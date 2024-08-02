Зростальний Місяць від 5 до 18 серпня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Кожне небесне тіло має енергію. Якщо відстежити свій настрій та самопочуття кілька місячних циклів поспіль, можна переконатися, що стан нашого організму, активність і навіть здоров'я часто залежить від певної фази нічного світила. Також Місяць притягує водну оболонку Землі, завдяки чому у морях та океанах піднімається рівень води.

У цьому питанні дійсно існує чимало припущень і домислів, але вплив місячних фаз на людей, тварин і процеси в природі ми спостерігаємо постійно і відчуваємо на собі. Місяць, що росте, змінює молодик 4 серпня і приносить приплив необхідної енергії для повсякденної діяльності. Настрій у цей місячний період помітно покращується, з'являється бажання щось створювати та творити добро. Однак важливо все ж таки знаходити час для відпочинку, щоб якомога довше зберігати високу продуктивність, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

5 серпня – зростальний Місяць у Леві

2-й місячний день починається о 06:06

Понеділок – день Місяця

Період Місяця без курсу від 18:15

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Уран

Протягом усього дня є відчуття дискомфорту та нестабільності. Дивна та несподівана зміна настроїв, домашні справи та сімейні взаємини заважають ефективній роботі. Намагайтеся прораховувати свої дії хоч на один крок наперед.

6 серпня – зростальний Місяць у Діві з 00:18

3-й місячний день починається о 07:20

Вівторок – день Марса

Період місяця без курсу до 00:18

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Марс, з'єднання Місяць-Марс

День воїна та подвигу. Аспекти формують емоційну напругу, енергійне, наполегливе, пристрасне тло дня. Але якщо використовувати його потенціал на сплановану і цілеспрямовану роботу, то багато можна зробити: пробити ситуацію, зрушити з мертвої точки проєкт, що застоявся. Сприятливий для початку важливих справ, ділової та інтелектуальної активності.

7 серпня – зростальний Місяць у Діві

4-й місячний день починається о 08:30

Середа – день Меркурія

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Юпітер, опозиція Місяць-Сатурн

Складний день, коли доведеться долати перешкоди, боротися за свої права та інтереси. Але енергії дня підходять для того, щоб зробити різкий ривок вперед і закінчити те, що вже втомило і давно б час закінчити. Все, що пов'язане з батьківщиною, родиною, будинком приносить сильні переживання. Емоційним людям особливо важко впоратися із собою.

8 серпня зростальний Місяць у Діві, від 12:32 – у Терезах

5-й місячний день починається о 09:40

Четвер – день Юпітера

Період місяця без курсу від 11:40 до 12:32

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Уран

Дуже гарний час для колективної діяльності, зустрічей із друзями та однодумцями. Також сприятлива робота в Інтернет-просторі, соціальних мережах, проведення онлайн-зустріч, запуску сайту або навчального курсу. Раптово і несподівано життя може перетворитися на краще.

9 серпня – зростальний Місяць у Терезах

6-й місячний день починається о 10:47

П'ятниця – день Венери

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Марс, тригон Місяць-Юпітер

Прекрасний день для початку подорожей, переїзду на нове місце проживання, еміграції, пошуку захисту та вирішення питань за кордоном. Якщо давно планували провести переговори з інвесторами та партнерами, зробіть це сьогодні. Також сприятливо влаштовувати зустрічі з рідними та близькими чи романтичним партнером.

10 серпня – зростальний Місяць у Терезах

7-й місячний день починається об 11:57

Субота – день Сатурна

Період місяця без курсу з 00:44

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце

День обіцяє сприятливі можливості, встановлення дружніх стосунків, знайомства із представниками протилежної статі. Хороший день для вирішення житлових питань, закупів для облаштування будинку, примирення з батьками чи дітьми.

11 серпня – зростальний Місяць у Скорпіоні від 01:33

8-й місячний день починається о 13:07

Неділя – день Сонця

Період Місяця без курсу триває до 01:33

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Венера

День ідеально підходить для того, щоб перейти від теорії до практичних дій, підготовки до реальних справ. практичний розум. Багато людей досягають балансу між роботою та особистим життям. Розум і почуття гармонії, тому легше втілити свої думки у реальність.

12 серпня – зростальний Місяць у Скорпіоні

9-й місячний день починається о 14:21

Понеділок – день Місяця

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, тригон Місяць-Сатурн

Час, сприятливий для громадської діяльності, розвитку, освіти та самоосвіти. Посилюється практичність, вміння використовувати свої можливості, можливості. Хороший день для напруженої творчої та інтелектуальної роботи. Обережніше із емоціями.

13 серпня – зростальний Місяць у Скорпіоні, з 12:56 – у Стрільці

10-й місячний день починається о 15:37

Вівторок – день Марса

Період Місяця без курсу з 12:00 до 12:56

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, опозиція Місяць-Уран

Загострюються внутрішні суперечності, конфлікт між бажанням емоційної прихильності та турботи, з одного боку, та бажанням свободи та незалежності, з іншого.

Може посилюватись схильність до швидких, раптових дій, яким передують помилкові рішення.

14 серпня – зростальний Місяць у Стрільці

11-й місячний день починається о 16:51

Середа – день Меркурія

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Марс, квадрат Місяць-Венера, опозиція Місяць-Юпітер, квадрат Місяць-Сатурн

День емоційного екстремізму, байдуже, в якій формі. Розмови на серйозні теми, з'ясування стосунків, з рідними та коханими людьми, краще звести до мінімуму. Велика ймовірність конфліктів між батьками та дітьми. Збільшиться кількість охочих розлучитися або піти від партнера. Загострюються хронічні захворювання. Вагітним жінкам необхідно бути обережними, а за найменших неприємних симптомів звертатися за медичною допомогою.

15 серпня – зростальний Місяць у Стрільці, з 20:51 – Козорозі

12-й місячний день починається о 17:58

Четвер – день Юпітера

Період місяця без курсу від 19:51 до 20:51

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, тригон Місяць-Меркурій

Планетарні аспекти покращують пам'ять, сприяють гарній взаємодії свідомості та підсвідомості. Добре вдається планування та початок важливих справ, навчання, переоформлення документів. Легко усуваються суперечності між партнерами, розбіжності з коханою людиною, батьками чи дітьми.

16 серпня – зростальний Місяць у Козорозі

13-й місячний день починається о 18:53

П'ятниця – день Венери

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Венера

Ідеальний день для сімейних та романтичних взаємин, відновлення спілкування зі старими знайомими чи колишнім коханням. Також є сприятливий час для вирішення матеріальних питань, пошуку фінансової допомоги.

17 серпня – зростальний Місяць у Козорозі

14-й місячний день починається о 19:34

Субота – день Сатурна

Період Місяця без курсу з 23:43

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сатурн, тригон Місяць-Уран

Терпіння у професійних та домашніх справах, ощадливість та готовність взяти відповідальність на себе за свої дії, найкраще позначаться на взаєминах з колегами та членами сім'ї. Цього дня закладається фундамент для кар'єрного зростання, підвищення соціального статусу, вирішення складних питань у особистому житті.

18 серпня – зростальний Місяць у Водолії від 00:44

15-й місячний день починається о 20:03

Неділя – день Сонця

Період Місяця без курсу триває до 00:44

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Плутон

Прокидається інтерес до всього нового, на думку спадають несподівані ідеї. Багато людей стають активнішими та рішучішими. Слід уникати поспішності та дратівливості. День перед місяцем у Водолії 19 серпня.

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