Зростальний Місяць від 14 до 26 грудня 2023 року: що нас чекає в цей час

У фазу зростального Місяця ми відчуваємо приплив сил і впевненість у собі, бажання активно діяти і перемагати.

Харизматичні особистості легко захоплюють за собою людей, заражають їх ентузіазмом та вірою в успіх. Зростальний Місяць приносить особливу енергію росту і розвитку, набирають сили найважливіші явища і процеси, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Молодик — початкова точка відліку місячного циклу, Місяць починає потроху рости, поки не перетворюється на величезну кулю під час повні. Цього місяця період зростального Місяця триватиме до 27 грудня. Молодик у Стрільці 13 грудня визначає тло подій на найближчі два тижні. Місяць має сильний вплив на фізичний та емоційний стан кожного з нас, навіть якщо багато хто цього не усвідомлює.

Період зростального Місяця на тлі ретроградного Меркурія супроводжується яскраво вираженими емоціями. Але цей час не підходить для початку реалізації всіх запланованих цілей, хоч і у багатьох людей підвищуються працездатність, активність, ініціативність.

14 грудня, зростальний Місяць у Козорозі

3-й місячний день починається о 09:52

Місячні аспекти з планетами:

З'єднання Місяць – ретро-Меркурій відкриває зв'язок зі своєю підсвідомістю, дає гнучкість мислення. Розум доповнюється інтуїцією, підвищуються творчі здібності, покращується пам'ять.

Секстиль Місяць – Венера розкриває творчі здібності, витончує смак та сприяє художньому сприйняттю світу. Прекрасна можливість покращити стосунки з протилежною статтю.

Тригон Місяць – Юпітер приносить талан у справах, сприяє подорожам та взаєминам з іноземцями. День підходить для звернення до офіційних інстанцій.

15 грудня, зростальний Місяць у Козорозі, від 19:55 – у Водолії

Період місяця без курсу з 18:03 до 19:55

4-й місячний день починається о 10:40

Місячні аспекти з планетами:

Тригон Місяць – Уран сприяє появі нових ідей, посилює інтуїцію та підвищує творчі здібності. Знаходяться несподівані рішення, мислення стає нестандартним, відбувається групова робота.

З'єднання Місяць – Плутон дає інтенсивність почуттів, здатність конструктивно трансформувати наявний стан речей. Сприятливо займатися фінансовими справами, бо з'являється чуття на гроші.

Вечір обіцяє бути цікавим. Підходить для зустрічей із друзями та однодумцями.

16 грудня, зростальний Місяць у Водолії

5-й місячний день починається об 11:13

Місячні аспекти з планетами:

Секстиль Місяць – Марс дає можливість діяти та перемагати м'яко, хоч і наполегливо, оскільки підвищується віра у себе, з'являється впевненість у своїх силах. З'являється багато психічної енергії, яку необхідно направити у потрібне русло.

Квадрат Місяць – Венера активізує підсвідомі пригнічені бажання та пристрасті, послаблюються творчий потенціал. Відносини з протилежною статтю стають надмірно емоційними, аж до конфліктів.

Квадрат Місяць – Юпітер посилює потяг до надмірностей, неправильно оцінюються реальні перспективи, власні бажання та можливості. Потрібно бути обережними в подорожах, особливо зарубіжних.

17 грудня, зростальний Місяць у Водолії, від 21:58 – у Рибах

Період Місяця без курсу з 14:03 до 21:58

6-й місячний день починається об 11:37

Місячні аспекти з планетами:

Секстиль Місяць – Сонце дає психічну врівноваженість, гарне самопочуття та працездатність. Поліпшуються взаємини та взаєморозуміння з оточуючими. Можна усунути всі непорозуміння з коханою людиною, дітьми чи батьками.

Квадрат Місяць – Уран дає несподіваний поворот подій, непередбачені ситуації, що супроводжується психічною нестабільністю. Багато хто схильний кидати одні незакінчені справи і відразу братися за інші.

18 грудня, зростальний Місяць у Рибах

7-й місячний день починається об 11:55

Місячні аспекти з планетами:

Секстиль Місяць – Меркурій сприяє взаєморозумінню з оточуючими, дозволяє знайти рішення, корисне всім. День підходить для роботи з інформацією, розрахунками, навчанням. Гарний час для самопізнання, роботи зі своєю підсвідомістю, бо легше розібратися зі своїми прихованими імпульсами.

Секстиль Місяць – Юпітер розширює свідомість, притягує удачу та везіння. Сприятливий день для отримання юридичних консультацій, звернення до офіційних інстанцій, пошуку захисту та заступництва.

19 грудня, зростальний Місяць у Рибах

Період Місяця без курсу з 23:03

8-й місячний день починається о 12:10

Місячні аспекти з планетами:

Квадрат Місяць – Сонце дає конфлікт свідомості та підсвідомості. Психологічний клімат важкий, підвищується напруженість, люди схильні конфліктувати через дрібниці. Працездатність та опірність організму знижується.

Квадрат Місяць – Марс робить психіку менш стійкою, підсвідомі імпульси менш керовані. Кризовий день для взаємин із представниками протилежної статі.

Тригон Місяць – Венера сприяє напруженій творчій роботі, витончує смак і сприяє художньому сприйняттю навколишньої дійсності. Почуття набувають особливої глибини і якщо правильно скористатися енергіями цього дня, то вдасться повернути пристрасть у взаємини, що давно зупинилися.

Секстиль Місяць – Уран активізує прагнення всього нового, зокрема романтичних стосунків.

20 грудня, зростальний Місяць в Овні

Період Місяця без курсу триває до 00:46

9-й місячний день починається о 12:24

Місячні аспекти з планетами:

Квадрат Місяць – Меркурій блокує зв'язок із підсвідомістю, посилює безладність мислення, знижується інстинкт самозбереження. Багато людей стають метушливими, неорганізованими, тому важко формулювати свої думки, чітко бачити ситуацію і ухвалювати правильні рішення. Цього дня краще відкласти важливі завдання та переговори, свій розум звільнити від зайвого навантаження.

21 грудня зростальний Місяць в Овні

10-й місячний день починається о 12:38

Місячні аспекти з планетами:

Тригон Місяць – Марс допомагає гармонізувати стосунки з протилежною статтю. Активна емоційна сфера, спрямованість до своїх ідеалів стає яскравішою. Цього дня можна спробувати вирішити складні проблеми, що вимагають не лише сили та твердості, але також поступливості та такту.

22 грудня, зростальний Місяць в Овні, від 04:51 – у Тельці

Період місяця без курсу з 04:46 до 04:51

11-й місячний день починається о 12:53

Місячні аспекти з планетами:

Тригон Місяць – Сонце дозволяє чіткіше побачити справжні цілі у житті та знайти ресурси для їх досягнення. Уява приходить у відповідність до реальності.

Тригон Місяць – Меркурій сприяє проведенню переговорів, вирішенню питань із документами. Хороший день для поїздок, відповідальної роботи, розрахунків, фінансових справ.

З'єднання Місяць – Юпітер робить день яскравим та сприятливим для будь-яких справ. Може принести подарунки долі, корисну зустріч із важливою людиною, вдалий збіг обставин.

Секстиль Місяць – Сатурн дає почуття здорового глузду, контроль за емоціями, здатність стійко переносити труднощі. Посилюється почуття обов'язку та справедливості.

23 грудня – зростальний Місяць у Тельці

12-й місячний день починається о 13:12

Місячні аспекти з планетами:

Опозиція Місяць – Венера негативно відбивається на чуттєво-емоційній галузі життя, гармонійне сприйняття світу може спотворюватися підсвідомими процесами. Може захотітися всіляких надмірностей, з'являється тривожність, сумніви у собі, у партнері, у доцільності наявних взаємин.

З'єднання Місяць – Уран сприяє знаходженню несподіваних рішень, оскільки мислення стає нестандартним.

24 грудня, зростальний Місяць у Тельці, від 10:14 – у Близнятах

Період місяця без курсу з 08:39 до 10:14

13-й місячний день починається о 13:36

Місячні аспекти з планетами:

Квадрат Місяць – Сатурн дає невпевненість у собі, млявість та апатію, депресивні настрої та страх самотності. Складний день, погано складаються стосунки зі старшими за віком людьми. Аспект може сприяти виникненню відчуття, що життя несправедливе. Стосовно до оточення з'являються необґрунтовані претензії, жалість до себе.

25 грудня зростальний Місяць у Близнятах

14-й місячний день починається о 14:09

Місячні аспекти з планетами:

Формується опозиція Місяць – Марс. Загалом, сприятливий час, що підходить для контактів та знайомств, відновлення давніх взаємин. Цього дня важливо зберегти тоненьку ниточку балансу, щоби не зіпсувати новорічні свята.

26 грудня, зростальний у Близнятах

Період місяця без курсу з 09:55 до 17:15

15-й місячний день починається о 14:54

Місячні аспекти з планетами:

Опозиція Місяць – Меркурій дає схильність до балакучості та марнослів'я. Розум затьмарюється ілюзіями та емоціями, тому частіше приймаються невірні рішення. Пам'ять може підвести, концентрацію уваги знижено.

Опозиція Місяць – Марс дає агресивність та нетерпіння до чужої думки. Не рекомендується робити активні кроки, займатися роботою, яка потребує великої напруженості сил.

Тригон Місяць – Сатурн може допомогти побачити зв'язок між своїми діями та наявними результатами. Якщо цього дня виникла потреба в самоті, варто її реалізувати.

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