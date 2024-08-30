Зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року: що на нас чекає в цей час

У дні зростального Місяця від 4 до 17 вересня переважають практичність і користь у всьому. Гармонійних аспектів набагато більше, ніж напружених.

Молодик у Діві визначає основні тенденції аж до місячного затемнення 18 вересня. Важливий період, коли потрібно підбити підсумки попередніх 6 місяців. Сприятливий час для розширення соціальних контактів, підтримки активного статусу трудового колективу, а також започаткування курсу лікування та реабілітації, косметологічних процедур, розповідає астролог Марина Скаді (Марина Соколова).

4 вересня зростальний Місяць у Діві, з 19:12 – у Терезах

3-й місячний день починається о 07:28

Середа – день Меркурія

Період місяця без курсу від 19:06 до 19:11

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Марс, тригон Місяць-Уран

Сприятливо спілкуватись, вести переговори, влаштовувати зустрічі. Неприємності минулого місячного місяця залишаються позаду, що дозволяє побачити щасливі шанси та багато покращити у своєму житті. Але працювати доведеться напружено та самовіддано.

5 вересня – зростальний Місяць у Терезах

4-й місячний день починається о 08:36

Четвер – день Юпітера

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Венера

Цього дня здоровий психологічний клімат у робочому колективі та вдома дозволяє знайти спільні точки дотику із спірних питань, домовитися про співпрацю, усунути конфлікти та зблизитися з коханою людиною.

6 вересня – зростальний Місяць у Терезах

5-й місячний день починається о 09:45

П'ятниця – день Венери

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Юпітер

Сприятливий день як для особистих, так і соціальних взаємин. Підходящий час для пошуку житла, угод купівлі-продажу, пошуку захисту та заступництва, вирішення важливих питань за кордоном, переговорів, юридичних консультацій, романтичних зустрічей.

7 вересня – зростальний Місяць у Скорпіоні з 08:17

6-й місячний день починається о 10:55

Субота – день Сатурна

Період місяця без курсу від 08:08 до 08:18

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Марс

Аспекти дня дарують енергійність, сміливість та заповзятливість. Багато людей з ентузіазмом, натхненням і винахідливістю досягають поставленої мети. Підхожий час для творчої та інтелектуальної роботи. Прекрасна можливість посилити свою емоційну природу та покращити якість життя за допомогою раціонального розуму.

8 вересня – зростальний Місяць у Скорпіоні

7-й місячний день починається о 12:07

Неділя – день Сонця

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, тригон Місяць-Сатурн

У людях прокидаються обережність, здоровий глузд, організаційний талант, присутній консерватизм, відвертість. А це допомагає подолати труднощі на шляху досягнення своєї мети та закріпитися на досягнутому. Гарний час для пошуку роботи, співбесід, звернення за допомогою до впливових людей, зустрічей з інвесторами та обговорення спільних проєктів.

9 вересня – зростальний Місяць у Скорпіоні, з 20:23 – у Стрільці

8-й місячний день починається о 13:21

Понеділок – день Місяця

Період місяця без курсу від 20:11 до 20:25

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, опозиція Місяць-Уран, тригон Місяць-Нептун

День покаяння, очищення та трансформації. Можливі емоційні зриви, люди несхильні до продуктивного обговорення питань, дивують одне одного дивною та деструктивною поведінкою. Необхідні терпіння та емоційна сила, щоб упоратися з чутливими чи важкими проблемами у взаєминах. Життєрадісність та активність з'являється ближче до вечора.

10 вересня – зростальний Місяць у Стрільці

9-й місячний день починається о 14:34

Вівторок – день Марса

Відсутність аспектів між Місяцем та іншими планетами говорить про те, що ніхто не заважає, ніщо і ніхто не впливає на природний стан як окремої людини, так і суспільства загалом. Добре укладати угоди та подавати заяви, запити до різних адміністративних органів, оформляти документи.

11 вересня – зростальний Місяць у Стрільці

10-й місячний день починається о 15:44

Середа – день Меркурія

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Венера, Опозиція Місяць-Юпітер, квадрат Місяць-Сатурн

Не варто розраховувати на вдалий збіг обставин. У професійній сфері на кожному кроці виникають складнощі, конфлікти з колегами та керівництвом. Аспекти дня вимагають уваги до деталей, ґрунтовного та старанного виконання своїх зобов'язань – лише в цьому випадку буде користь від виконаної роботи. І лише поряд з дорогими та близькими людьми з'являється емоційна стабільність та спокій.

12 вересня – зростальний Місяць у Козорозі

11-й місячний день починається о 16:43

Четвер – день Юпітера

Період місяця без курсу від 03:20 до 05:37

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій, опозиція Місяць-Марс

У цих транзитах посилюється інтуїція, розумова активність, комунікативність. Гарний час для навчання, самоосвіти. За дотримання всіх нормативно-правових нюансів добре вдається планування та початок важливих справ. Несприятливий для оперативних втручань.

13 вересня – зростальний Місяць у Козорозі

12-й місячний день починається о 17:29

П'ятниця – день Венери

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Венера, секстиль Місяць-Сатурн

Навіть ті взаємини, які здаються безперспективними, можуть заграти новими фарбами через час. Не варто очікувати бурхливих романів – натомість з'явиться можливість створити міцні та довгострокові спілки. День сприятливий для фінансових справ, страхування, фінансових операцій.

14 вересня – зростальний Місяць у Водолії з 10:48

13-й місячний день починається о 18:02

Субота – день Сатурна

Період місяця без курсу від 10:34 до 10:53

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Уран, з'єднання Місяць-Плутон

Прокидається інтерес до всього нового, на думку спадають несподівані ідеї. Не бійтеся пробувати все еволюційне, ухвалювати нестандартні рішення, надихаючи всіх довкола.

15 вересня – зростальний Місяць у Водолії

14-й місячний день починається о 18:26

Неділя – день Сонця

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Венера, тригон Місяць-Юпітер

Планетарні аспекти надають щасливу нагоду присвятити час романтичному партнеру, сім'ї, дітям, тобто. всьому, що приємно, кого любите та цінуєте. Сприятливий день для тих, хто перебуває за кордоном, вирушає у подорож чи переїжджає на нове місце проживання.

16 вересня – зростальний Місяць у Водолії, з 12:38 – у Рибах

15-й місячний день починається о 18:45

Понеділок – день Місяця

Період місяця без курсу від 08:03 до 12:38

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Уран

Напружений день – у людях посилюється пристрасть, конфліктність, індивідуалізм. Неможливо проводити переговори, планувати справи. Особливо складно жінкам. Імпульсивність, саркастичність, ексцентричність, різкість справ і суджень заважають конструктивному діалогу.

17 вересня – зростальний Місяць у Рибах

16-й місячний день починається о 19:01

Вівторок – день Марса

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Марс, квадрат Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Сатурн

Всесвіт спонукатиме нас до того, щоб ми нарешті "звели рахунки" з минулим. І напередодні повного місяця 18 вересня, який є також місячним затемненням, легше і найкраще це зробити. Тому варто упорядковувати своє життя, пробачити себе за минулі помилки, щоб підготуватися до нових пригод і можливостей, які прийдуть у наше життя після осіннього коридору затемнень.

Читайте також: