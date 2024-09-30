Зростальний Місяць від 3 до 16 жовтня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Дні зростального місяця від 3 до 16 жовтня – найкращі для починань, активних дій та розвитку. У цей період наше нічне світило набирає сили та енергії, що позитивно відбивається на нас і нашому житті.

Як зростальний Місяць впливає на людей:

1. Зростання енергії та мотивації. У цей період ми відчуваємо приплив сил та бажання діяти. Це час, коли можна легко взятися за нові проєкти, рішення, ставити мету та працювати над її досягненням.

2. Поліпшення настрою. Як правило, емоційний стан людей стає більш позитивним та стійким. З'являється оптимізм, впевненість у своїх силах.

3. Підвищена активність. Люди стають діяльнішими, виявляють ініціативу, відкриваються новим можливостям. Це чудовий час у розвиток, як у особистій, і у професійної сфері.

4. Легше залучати ресурси. Зростальний Місяць сприятливий для отримання підтримки, залучення фінансів, зміцнення зв'язків і налагодження контактів.

5. Фізичне поновлення. Наше тіло під час зростального Місяця швидше відновлюється і регенерує. Якщо людина планує розпочати заняття спортом чи змінити спосіб життя – це ідеальний період.

Починається новий місячний місяць із сонячного затемнення 2 жовтня, яке закриває осінній сезон затемнень, і його енергія є основною, аж до повного місяця 17 жовтня.

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3 жовтня – зростальний Місяць у Терезах

2-й місячний день починається о 08:03

Гарний, чистий і світлий день, особливо це відчувається після затемненого періоду. Але місячний цикл тільки починається, і сил для дій недостатньо. Обмежтеся побудовою планів та проєктів. Цього дня можна налагодити взаємини, пробачити образи – це помітно прискорить ваші плани. Терези також додадуть імпульсу до краси та мистецтва. Можливо, з'явиться бажання оновити інтер'єр, зовнішній вигляд чи присвятити час творчості.

4 жовтня – зростальний Місяць у Терезах, з 14:22 – Скорпіоні

3-й місячний день починається о 09:11

Скорпіон додасть глибини та трансформації. День починань. Можна розпочинати намічені напередодні важливі справи. У цей час підвищується амбітність та агресивність, що сприяє досягненню швидких результатів. Зростає працездатність, активізується наукова та практична діяльність. Краще зменшити зовнішні контакти, щоб енергія агресивності не порушила ваших планів.

5 жовтня – зростальний Місяць у Скорпіоні

4-й місячний день починається о 10:21

Енергетично день дуже сильний, сьогодні можна багато встигнути. Зростання енергії провокує напирання та енергію, тому включається емоційна боротьба за лідерство. Важливо проявляти пильність, налаштуватися на самозахист, щоб не потрапити до переліку жертв. Висловлювання та дії мають потужну силу, і будь-яке зле слово чи вчинок може призвести до виникнення неприємних ситуацій.

6 жовтня – зростальний Місяць у Скорпіоні

5-й місячний день починається об 11:33

На роботі виявляйте рішучість та наполегливість, у справах – бойові якості. Сьогодні треба бути вести, а не бути веденим. Але войовничий настрій можуть мати й інші. Стримуйте негатив. Ніхто не має наміру здавати позиції. Цього дня шеф, клієнти, партнери, найімовірніше, не будуть налаштовані доброзичливо. Сміливо беріться за найскладніші завдання, не пасуйте перед труднощами.

7 жовтня – зростальний Місяць у Стрільці

6-й місячний день починається о 12:46

Сміливо освоюйте нові знання у будь-якій галузі – зараз це дуже своєчасно. Сьогодні активний день, один із доленосних місячного циклу. Він гарний для здійснення всіх ваших планів у тому разі, якщо ви рішуче налаштовані на успіх. Підходить для кардинальних змін у багатьох сферах, але не за рахунок пошуку нових можливостей, а за рахунок покращення та зміцнення наявних.

8 жовтня – зростальний Місяць у Стрільці

7-й місячний день починається о 13:55

Цього дня все вдається, якщо виявити творчу активність. Ідеальний час для того, щоб налаштувати гармонію та баланс у стосунках. Партнери сьогодні довіряють, є можливість знайти нових клієнтів, помічників і, не виключено, що і покровителів. Але якщо ви сумніваєтеся в чомусь, то відкладіть вирішення важливих питань на інший день, тому що сьогодні ваша нерішучість створить вам проблеми.

9 жовтня – зростальний Місяць у Стрільці, з 12:38 – у Козорозі

8-й місячний день починається о 14:57

Борців за справедливість сьогодні очікує успіх – Місяць на вашому боці. Це успішний час для проведення переговорів, встановлення нових зв'язків, проведення співбесід, конференцій, рекламних та агітаційних компаній, тобто сприятливий час для всіх заходів, пов'язаних із силою та енергією слів. Саме час для подання податкового звіту. Сприятливий день для звернення до державних інстанцій, спілкування з чиновниками.

10 жовтня – зростальний Місяць у Козорозі

9-й місячний день починається о 15:46

День підходить для нових починань, кардинальних життєвих змін у сімейній чи соціальній сферах життя. Він принесе рішучість зайнятися важливими справами, які потребують сили та наполегливості. Можна попрацювати над особистими та професійними цілями – наявні проблеми у цих життєвих сферах вирішаться благополучно. Не забудьте похвалити працівників своєї компанії, це піде на користь спільній справі.

11 жовтня – зростальний Місяць у Козорозі, з 19:31 – у Водолії

10-й місячний день починається о 16:24

Багатьох людей відвідають тривожні почуття, страхи, похмурі думки. Може навіть виявитися підвищена зарозумілість. Сьогодні можуть бути ускладнення на роботі, у справах непросто досягти гармонії та домовленості. Усвідомлено уникайте виникнення напружених ситуацій, розкриваючи приховані емоції та мотиви. Цей день може принести важливі внутрішні усвідомлення та трансформацію.

12 жовтня – зростальний Місяць у Водолії

11-й місячний день починається о 16:52

День гарний для творчої роботи – попрацювавши, можна створити щось справді цінне та гідне спільної уваги. В організмі відбувається пробудження сильних сил. Сьогодні можна побачити, як реалізується те, що задумалося чи намітилося на початку місяця. Будьте уважні під час проведення великих фінансових операцій, угод купівлі-продажу – сьогодні є ризик стати жертвою обману та шахрайства.

13 жовтня – зростальний Місяць у Водолії, від 22:55 – у Рибах

12-й місячний день починається о 17:14

Люди схильні до імпульсивних дій, підвищується емоційність та уразливість. Не піддавайтеся цим почуттям, навпаки — упокоріть злість і образу. Сьогодні не можна сваритись, бо є ймовірність, що помиритися потім буде важко. Сприятлива індивідуальна діяльність чи продовження раніше запущених робочих процесів у колі друзів та однодумців.

14 жовтня – зростальний Місяць у Рибах

13-й місячний день починається о 17:32

Енергія знака Риби спрямовує нас углиб себе, також налаштовує на гармонію та баланс у чуттєвих взаєминах. Можуть виявитися старі проблеми, але слід поставитися до них спокійно. Вирішивши проблеми, ви отримаєте свіжі сили для оновлення життя. Цього дня ви легко звільнитеся від вантажу минулого, якщо він тисне на вас і заважає жити, творити та любити.

15 жовтня – зростальний Місяць у Рибах

14-й місячний день починається о 17:48

Це час найбільш ухвалення важливих рішень та рішучих дій. Можна розпочинати дуже серйозне підприємство. Не пропустіть цей день — він вдалий для старту будь-якої справи, проєкту, бізнесу. Сьогодні сам у полі – не воїн, тож намагайтеся діяти спільно, вас правильно зрозуміють і колеги, і начальство. Обговорюйте можливість та шляхи вирішення поточних проблем.

16 жовтня – зростальний Місяць в Овні

15-й місячний день починається о 18:03

День перед повнею в Овні 17 жовтня – активний, потужний, продуктивний. Не кидайте раніше розпочаті справи — ще трохи і ви будете задоволені собою і виконаною роботою! День підходить для вирішення фінансових питань та придбань. Можете виносити якусь ідею чи пропозицію на публіку, ділитися планами. Така активність призведе до переходу на якісно новий рівень.

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