Зростальний Місяць від 17 до 30 серпня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Енергія зростального Місяця спрямовує нас і допомагає відпустити все, що більше не служить нашому добробуту. У цей період легше привести себе в стан рівноваги між фізичною та духовною сферами, позбутися уявного хаосу.

Кармічний молодик у Леві 16 серпня визначає основні тенденції найближчих двох тижнів, тобто до повні 31 серпня. Дні зростального Місяця сприятливі для усвідомлення тих областей, де немає рівноваги між бажаннями і можливостями. У цей час приходить розуміння того, як виправити ситуацію, збалансувати самооцінку, розвинути здорове его, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 17 до 31 серпня сприятливі дні для внесення змін до свого життя корисно задуматися про те, як ми хочемо проявлятися у світі, особливо у сфері любовних взаємин. Важливий період, коли ми маємо шанс все переробити, розв'язати кармічні вузли, почати з чистого аркуша. У цей час прибуде свіжа енергія, яка допоможе звільнитися від старих установок з минулого.

17 серпня зростальний Місяць у Діві від 02:14

Період Місяця без курсу триває до 02:14

2-й місячний день починається о 06:27

Важливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Стрілець, Риби, Близнята

Місяць в опозиції з ретро Сатурном і Сонцем у поєднанні з Чорним Місяцем може дати спотворення, які заважають приймати щось у собі чи оточуючих. Роздуте его негативно відбивається на взаєминах, оскільки зникає розуміння того, де особистий простір і межі інших людей. Якщо турбують внутрішні протиріччя, дайте їм чудовий вихід через творчість, наприклад.

18 серпня зростальний Місяць у Діві

3-й місячний день починається о 07:37

Важливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Стрілець, Риби, Близнята

Місяць у гармонійному аспекті з Юпітером та поєднання з Меркурієм формують сприятливі обставини для професійної діяльності, вирішення виробничих питань. Будуть успішними закордонні поїздки, взаємини з іноземцями, особливо у діловій сфері. Відмінний день для пошуку роботи, співбесід, обговорення серйозних завдань з колегами.

19 серпня зростальний Місяць у Діві, у Терезах – з 14:53

Період Місяця без курсу триває з 11:50 до 14:53

4-й місячний день починається о 08:45

Важливий день: Телець, Діва, Козоріг, від 14:53 – Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Стрілець, Риби, Близнята, з 14:53 — Рак, Овен, Козоріг

Місяць в опозиції з ретро Нептуном та гармонійному аспекті з Ураном та ретро Плутоном створює дуже потужне енергетичне тло. Багато справ легко і добре виходять прихованими завуальованими способами, головне не квапити події та не намагатися маніпулювати людьми. Увечері можна досягти довгоочікуваної гармонії, налагодити взаємини із близькими людьми.

20 серпня зростальний Місяць у Терезах

5-й місячний день починається о 09:54

Важливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Рак, Овен, Козоріг

Транзит Місяця знаком Терези сприяє зустрічам з приємними людьми, сприяє гармонійному відновленню взаємин, поліпшенню настрою. Люди у цей день чутливі до слів та реакцій, компліментів. Легше досягти компромісу зі спірних питань, усунути тривалі конфлікти.

21 серпня зростальний Місяць у Терезах

Період Місяця без курсу з 23:30

6-й місячний день починається об 11:04

Важливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Рак, Овен, Козоріг

Напружений аспект Місяця з ретро Плутоном та з'єднання з Нисхідним Місячним вузлом

Може дати складнощі у відносинах з жінками, особливо матір'ю, хоча водночас з нею може бути дуже сильний психічний зв'язок. Можливі великі труднощі із вираженням емоцій, сімейні кризи. Цього дня не так легко отримати підтримку оточуючих.

22 серпня зростальний Місяць у Скорпіоні від 02:22

Період Місяця без курсу триває до 02:22

7-й місячний день починається о 12:17

Важливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Телець, Лев, Водолій

Переміщаючись Скорпіоном, Місяць загострює чуттєву сферу, багатьом людям у ці дні властива висока тривожність — іноді загрожує психічним розладом або перетікає у фобії. Посилює ситуацію опозиція Марса з ретро Нептуном – небезпечно мати справу з натовпом народу. Гармонічний аспект із Сатурном допомагає розібратися з особистими питаннями, розставити пріоритети, тому день краще провести наодинці із собою та власними думками.

23 серпня зростальний Місяць у Скорпіоні

8-й місячний день починається о 13:34

Важливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Телець, Лев, Водолій

23 серпня о 12:01 Сонце входить у знак Діви, а Меркурій від 23 серпня до 15 вересня – у фазі ретроградного руху. Місяць у напрузі з ретро Венерою, опозиції з Юпітером та Ураном створює складне психологічне тло. Можливі складнощі з іноземцями, конфлікти з друзями та однодумцями.

24 серпня зростальний Місяць у Скорпіоні, від 11:07 – Стрільці

Період місяця без курсу з 08:10 до 11:07

9-й місячний день починається о 14:53

Важливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Близнята, Діва, Риби

Марс у гармонійному аспекті з ретро Плутоном сприяє фінансовим та професійним справам. Хороший день для того, щоб зайнятися питаннями здоров'я. Місяць у найпозитивнішому знаку Зодіаку – у Стрільці допомагає створити сприятливу атмосферу, що сприятиме об'єднанню людей, позитивному та корисному проведення часу.

25 серпня зростальний Місяць у Стрільці

10-й місячний день починається о 16:12

Важливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Близнята, Діва, Риби

Гармонійний аспект Місяця з ретро Венерою закликає направити сили на зміцнення стосунків у сім'ї, підтримувати сімейні традиції та упорядковувати житло. Сьогодні супроводжує успіх у життєвих сферах. Підвищується можливість посилення професійного успіху. Можна чекати на фінансові надходження. З'являється енергія для виконання тижневого обсягу роботи.

26 серпня зростальний Місяць у Стрільці, від 16:05 – у Козорозі

Період місяця без курсу з 14:55 до 16:05.

11-й місячний день починається о 17:25

Важливий день: Овен, Лев, Стрілець, 16:05 — Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Близнята, Діва, Риби, 16:05 – Овен, Рак, Терези

Опозиція Сонця з ретро Сатурном обмежує можливості у соціальній сфері, дає труднощі у відносинах із батьком, впливовими чоловіками, начальством. Успішна самостійна робота. Дійте рішуче, у бізнесі чи на роботі. Можна здійснювати планомірну підготовку до справі, займатися невеликими фінансовими питаннями.

27 серпня зростальний Місяць у Козорозі

12-й місячний день починається о 18:24

Важливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Овен, Рак, Терези

27 серпня о 16:20 войовничий Марс починає транзит Терезами, де має слабкий статус – вигнання. Марс у Терезах – «воїн кохання». Підвищується відповідальність, активізуються почуття любові, співчуття, милосердя. Хороший день для вирішення спірних питань, усунення конфліктів, пошуку компромісів. Чудово вдається планування, продовження старих проєктів.

28 серпня зростальний Місяць у Козорозі, від 17:31 – у Водолії

Період місяця без курсу з 14:48 до 17:31.

13-й місячний день починається о 19:07

Важливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Овен, Рак, Терези

З'єднання Місяця та ретро Плутона сприяє оновленню життєвих сил. Вдалий день для занять серйозними справами, особливо тими, які для вас мають значення. Вдалий час для виконання робіт, що потребують точності, суворих математичних розрахунків та чіткого виконання інструкцій. Добре відбуваються операції з нерухомістю. Але уникайте проявів поспіху та суєти.

29 серпня зростальний Місяць у Водолії

14-й місячний день починається о 19:38

Важливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Телець, Лев, Скорпіон

Місяць в опозиції з ретро Венерою протягом дня може формувати різні ситуації, пов'язані з вибором, ухваленням складних рішень. День пов'язаний із використанням джерел інформації, зустрічами з друзями та однодумцями. Від фінансових операцій краще утриматись. Не позичати і не брати. Не варто влаштовуватись на нову роботу.

30 серпня зростальний Місяць у Водолії, з 16:56 – у Рибах

Період місяця без курсу з 06:04 до 16:56

15-й місячний день починається о 19:59

Важливий день: Близнята, Терези, Водолій, з 16:56 – Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Телець, Лев, Скорпіон, з 16:56 — Близнята, Діва, Стрілець

Місяць у поєднанні з ретро Сатурном допомагає структурувати справи, відновити давні зв'язки,

реалізувати який-небудь свій план, робити активні та рішучі дії. День перед місяцем завжди насичений енергією, сприяє накопиченню ресурсів. З'являється можливість підвищення по службі, збільшення зарплати, нагород та заслуженого визнання.

31 серпня повня у Рибах о 04:35 за київським часом.

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