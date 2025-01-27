Зростальний Місяць від 30 січня до 11 лютого 2025 року: що на нас чекає в цей час

Від 30 січня до 11 лютого 2025 року на нас чекає період зростального Місяця – час, коли енергії посилюються, а природа кличе нас до розвитку та активних дій.

Цей цикл починається з молодика у Водолії, який відкриває нам шлях до новаторських ідей, вільнодумства та прагнення до змін, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Період зростального Місяця: що це за час?

Зростальний Місяць – це час від моменту молодика до повні, коли Місяць поступово збільшується в розмірах, а його енергія стає все більш сильною. У цей період природа ніби підштовхує нас до зростання, розвитку, руху вперед. Все, що ви починаєте або активно розвиваєте в дні зростального Місяця, має більший шанс на успішне втілення.

Цей конкретний час захоплює перехід Місяця через сім різних знаків зодіаку (Водолій, Риби, Овен, Телець, Близнята, Рак, Лев), кожен із яких вносить свої вібрації. З молодиком у Водолії відчиняються двері до нових ідей, свободи та експериментів, а кульмінацією періоду стає повня у Леві – момент максимальної енергії та вираження.

Плюси періоду зростального Місяця:

Підвищення активності та мотивації. Цей період дає сили для дій. Якщо ви давно відкладали якісь завдання, зараз саме час увімкнутися.

Сприятливий час для починань. Будь-які нові справи, ідеї та проєкти, розпочаті за зростального Місяця, мають високі шанси на розвиток.

Посилення креативності та інтуїції. Особливо це помітно на початку періоду, тому відкрито демонструйте свою індивідуальність.

Поліпшення фізичного та емоційного стану. Якщо ви працюєте над своїм здоров'ям, зараз все легше даватиметься – чи то спорт, правильне харчування, чи косметичні процедури.

Мінуси та можливі труднощі:

Емоційна нестабільність. Коли Місяць проходить через такі водні знаки, як Риби та Рак, люди можуть ставати більш чутливими та вразливими.

Імпульсивність у рішеннях. Особливо це помітно, коли Місяць перебуває в Овні або Близнятах. Є ризик квапливих дій, не до кінця обдуманих рішень.

Ризик переоцінки власних сил. На зростальному Місяці відчувається, що «все до снаги», але іноді це призводить до перевантаження і втоми ближче до повні.

У дні зростального Місяця все живе прагне зростання і розширення. У рослин активізується рух соку, тому це сприятливий час для пересаджування рослин, підживлення або садіння насіння. Вплив гравітації Місяця у період посилює припливи і відливи, створюючи сизигійні припливи.

Від фаз Місяця залежить енергетичний стан організму, його життєздатність та активність. Наприклад, у період молодика людина найбільш ослаблена, а зі зростанням Місяця енергетика накопичується аж до повні. Люди стають більш діяльними, хочуть спілкування та реалізації своїх ідей. Однак, залежно від знака зодіаку, під яким перебуває Місяць, змінюється настрій:

У Водолії – прагнення свободи та змін.

У Рибах — мрійливість і бажання усамітнитися.

У Овні – енергія, драйв, наполегливість.

У Тельці – спокій, практичність.

У Близнятах – цікавість та товариськість.

У Раку – чутливість та потреба у турботі.

У Леві – впевненість та прагнення бути у центрі уваги.

У період зростального Місяця у багатьох підвищується життєвий тонус. Однак ближче до повні можна помітити перевтому через надмірну активність. Але також і відчути задоволення своїми досягненнями, що дозволить трохи відпочити та насолодитися гарною їжею та напоями.

Зростальний Місяць – найкращий період для нових починань. Тому плануйте проєкти, реалізуйте задуми. Якщо ви відчуваєте дратівливість чи втому, робіть паузи і не ухвалюйте важливих рішень. Подбайте про своїх близьких – це зміцнить зв'язки та подарує відчуття душевного тепла. Будьте відкритими до змін.

Переміщення Місяця знаками від Водолія до Лева несе багато можливостей для зростання, але вимагає гнучкості і готовності пробувати нове. Це чудовий час для творчості, спілкування та побудови планів. Якщо ви правильно розподілите свою енергію, результат обов'язково потішить!

29 – 31 січня: Місяць у Водолії. Ці дні підходять для планування, генерації ідей та пошуку нестандартних рішень. Це чудовий час для спілкування, роботи в колективі та початку проєктів, що потребують оригінального підходу.

1 – 2 лютого: Місяць у Рибах. Енергії стають м'якими та інтуїтивними. Це сприятливий час для творчості, медитацій та внутрішньої роботи. Дозвольте собі розслабитись і плисти за течією, довіряючи своїй інтуїції.

3 – 4 лютого: Місяць у Овні. Енергія зростає, і цими днями ви відчуєте приплив рішучості та мотивації. Це ідеальний час для активних дій, початку нових справ або виконання завдань, які потребують сміливості та впевненості.

5 – 6 лютого: Місяць у Тельці. Стабільна та приземлена енергія Тельця допомагає зосередитися на практичних справах, фінансових питаннях та турботі про тіло. Це час для зміцнення фундаменту та насолоди простими радощами життя.

7 – 8 лютого: Місяць у Близнятах. Період інтелектуальної активності та легкого спілкування. Ці дні гарні для навчання, переговорів та обміну інформацією. Відкрийте себе для нових знань та ідей.

9 – 10 лютого: Місяць у Раку. Емоції виходять на перший план. Це час для піклування про себе та своїх близьких, а також для зміцнення сімейних зв'язків. Домашні справи та усамітнення принесуть особливе задоволення.

11 – 12 лютого: Місяць у Леві. Час яскравості, впевненості та самовираження. Повня у Леві 12 лютого посилює потребу у визнанні та натхненні. Найкращий період для демонстрації своїх талантів та досягнення мети.

Кожень день цього періоду несе свою унікальну енергію. Уважно слухайте свої внутрішні відчуття та використовуйте це зростання Місяця для особистого розвитку, творчості та гармонізації життя.

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