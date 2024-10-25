Зростальний Місяць від 2 до 14 листопада 2024 року: що на нас чекає в цей час

Цими днями природа ніби оживає, і разом з нею з'являється енергія, яка спрямовує нас на розвиток та розширення.

У першій половині листопада Місяць поступово набиратиме сили, починаючи з молодика в Скорпіоні 1 листопада, досягаючи свого апогею в повню 15 листопада у знаку Тельця. Цей відрізок часу наповнений потенціалом для втілення задуманого, коли кожен крок до мети може дати свої плоди. На нас чекають активні та сприятливі дні для нових починань та прояви свого потенціалу. Зростальний Місяць – це час планів, коли енергія збільшується, і багато проєктів починають набирати обертів, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Початок періоду зростального Місяця ознаменується молодиком у містичному знаку Скорпіона. Це час глибинних трансформацій, коли варто заглянути вглиб себе і намітити найпотаємніші цілі. Енергія Скорпіона допомагає попрощатися з минулим і сміливо йти на шлях змін. Поставте собі запитання: що в житті вимагає оновлення та зростання? Це чудовий час для планування намірів, особливо тих, що пов'язані з особистісним зростанням, внутрішніми змінами та відкриттям прихованих ресурсів.

Енергія зростального Місяця ідеально підходить для ведення угод купівлі-продажу, нерухомості або бізнесу. Це також сприятливий час для планування важливих заходів та далеких поїздок – з високою ймовірністю вони пройдуть без обмежень, а зустріч, призначена на цей період, може принести чудові результати. Кожен лист, кожен підписаний документ набуває нового значення, якби рядки на папері раптом наповнилися життям.

Період зростального місяця від 1 до 14 листопада 2024 року – це час руху вперед, коли кожен новий день приносить нам силу для реалізації задуманого. Енергія цього періоду допоможе представникам усіх знаків Зодіаку досягти всього, про що мріють, наповнить щодня натхненням та впевненістю у своїх силах!

Енергія Скорпіона перших двох днів листопада підтримує всіх, хто готовий пірнути в глибину своїх бажань, залишивши страх позаду. Цей період немов нова сторінка, на якій можна написати свою історію, повну сили та рішучості.

3 – 7 листопада – зростальний Місяць у Стрільці та Козорозі: рух до мети

На наступному етапі Місяць подорожуватиме знаками Стрільця та Козорога, допомагаючи налаштуватися на рух уперед і серйозний підхід до поставлених завдань. Коли Місяць проходить через Стрільця, наші мрії та амбіції одержують імпульс до реалізації. Це час оптимізму та впевненості в тому, що можливо все, що ми готові втілити у життя. Місяць у Стрільці запрошує нас розширювати горизонти та вчитися новому. Це час активного зростання та позитивних змін.

А ось дні, коли Місяць йде за знаком Козорога, допоможуть втілити ці мрії у реальність, принісши практичність та стійкість. Це слушний час для роботи над довгостроковими проєктами, планування та постановки цілей. Енергія Козорога допомагає вибудовувати стратегію та дотримуватися її, не відволікаючись на дрібниці.

Цими днями докладені зусилля можуть дати найкращі результати, особливо якщо ви налаштовані на дії до отримання результату і готові зустрітися з труднощами віч-на-віч. Дуже ефективні активні тренування та заняття спортом, спрямовані на покращення фізичної форми.

У першій чверті зростального Місяця будь-яка ситуація стає динамічнішою, але можуть виникнути проблеми, що вимагають швидких рішень. Це сприятливий час для того, щоб вийти із комфортної зони та взяти на себе велику відповідальність. Підхожі дні для внесення змін до рутини або набуття нових корисних звичок.

8 – 11 листопада – зростальний Місяць у Водолії та Рибах: мрії та сила інтуїції

Коли Місяць переміщується знаками Водолія та Риб, ми починаємо відчувати потік натхнення та прагнення змін. Місяць у Водолії підштовхує нас до нестандартних рішень, пошуку нових шляхів та креативного підходу у справах. Це чудові дні для генерації ідей, спілкування та натхнення.

А коли Місяць пройде за знаком Риб, інтуїція стане головним компасом на шляху до мети. Цей період дарує нам здатність відчувати тонкі енергії, занурюватись у мрії та шукати відповіді у глибинах підсвідомості. Час, коли можна звернути увагу на свої емоції, знайти гармонію всередині та підготуватися до активної фази надалі.

Енергія Місяця продовжує наростати, і це ідеальний час для виконання справ, які потребують високих витрат та віддачі. Цими днями люди отримують максимум можливостей для зростання та розвитку. Все, що ви почали на початку циклу, зараз починає приносити видимі результати.

Слушний час для зміцнення наявних зв'язків, спілкування та зав'язування нових контактів. Сприятливі заходи, створені задля залучення фінансового добробуту та збільшення доходів. Гарний час для ведення переговорів, підписання договорів та початку співробітництва.

У цей період варто продовжувати активно працювати над своїми проєктами, розкривати свої таланти та не втрачати шансу продемонструвати свої здібності.

12 – 14 листопада – зростальний Місяць в Овні та Тельці: енергія прориву

Цими днями сила зростального Місяця поєднується з вогненною природою Овна, створюючи імпульс для нових починань, сміливих дій і активного руху до мети. Такий період сприятливий для старту нових проєктів, рішучих кроків в особистому та професійному житті, а також для того, щоб взятися за ті завдання, які потребують швидкості та рішучості.

Період зростального Місяця завершиться повнею у Тельці 15 листопада. Це час, коли всі зусилля та наміри, закладені від моменту молодика, можуть дати свої перші плоди. Зростальний Місяць у Тельці привносить стабільність, впевненість і почуття задоволення від того, що створено своїми руками. У цей час можна підбити підсумки, побачити результат своїх старань і насолодитися тим, що вдалося втілити в життя.

Місяць у Тельці нагадає про важливість турботи про себе та своє оточення, допоможе відчути радість від простих речей, таких як тепло, затишок та близькі стосунки. Це також час достатку, коли можна збирати плоди своєї роботи та насолоджуватися моментом. Емоції можуть бути інтенсивнішими, тому важливо зберігати баланс і враховувати потреби оточення. У цей час важливо зосередитися на тому, що необхідно довести до кінця, щоб зустріти повню з почуттям виконаного обов'язку.

Ближче до повні в Тельці, яка відповідає за сферу грошей, люди схильні відмовлятися від зайвих витрат і почати відкладати гроші на важливі цілі – від накопичень на житло до інвестицій в освіту чи розвиток. Пріоритетом стає не кількість, а якість вкладень.

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