Зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року: що на нас чекає в цей час

У дні зростального Місяця від 4 до 17 вересня переважають практичність і користь у всьому. Гармонійних аспектів набагато більше, ніж напружених.
Молодик у Діві визначає основні тенденції аж до місячного затемнення 18 вересня. Важливий період, коли потрібно підбити підсумки попередніх 6 місяців. Сприятливий час для розширення соціальних контактів, підтримки активного статусу трудового колективу, а також започаткування курсу лікування та реабілітації, косметологічних процедур, розповідає астролог Марина Скаді (Марина Соколова).
4 вересня зростальний Місяць у Діві, з 19:12 – у Терезах
3-й місячний день починається о 07:28
Середа – день Меркурія
Період місяця без курсу від 19:06 до 19:11
Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Марс, тригон Місяць-Уран
Сприятливо спілкуватись, вести переговори, влаштовувати зустрічі. Неприємності минулого місячного місяця залишаються позаду, що дозволяє побачити щасливі шанси та багато покращити у своєму житті. Але працювати доведеться напружено та самовіддано.
5 вересня – зростальний Місяць у Терезах
4-й місячний день починається о 08:36
Четвер – день Юпітера
Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Венера
Цього дня здоровий психологічний клімат у робочому колективі та вдома дозволяє знайти спільні точки дотику із спірних питань, домовитися про співпрацю, усунути конфлікти та зблизитися з коханою людиною.
6 вересня – зростальний Місяць у Терезах
5-й місячний день починається о 09:45
П'ятниця – день Венери
Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Юпітер
Сприятливий день як для особистих, так і соціальних взаємин. Підходящий час для пошуку житла, угод купівлі-продажу, пошуку захисту та заступництва, вирішення важливих питань за кордоном, переговорів, юридичних консультацій, романтичних зустрічей.
7 вересня – зростальний Місяць у Скорпіоні з 08:17
6-й місячний день починається о 10:55
Субота – день Сатурна
Період місяця без курсу від 08:08 до 08:18
Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Марс
Аспекти дня дарують енергійність, сміливість та заповзятливість. Багато людей з ентузіазмом, натхненням і винахідливістю досягають поставленої мети. Підхожий час для творчої та інтелектуальної роботи. Прекрасна можливість посилити свою емоційну природу та покращити якість життя за допомогою раціонального розуму.
8 вересня – зростальний Місяць у Скорпіоні
7-й місячний день починається о 12:07
Неділя – день Сонця
Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, тригон Місяць-Сатурн
У людях прокидаються обережність, здоровий глузд, організаційний талант, присутній консерватизм, відвертість. А це допомагає подолати труднощі на шляху досягнення своєї мети та закріпитися на досягнутому. Гарний час для пошуку роботи, співбесід, звернення за допомогою до впливових людей, зустрічей з інвесторами та обговорення спільних проєктів.
9 вересня – зростальний Місяць у Скорпіоні, з 20:23 – у Стрільці
8-й місячний день починається о 13:21
Понеділок – день Місяця
Період місяця без курсу від 20:11 до 20:25
Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, опозиція Місяць-Уран, тригон Місяць-Нептун
День покаяння, очищення та трансформації. Можливі емоційні зриви, люди несхильні до продуктивного обговорення питань, дивують одне одного дивною та деструктивною поведінкою. Необхідні терпіння та емоційна сила, щоб упоратися з чутливими чи важкими проблемами у взаєминах. Життєрадісність та активність з'являється ближче до вечора.
10 вересня – зростальний Місяць у Стрільці
9-й місячний день починається о 14:34
Вівторок – день Марса
Відсутність аспектів між Місяцем та іншими планетами говорить про те, що ніхто не заважає, ніщо і ніхто не впливає на природний стан як окремої людини, так і суспільства загалом. Добре укладати угоди та подавати заяви, запити до різних адміністративних органів, оформляти документи.
11 вересня – зростальний Місяць у Стрільці
10-й місячний день починається о 15:44
Середа – день Меркурія
Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Венера, Опозиція Місяць-Юпітер, квадрат Місяць-Сатурн
Не варто розраховувати на вдалий збіг обставин. У професійній сфері на кожному кроці виникають складнощі, конфлікти з колегами та керівництвом. Аспекти дня вимагають уваги до деталей, ґрунтовного та старанного виконання своїх зобов'язань – лише в цьому випадку буде користь від виконаної роботи. І лише поряд з дорогими та близькими людьми з'являється емоційна стабільність та спокій.
12 вересня – зростальний Місяць у Козорозі
11-й місячний день починається о 16:43
Четвер – день Юпітера
Період місяця без курсу від 03:20 до 05:37
Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій, опозиція Місяць-Марс
У цих транзитах посилюється інтуїція, розумова активність, комунікативність. Гарний час для навчання, самоосвіти. За дотримання всіх нормативно-правових нюансів добре вдається планування та початок важливих справ. Несприятливий для оперативних втручань.
13 вересня – зростальний Місяць у Козорозі
12-й місячний день починається о 17:29
П'ятниця – день Венери
Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Венера, секстиль Місяць-Сатурн
Навіть ті взаємини, які здаються безперспективними, можуть заграти новими фарбами через час. Не варто очікувати бурхливих романів – натомість з'явиться можливість створити міцні та довгострокові спілки. День сприятливий для фінансових справ, страхування, фінансових операцій.
14 вересня – зростальний Місяць у Водолії з 10:48
13-й місячний день починається о 18:02
Субота – день Сатурна
Період місяця без курсу від 10:34 до 10:53
Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Уран, з'єднання Місяць-Плутон
Прокидається інтерес до всього нового, на думку спадають несподівані ідеї. Не бійтеся пробувати все еволюційне, ухвалювати нестандартні рішення, надихаючи всіх довкола.
15 вересня – зростальний Місяць у Водолії
14-й місячний день починається о 18:26
Неділя – день Сонця
Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Венера, тригон Місяць-Юпітер
Планетарні аспекти надають щасливу нагоду присвятити час романтичному партнеру, сім'ї, дітям, тобто. всьому, що приємно, кого любите та цінуєте. Сприятливий день для тих, хто перебуває за кордоном, вирушає у подорож чи переїжджає на нове місце проживання.
16 вересня – зростальний Місяць у Водолії, з 12:38 – у Рибах
15-й місячний день починається о 18:45
Понеділок – день Місяця
Період місяця без курсу від 08:03 до 12:38
Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Уран
Напружений день – у людях посилюється пристрасть, конфліктність, індивідуалізм. Неможливо проводити переговори, планувати справи. Особливо складно жінкам. Імпульсивність, саркастичність, ексцентричність, різкість справ і суджень заважають конструктивному діалогу.
17 вересня – зростальний Місяць у Рибах
16-й місячний день починається о 19:01
Вівторок – день Марса
Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Марс, квадрат Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Сатурн
Всесвіт спонукатиме нас до того, щоб ми нарешті "звели рахунки" з минулим. І напередодні повного місяця 18 вересня, який є також місячним затемненням, легше і найкраще це зробити. Тому варто упорядковувати своє життя, пробачити себе за минулі помилки, щоб підготуватися до нових пригод і можливостей, які прийдуть у наше життя після осіннього коридору затемнень.
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