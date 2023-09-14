Зростальний Місяць від 16 до 28 вересня 2023 року: що на нас чекає в цей час

В період зростального Місяця від 16 до 28 вересня значно більше енергетично заряджених днів, ніж у дні його спадання. Протягом двох тижнів, починаючи від молодика, зростає рівень енергії, необхідної для процесів творення, зростання й розвитку. Настав час відчинити двері позитивним змінам у своєму житті!

Молодик у Діві 15 вересня визначає тло на весь період зростального Місяця, сприятливий для стартапів і будь-яких починань. Під час зростання Місяця легше побудувати гармонійні стосунки з навколишнім світом, знайти собі справу до душі. Цими днями робота та особисте життя перебувають у максимально гармонійній відповідності, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

16-17 вересня

Терези, Водолії, Близнята перебувають у гарному настрої, що вносить до їхнього життя позитив. Багато представників цих знаків зодіаку отримують нові враження, тому з'являється натхнення і, як наслідок, нові ідеї.

16 вересня зростальний Місяць у Терезах

3-й місячний день починається о 07:45

Меркурій вийшов із фази ретроградного руху, що є сприятливим показником. Емоційна імпульсивність поєднується із прагненням сконцентрувати всі сили в одній області. З'єднання Місяця й Марса в Терезах свідчить про новий цикл фізичної активності, пізнання, а також зміну соціальних зв'язків.

17 вересня зростальний Місяць у Терезах

4-й місячний день починається о 08:55

Цього дня дві добрі планети – Венера та Юпітер – у напруженій взаємодії, тому варто бути обережними у своїх бажаннях. Цей аспект дає силу почуттів, надмірний оптимізм, любов до веселощів і розваг, посилює нарцисизм. Загальне енергетичне тло трохи врівноважує Місяць у Терезах.

18-20 вересня

Скорпіони, Риби, Раки легше розкриваються в зовнішньому світі. Творчі сили й активність сприяють покращенню фінансового стану завдяки новим можливостям у професійній сфері та дружнім контактам.

18 вересня зростальний Місяць у Терезах, від 17:59 – у Скорпіоні

Період місяця без курсу від 04:06 до 07:59

5-й місячний день починається о 10:08

Сміливо роблячи певні кроки та ухвалюючи вольові рішення, є шанс наблизитися впритул до реалізації мети. День сприятливий для романтичних зустрічей, пристрасних любовних побачень, головне – не зіпсувати все взаємними претензіями та завищеними очікуваннями стосовно одне одного.

19 вересня зростальний Місяць у Скорпіоні

6-й місячний день починається об 11:23

Неоднозначний день, наповнений пристрастю і протиріччями. Зростає потреба у грошах, бажання отримати все й одразу. Але успіху зможуть досягти лише ті люди, які вміють співпрацювати та робити взаємовигідні пропозиції.

20 вересня зростальний Місяць у Скорпіоні, від 17:06 – у Стрільці

Період Місяця без курсу від 13:21 до 17:06

7-й місячний день починається о 12:41

День вдалий для підбиття перших підсумків, завершення деяких справ і підготовки нової бази майбутніх починань. В години Місяця без курсу не варто робити перші кроки в чомусь, зустрічатися з новими партнерами та обговорювати серйозні теми.

21-22 вересня

Стрільці, Овни, Леви – енергійні й сильні, виходять за обмежвальні рамки і знаходять бажану свободу. Позитив і безтурботність представників стихії Вогню привертає увагу багатьох людей. Хороші дні для запускання реклами, демонстрації своїх талантів, будь-яких дій, спрямованих на набуття популярності.

21 вересня зростальний Місяць у Стрільці

8-й місячний день починається о 13:59

День очищення і трансформації, нових перспектив. Сприятливими є ближні й далекі поїздки, відносини з іноземними партнерами. Зрілі та усвідомлені особи можуть усунути тривалі конфлікти або безпосередньо взяти участь у їх вирішенні.

22 вересня зростальний Місяць у Стрільці, від 23:20 – у Козорогу

Період Місяця без курсу від 22:31 до 23:20

8-й місячний день триває від ранку

9-й місячний день починається о 15:14

Сприятливий і результативний день, особливо для далеких подорожей і відносин з іноземцями. Добре розпочинати нові справи, планувати роботу, вступати, обіймати нову посаду. Слушний час для запускання реклами або навчальних курсів, читання лекцій, проведення онлайн-заходів.

23-24 вересня

Козороги, Тельці, Діви знаходять видимість реальних перспектив, хороші матеріальні прибутки, впевненість у тому, що завтра буде краще. Гарний час для організації власної справи, різноманітних спілок та асоціацій, структурування бізнесу.

23 вересня зростальний Місяць у Козорогу

9-й місячний день триває від ранку

10-й місячний день починається о 16:16

Транзитний Місяць у Козорогу сприяє соціальним справам, оформленню нових громадських організацій, відвідуванню офіційних інстанцій, складанню документів, заяв, заявок, прохань і подання їх до відповідних організацій і відомств. Але в цей період страждає сфера особистих взаємин. Тому треба спрямовувати сили на зміцнення стосунків у сім'ї, підтримку сімейних традицій та упорядкування житла.

24 вересня зростальний Місяць у Козорогу, від 23:05 – у Водолії

Період Місяця без курсу від 23:05

10-й місячний день триває від ранку

11-й місячний день починається о 17:03

Аспект з'єднання Місяця та ретро Плутона формує сприятливі умови для вирішення фінансових питань, а також посилення й розширення особистого авторитету, зміцнення ділової репутації. День вдалий для зав'язування нових потрібних знайомств і поновлення старих зв'язків, для заснування підприємств, спільнот, включення до партнерства.

25-26 вересня

Водолії, Близнята, Терези мають усі шанси обійти конкурентів, вийти на новий професійний рівень і налагодити особисте життя. Цими днями ті питання, які довго не вирішувалися, нарешті вдало завершаться.

25 вересня зростальний Місяць у Водолії

11-й місячний день триває від ранку

12-й місячний день починається о 17:38

Підсвідомо людям хочеться свободи, змін, тому може виникнути бажання змінити звичний стан речей, що є дуже своєчасним процесом. Погано вдається рутинна робота, важко дається вирішення звичайних проблем, більше притягує нове, цікаве, незвичайне.

26 вересня зростальний Місяць у Водолії

Період Місяця без курсу від 15:38

12-й місячний день триває від ранку

13-й місячний день починається о 18:02

День оновлення життєвих сил, сприятливий для групової роботи, отримання нової інформації, закладення нових циклів навчання. Рекомендується вносити корективи в бізнес і розширювати сфери впливу, але до 15:38 за київським часом. Вечір вдалий для завершення робіт, розмов і дій щодо закінчення партнерства чи співпраці.

27-28 вересня

Скорпіони, Риби, Раки можуть сміливо розпочинати будь-які справи, підштовхувати інших до дій – результатів вдасться досягти за короткий термін. День пов'язаний із використанням джерел інформації, комунікацією, творчим підходом до вирішення найскладніших питань.

27 вересня зростальний Місяць у Водолії, від 03:18 – у Рибах

Період Місяця без курсу триває до 03:18

13-й місячний день триває від ранку

14-й місячний день починається о 18:21

День пов'язаний з важкою та відповідальною працею, громадським служінням, певним завершенням і перезавантаженням у багатьох життєвих сферах. Місяць у поєднанні із Сатурном може принести обмежувальні обставини, але якщо людина самостійно впорається з перешкодами, вона зможе вільно розвиватися й досягати гарних результатів.

28 вересня зростальний Місяць у Рибах

Період Місяця без курсу від 23:57

14-й місячний день триває від ранку

15-й місячний день починається о 18:37

День перед місяцем в Овні 29 вересня насичений різними енергіями. Головне – не піддаватися ілюзіям та реально дивитися на речі. З'єднання Місяця й ретро Нептуна може створювати певний туман, але той, хто зайнятий серйозними справами, хто готовий шукати істину, обов'язково зможе знайти підводне каміння та убезпечити себе від помилок і втрат.

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