Зростальний Місяць від 14 до 26 листопада 2023 року: що на нас чекає в цей час

Період зростального Місяця, який розпочався з молодика в Скорпіоні 13 листопада, принесе кардинальні зміни багатьом людям. Це час звільнення від стримувальних чинників та початку нового життя.

Загальне енергетичне тло на найближчі два тижні визначає молодик 13 листопада, який допомагає звільнити заблоковану енергію на всіх рівнях, перетворити те, що сховалося в глибинах підсвідомості та забирає сили, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Ключова дата періоду зростального Місяця – 18 листопада. Цього дня Марс та Сонце утворюють аспект з'єднання у Скорпіоні, і розпочинається новий дворічний цикл активності, а життя прискорюється у всіх сферах. Найчастіше можуть виникати сварки через амбіції, різницю релігійних поглядів, посилюється конкурентна боротьба. Але ця енергія може бути спрямована на подолання, досягнення вищих результатів, вияв рішучості, спорт, фізичну роботу.

14 листопада – зростальний Місяць у Стрільці від 04:22

Період місяця без курсу від 01:03 до 04:22

Місяць у поєднанні з Меркурієм, у гармонійному аспекті з Венерою та напруженості з Сатурном. Підвищуються активність та життєрадісність. Щоб не знизити ефективність цього дня і зберегти спокій, просто необхідно дотримуватися стабільності та ладу. Підхожий час для укладання договорів та подання заяв, вирішення правових питань. Можна розпочинати нові справи, вирушати у далекі поїздки, відрядження, оформляти офіційно нові громадські організації.

15 листопада – зростальний Місяць у Стрільці

Місяць у напруженому аспекті з ретро-Нептуном. Емоційно складний день, але й дуже енергійний. Цей день перенасичений енергією, і тому у справах можна виявляти найбойовіші якості у найкращому розумінні цього слова. Стережіться проявів агресивності, краще використовувати енергію конструктивно. Найкраще займатися творчою працею. День не підходить для вирішення майнових та фінансових питань. Можливі грошові втрати через емоційні та марні покупки.

16 листопада – зростальний Місяць у Козорозі з 09:41

Період місяця без курсу від 00:56 до 09:41

Гармонійний аспект Сатурна з Місяцем дає почуття здорового глузду, контроль над емоціями.

Хороший день для будь-яких починань, обговорення трудової стратегії з колегами та партнерами, аналізу фінансових справ. Керівникам і підлеглим легше порозумітися, оскільки підвищується самоконтроль і дисциплінованість. У багатьох людей посилюється почуття обов'язку та справедливості, здатність стійко переносити труднощі та випробування. Енергія Сатурна може допомогти побачити зв'язок між своїми діями та їх неочевидними результатами.

17 листопада – зростальний Місяць у Козорозі

Місяць в гармонійних аспектах з ретро Юпітером і ретро-Ураном, напруженості з Венерою. У цей день багато вдається, якщо виявляти творчу активність і прагнути досягнення мети. Слід відстоювати свої принципи, активно відстоювати свої інтереси, виявляти щирі емоції та почуття у особистих взаєминах. Сьогодні варто виявляти усвідомленість у спілкуванні з партнерами, начальством, колегами вони навряд чи будуть схильні до компромісів і можуть почати проявляти впертість.

18 листопада – зростальний Місяць у Водолії від 13:27

Період місяця без курсу від 10:27 до 13:27

Місяць у гармонійних аспектах із Сонцем та Марсом. Сприятливий день, удача супроводжує найсміливіші проекти, починання і підприємства. Прокидається інтерес до всього нового, на думку спадають несподівані ідеї. У багатьох сферах можна досягти успіху, успішно вирішити матеріальні та фінансові питання. Є можливість проявити свої вміння та таланти, зробити прорив у професійній сфері чи бізнесі. Проаналізувавши те, що відбувається, можна зазирнути в майбутнє. До цього дня бажано віддати всі борги та повернути застави.

19 листопада – зростальний Місяць у Водолії

Місяць у гармонійних аспектах з Меркурієм та Венерою, напрузі з ретро Юпітером. Підхожий день для зустрічей та конференцій, непридатний для звернення до офіційних інстанцій та до начальства. Добре можуть пройти різноманітні нововведення, перетворення, авантюрні проєкти. Це сприятливий період для громадської діяльності, досліджень та наукової роботи, виступи перед широкою публікою. У людей виявляються такі якості, як жага до незалежності, екстравагантність, товариськість, схильність до експериментів, винахідливість.

20 листопада – зростальний Місяць у Рибах від 16:28

Період місяця без курсу від 12:49 до 16:28

Місяць у поєднанні із Сатурном, напруженості із Сонцем, Марсом, ретро-Ураном. Сьогодні всі завдання, які ми ще не вирішили раніше, постають перед нами особливо гостро. Можливі несподівані повороти подій, конфлікти та надзвичайні ситуації. Всі розпочаті та задумані справи в цей день здійснюються набагато повільніше, ніж хотілося б. Слід обміркувати своє життя. Активний день – можуть бути непередбачувані події. Не найкращий час для походів і поїздок, особливо на далекі відстані.

21 листопада – зростальний Місяць у Рибах

Місяць у гармонійному аспекті з ретро-Юпітером та напруженості з Меркурієм. Важливо бути стриманим та терпимим під час спілкування з колегами. Якщо є можливість, то найкраще цей день присвятити своєму внутрішньому світу. Приділити увагу своєму хобі та влаштувати собі душевний відпочинок. День романтики. Інтуїція не підведе вас, якщо ви заглянете у вічі свого партнера! Бажано посилити охорону на всі вклади та цінності, оскільки велика ймовірність пограбувань. Конфлікти, що виникли цього дня, складно усуваються.

22 листопада – зростальний Місяць у Рибах, в Овні – від 19:19

Період місяця без курсу від 17:09 до 19:19

Місяць у гармонійних аспектах із Сонцем, Марсом та ретро-Ураном. Прекрасний день для зміцнення стосунків у сім'ї, підтримки сімейних традицій та благоустрою житла. Сприятливі фундаментальні починання, особливо такі як будівництво будинку чи ремонт. Сьогодні супроводжує успіх у життєвих сферах. Підвищується можливість посилення професійного успіху. Можна очікувати фінансових надходжень Приємно відбувається спілкування на роботі, особливо в згуртованих колективах.

23 листопада – зростальний Місяць в Овні

Один з найбільш енергійних, вдалих і сильних днів поточного періоду зростального Місяця. День, у який необхідні обережність та уважність у виконанні будь-якої справи. Почату цього дня справу необхідно обов'язково довести до кінця. Можна побачити те, як реалізується задумане на початку місяця. Енергія дня має потужність, можна згорнути гори, але варто бути уважним, особливо на роботі, щоб не прогаяти шанс. Прокидається інтерес, впевненість у своїх силах, уроджений потенціал.

24 листопада – зростальний Місяць в Овні до 22:28, після чого переходить на знак Тельця

Період місяця без курсу від 19:40 до 22:28

Місяць у гармонійних аспектах з Меркурієм та Сатурном, опозиції з Венерою. У багатьох людей прокидається інтерес до громадської діяльності. Необхідно виявляти активність, пасивність протипоказана. Цього дня ви можете одержати плоди від своїх дій. З'являється енергія для виконання тижневого обсягу роботи. Пам'ятайте про такт та дипломатичність. Уникайте поспішності, нетерплячості та імпульсивності.

25 листопада – зростальний Місяць у Тельці

Місяць у поєднанні з ретро-Юпітером. День поновлення життєвих сил. Сприятливий для роботи в колективах, для закладання фундаменту майбутніх проектів, пошуку фінансової допомоги та заступництва. Підходить для нагромадження, придбання, виготовлення предметів господарства. Можна вносити корективи у бізнес, розширювати сфери впливу, підписувати угоди, вирішення фінансових спорів. День ідеально підходить для запуску інтернет-проєктів, вебінарів, читання лекцій.

26 листопада – зростальний Місяць у Тельці

Місяць у поєднанні з ретро-Ураном. День перед повнею у Близнятах 27 листопада, насичений потужними та щасливими енергіями. Сприятливий для пошуку нової інформації, закладання нових циклів навчання. Вдалий для початку будь-яких справ. Успішна групова робота, плідні зустрічі з однодумцями, активність у соціальних мережах. Початі цього дня справи вдаються самі собою. Витрати на рекламу та просування бізнесу дуже швидко окупляться. Не сумнівайтеся у майбутньому успіху!

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