своїх дітей, за їхнє майбутнє. Гарний час для того, щоб потішити свою внутрішню дитину та повернутися до своїх дитячих захоплень. Потіште себе і це наповнить вас життєвою енергією на найближчі місяці – до наступного сезону затемнень.

КОЗОРІГ

Обставини, що виникають у період зростального Місяця порушують питання 4 дому – сімейних цінностей, нерухомості, домашньої ситуації, базових умов життя, продовження роду, а також дитячих травм. Може виникнути важлива справа у зв'язку з батьками, особливо з мамою – вона може розпочати нове життя. Або доведеться повернутися на батьківщину здалеку. У когось із рідних може змінитися статус, і це вплине на всіх членів сім'ї. Відбуваються зміни у сімейних відносинах.

ВОДОЛІЙ

На перший план виходять теми 3 дому – зв'язки та комунікація, поїздки та переміщення, ближнє оточення (родичі, сусіди, однокурсники). Зміниться коло спілкування, можлива зміна особистого автомобіля, засобів зв'язку або звичного шляху на роботу, наприклад, транспорту, на якому дістаєтеся щодня. Активізується інтелектуальна діяльність, робота з інформацією та листування, телефонні розмови чи навчальний процес. З'являється можливість численних виступів із лекціями.

РИБИ

2 астрологічний дім пов'язаний з грошима, які ви заробляєте, особистим майном, комфортом, фізичними та психічними ресурсами, вродженими талантами та здібностями. Обставини спонукають вас переглянути вашу фінансову ситуацію та цінності. Доведеться звернути увагу на теми доходів, витрат та самооцінки. Сукупність подій протягом найближчих двох тижнів змусить вас серйозно подумати про гроші і про те, що може зробити вас більш затребуваними на ринку праці.

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