Зростальний Місяць від 18 липня до 1 серпня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Дні зростального Місяця від 18 липня до 1 серпня 2023 року принесуть нам вітання з минулого!

Гарний час щодо різноманітних практик, спрямованих на гармонізацію взаємин, розвиток талантів і здібностей, розкриття жіночої сили, оскільки в цей час природа сповнена максимально підтримувальними енергіями, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Молодик 17 липня активізує чуттєво-емоційну сферу, бажання створити сім'ю, народити дитину, визначитися з місцем проживання. Весь період зростального Місяця обдарує багатьох людей усвідомленнями та висновками про минуле. Будьте терплячими й толерантними у любовних стосунках, бо якщо гнути свою лінію, непорозуміння та сварки призведуть до розставання.

Намагайтеся уникати конфліктів і суперечливих тем у взаєминах, оскільки напружені аспекти Меркурія у Леві протягом перших кількох днів нового місячного циклу можуть з одного слова роздмухати скандал неймовірних масштабів. Найкраще спрямувати цю енергію на активну ментальну роботу, зайнятися своїм внутрішнім станом, вислухати кохану людину, спокійно поговорити з дітьми про життєво важливі речі. Меркурій відповідає за мову, а слова – це дуже сильний інструмент. Перш ніж щось говорити, потрібно тричі просіяти слова через сито правди, доброти, користі.

18 липня, вівторок, зростальний Місяць у Леві від 07:40

2-й місячний день починається о 05:05

Період місяця без курсу від 06:05 до 07:40

Важливий день: Лев, Стрілець, Овен

Напружений день: Водолій, Телець, Скорпіон

Цього дня кармічні місячні вузли змінюють знак, що є позитивним для переговорів і ділового спілкування, запуску реклами, презентації своїх робіт, прийому на роботу нових співробітників. Головне – зробити правильний вибір. День вдалий для будь-яких дій, спрямованих на набуття популярності.

19 липня, середа, зростальний Місяць у Леві

3-й місячний день починається о 06:15

Важливий день: Лев, Стрілець, Овен

Напружений день: Водолій, Телець, Скорпіон

День вдалий для поїздок і початку тривалої подорожі, але намагайтеся враховувати всі деталі, мати запас часу перед відправленням транспорту, заздалегідь купуйте квитки та бронюйте житло. Напружені аспекти Меркурія з Юпітером та Ураном протягом тижня не дозволять нудьгувати, можуть змусити змінити плани та внести хаос у взаємини із близькими людьми.

20 липня, четвер, зростальний Місяць у Леві, від 20:13 – у Діві

4-й місячний день починається о 07:27

Період місяця без курсу від 17:08 до 20:13

Важливий день: Лев, Стрілець, Овен

Напружений день: Водолій, Телець, Скорпіон

День вибору між добром та злом і в діях, і в думках. Опозиція Марс – ретро Сатурн наповнює навколишній світ агресивними енергіями, вищі й нижчі принципи вступають у пряме протиріччя. Травмонебезпечний день, багато людей можуть опинитися у складній ситуації, з якої немає виходу, принаймні найближчим часом.

21 липня, п'ятниця, зростальний Місяць у Діві

5-й місячний день починається о 08:36

Важливий день: Діва, Козоріг, Телець

Напружений день: Риби, Близнята, Стрілець

Сприятливий день для вирішення професійних і фінансових питань, інвестування в різноманітні проєкти. Вдалий для кардинальних змін, починаючи від переставляння меблів – і до зміни концепції свого бізнесу. Цього дня можна одержати плоди від своїх дій. Варто виявляти свідомість у спілкуванні з партнерами, керівництвом, колегами.

22 липня, п'ятниця, зростальний Місяць у Діві

6-й місячний день починається о 09:46

Важливий день: Діва, Козоріг, Телець

Напружений день: Риби, Близнята, Стрілець

День усвідомлення багатьох складних речей, розуміння того, як знайти себе, позбутися боргів і в кілька разів збільшити свій дохід. Але перш за все визначте, що зараз забирає ваш ресурс і безсоромно краде сили. Ті, хто шукає, знайдуть додаткові джерела заробітку, необхідні ресурси. З'єднання Меркурія і Чорного Місяця грає на руку шахраям і різним маніпуляторам, тому критично оцінюйте будь-яку інформацію, яка надходить.

23 липня, субота, зростальний Місяць у Терезах від 08:54

7-й місячний день починається о 10:54

Період місяця без курсу від 07:05 до 08:54

Важливий день: Терези, Водолій, Близнята

Напружений день: Овен, Рак, Козоріг

Венера розгортається у ретроградний рух, і події минулих років, що стосуються грошей та взаємин, знову стають важливими. Також 23 липня о 04:50 Сонце входить до знака Лева, де має статус управління. Гармонійний аспект Місяць – Сонце робить цей день дуже яскравим і незабутнім. Але напруженість між Ураном та з'єднанням Меркурія з Чорним Місяцем може принести безглузді, гучні заяви високопосадовців, політиків, керівників, а звичайні люди за всім цим спостерігатимуть, як у кінотеатрі з попкорном. Активний день, можуть статися непередбачувані події.

24 липня, неділя, зростальний Місяць у Терезах

8-й місячний день починається о 12:04

Важливий день: Терези, Водолій, Близнята

Напружений день: Овен, Рак, Козоріг

Починається тривалий період занурення у сферу взаємин, аналізу минулих подій, виявлення причинно-наслідкових зв'язків. Це допоможе очиститися, виправити помилки та трансформувати ситуації, що склалися. Всі розпочаті й задумані справи цього дня здійснюються набагато повільніше, ніж хотілося б.

25 липня, вівторок, зростальний Місяць у Терезах, від 19:56 – у Скорпіоні

9-й місячний день починається о 13:16

Період місяця без курсу від 18:05 до 19:56

Важливий день: Терези, Водолій, Близнята

Напружений день: Овен, Рак, Козоріг

Вечір дуже неспокійний – напружений аспект Місяця з ретро Плутоном піднімає на поверхню глибокі емоційні проблеми. Ввечері посилюються сумніви, недовіра та підозрілість. Реакцію на слова й дії передбачити неможливо, тому марно з'ясовувати стосунки, можна ще сильніше загострити ситуацію.

26 липня, середа, зростальний Місяць у Скорпіоні

10-й місячний день починається о 14:31

Важливий день: Скорпіон, Риби, Рак

Напружений день: Телець, Лев, Водолій

Підвищується інтерес до всього таємничого, містичного та забороненого. Діти схильні до зухвальств і демонстрації сили. Люди стають уразливими, але водночас войовничо налаштованими, нетерпимими, саркастичними та ревнивими. Причому ревнощі проявляються не лише стосовно коханих людей, а й можуть виявлятися як нетерпимість до знаків уваги, наданих іншим, або як заздрість до здобутків інших тощо.

27 липня, четвер, зростальний Місяць у Скорпіоні

11-й місячний день починається о 15:51

Важливий день: Скорпіон, Риби, Рак

Напружений день: Телець, Лев, Водолій

З'єднання Меркурія та ретро Венери у Леві, цього ж дня Уран у конфлікті з Чорним Місяцем – вихор неоднозначних енергій може принести все, що завгодно. В період ретроградної Венери в напруженому аспекті з Місяцем у Скорпіоні людей частіше охоплюють сильні миттєві переживання, бажання пристрасті та флірту.

28 липня, п'ятниця, зростальний Місяць у Стрільці

12-й місячний день починається о 17:13

Період місяця без курсу від 01:35 до 03:23

Важливий день: Стрілець, Овен, Лев

Напружений день: Близнята, Риби, Діва

Якщо ви хочете привернути увагу інших людей – використовуйте можливості цього дня по максимуму. Від 25 до 28 липня може відбутися доленосна зустріч і відновитися бурхливі стосунки з колишнім романтичним партнером. За можливості не піддавайтеся ревнощам і не давайте для них приводу. Цього дня можна звернутися по допомогу до впливових людей, оформити документи у юриста.

29 липня, субота, зростальний Місяць у Стрільці

13-й місячний день починається о 18:33

Важливий день: Стрілець, Овен, Лев

Напружений день: Близнята, Риби, Діва

О 00:31 Меркурій входить до знака Діви, де має статус управління. Якщо ви давно збираєтеся відновити старий творчий проєкт – дійте рішуче, зірки допоможуть вам із реалізацією ідей. Подорожі та тривалі поїздки, розпочаті цього дня, принесуть багато приємних вражень. Активізуються почуття любові, співчуття, милосердя.

30 липня, неділя, зростальний Місяць у Козорогу

14-й місячний день починається о 19:42

Період місяця без курсу від 02:51 до 06:44

Важливий день: Козоріг, Телець, Діва

Напружений день: Рак, Овен, Терези

Хороший день для того, щоб внести корективи в бізнес та розширювати сфери впливу. Переглядати договори та підписувати угоди. Гарний час для роботи в колективі, обговорення нагальних проблем у товаристві колег чи однодумців. У жодному разі не кидайте розпочаті раніше справи.

31 липня, понеділок, зростальний Місяць у Козорогу

15-й місячний день починається о 20:35

Важливий день: Козоріг, Телець, Діва

Напружений день: Рак, Овен, Терези

Прекрасний день для робочих переговорів та угод. Виявляйте амбіції. Не бійтеся висувати зручні для вас умови та пропонувати свої послуги. Якщо вам призначили співбесіду на цей день – покажіть себе у всій красі, у вас величезна можливість виграти конкуренцію. Вітаються розумні самообмеження в побутових справах.

1 серпня, вівторок, повня у Водолії о 21:31

16-й місячний день починається о 21:12

Період місяця без курсу від 05:12 до 06:57

Важливий день: Водолій, Близнята, Терези

Напружений день: Лев, Скорпіон, Телець

Гарний, вільний день, який допоможе вам сконцентрувати всі сили та змінити сферу діяльності на більш приємну завдяки зв'язкам із минулого. Якщо просто зараз у вашому житті є нерозв'язні проблеми – саме час почати діяти.

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