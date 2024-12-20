Зростальний Місяць від 1 до 13 січня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Період зростального місяця від 1 до 13 січня – час будувати мости між мріями та реальністю. Ми зустрічаємо 2025 рік у дивовижний момент, коли зростальний Місяць заряджає нас енергією оновлення та глибоких змін, зростання та реалізації.

Молодик у Козорозі 31 грудня 2024 року ніби відкриває двері в новий рік з чітким посланням: "Струй, плануй, досягай". Початок 2025 року супроводжується не лише зростальною енергією Місяця, але й відчуттям, що старі обмеження готові поступитися місцем новим горизонтам. Це час, коли кожен ваш крок до мети, кожен маленький успіх працюватиме на довгострокове зростання, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Козоріг – кардинальний знак зодіаку, це символ дисципліни, стійкості та амбіцій. Почати рік із цього знака – отже отримати можливість закласти надійний фундамент для всіх цілей на наступний рік. Управитель молодика – Сатурн у Рибах, який перебуває в напруженості з ретроградним Юпітером, – натякає на те, що успіх вимагатиме не тільки працьовитості, а й уміння адаптуватися, відпускати старі переконання та довіряти інтуїції.

Зростальний Місяць просуваючись від молодика в Козорозі до повні в Раку 14 січня, допомагає:

закладати наміри та діяти з рішучістю

поєднувати амбіції та емоційну турботу про себе та близьких

знаходити баланс між роботою та будинком, цілями та почуттями.

Рекомендації на період зростального Місяця для сприятливого старту 2025 року:

ставте чітку мету: нехай вона буде конкретною, вимірною та досяжною

плануйте стратегічно: розбийте об'ємні плани на невеликі кроки

будьте гнучкими та уважними до внутрішніх відчуттів

вірте у свій розвиток і піднесення: як росте Місяць, так зростатиме і ваша майстерність, впевненість та успіх

не забувайте про баланс: прагніть успіху у досягненнях, а й душевної гармонії.

Зростальний Місяць – це час, коли Природа і Космос підштовхують нас до нарощування активності, закликають робити кроки до нових вершин і закладати міцний фундамент для майбутнього. Цього разу ми розпочинаємо новий місячний цикл із молодика в Козорозі 31 грудня 2024 року і завершуємо його повнею у Раку 14 січня 2025 року. Цей проміжок несе в собі особливу міць: він символізує перехід з одного року до іншого і водночас дає нам шанс не просто поставити мету, а й зробити її досяжною.

Саме цей період зростального Місяця визначає тло всього 2025 року, тому важливо поставити перед собою конкретну, вимірну мету, яка допоможе зміцнити соціальний статус, кар'єру та внутрішню впевненість. Реалізація планів потребує як праці, так і гнучкості мислення, вміння адаптуватися і слухати свою інтуїцію.

Фаза молодика (1-4 січня): перші кроки

Енергія починає наростати, і кожен може відчути перші проблиски мотивації та зрозумілості. Ця фаза сприятлива для:

дрібних, але конкретних дій, вкладених у плани

спілкування та переговорів, якщо ваша мета пов'язана з партнерством чи роботою в команді

навчання та дослідження, збирання інформації для подальших кроків.

Однак важливо не перевантажувати себе одразу. Дозвольте планам "налаштуватись" і отримати перші контури.

Рекомендації для початку циклу:

напишіть список довгострокових цілей та розбийте їх на конкретні кроки

продумайте, які звички та навички вам потрібно розвинути для досягнення успіху

займіться плануванням та організацією на найближчий місяць та навіть весь 2025 рік.

Від 5 до 13 січня найлегше долати перешкоди та нарощувати зусилля. Це фаза динамічного зростання, що сприяє роботі над зміцненням внутрішньої дисципліни, проте важливо не піддаватися імпульсивності. Цей період може принести:

випробування ваших планів на міцність. Можливо, доведеться переглянути стратегії або підлаштуватися до обставин.

дратівливі фактори, що підштовхують до дій. Ця енергія потребує активності, тому не бійтеся виявляти ініціативу.

необхідність вирішувати практичні завдання та доводити розпочаті справи до проміжного завершення.

кризові ситуації, які спонукають шукати баланс між роботою та особистим життям, щоб уникнути емоційного виснаження.

Дні зростального Місяця від 1 до 13 січня висвітлюють результати зусиль попереднього року та порушують питання, пов'язані з роботою та домом, сім'єю, соціальним життям та внутрішнім світом, відповідальністю та емоційною стабільністю. Цей період несе потужну енергетику задля досягнення мети та створення основ для життя. Гарний час для того, щоб підбити підсумки року, що минув, відпустити те, що не має перспектив і ще більше і зосередьтеся на довгострокових планах.

Представникам кардинального хреста — Овнам, Ракам, Терезам, Козорогам — від перших днів нового року потрібно наполегливо працювати і дотримуватися плану. Дійте методично і не звертайте з наміченого шляху. Але важливо не забувати стежити за своїми ресурсами та відновлюватися. Відпочинок та турбота про себе підтримають власну продуктивність. Організуйте свій лад так, щоб уникнути вигоряння.

Поки представники інших знаків зодіаку зайняті святковими справами, Овни, Раки, Терези та Козороги можуть задати правильний тон на весь рік, якщо докладуть необхідних зусиль, головне – не поспішати та не розкривати деталі. Використовуйте цей період для переоцінювання життєвого шляху та пріоритетів. Займіться питаннями самооцінки: визначте, що приносить вам стабільність та впевненість. Перегляньте свої довгострокові плани – настав час вивести їх на новий рівень.

Нехай період зростального Місяця від 1 до 13 січня стане початком потужного, стабільного та продуктивного календарного року для кожного!

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