З’єднання Сатурна та Нептуна у знаку Овна 2025 року: що на нас чекає в цей час

З’єднання Сатурна і Нептуна в знаку Овна / © lady.tsn.ua

Реклама

Цей рідкісний аспект наголошує на необхідності змін у колективних структурах. Він пробуджує бажання перевести мрії на рівень конкретних дій, особливо в таких сферах, як інновації, мистецтво, духовність та соціальні перетворення, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Як у міфах, де герої об’єднують сили задля досягнення спільної мети, поєднання Сатурна та Нептуна кличе нас до створення стійкого та наснажливого майбутнього. У знаку Овна, який асоціюється з ініціативою, сміливістю та новими починаннями, цей аспект несе світові потужний імпульс до оновлення.

Поєднання планет в Овні акцентує увагу на індивідуальній ініціативі та лідерстві. Воно може стати каталізатором для глобальних змін, впливаючи на політику, економіку та культуру. Цей транзит нагадує необхідність об’єднання мрії та реальності, щоб створити стійке майбутнє. 2025 — це точка неповернення. Руйнується старий порядок і встановлюється новий. Тепер житимемо за новими правилами.

Реклама

Овен — це знак початку, войовничих енергій, прориву. У ньому діють сміливі першопрохідники, воїни, герої міфів. Це вогонь, який неможливо утримати.

Овен пов’язаний з легендою про Золоте Руно — символ мети, якої прагне герой. Цей міф говорить про пошук сили, випробування та трансформації. Ясон та аргонавти вирушили в небезпечну подорож за Руном, що символізує хоробрість, рішучість та перемогу. Цей знак пов’язаний із початком, боротьбою та силою, необхідною для досягнення нових горизонтів.

Сатурн у римській міфології — це бог часу і кордонів (Кронос у грецькій міфології), що втілює порядок, дисципліну та неминучість змін. Кронос був правителем золотої доби, але його пов’язують із жорсткими обмеженнями і страхом втрати влади.

В астрології Сатурн символізує структуру, уроки та карму, спонукаючи до створення основ через терпіння та працю. Втілює старий світ, який відчуває, що його час спливає. Сатурн — це лад, який сковує, але й опора, без якої все руйнується.

Нептун у римській міфології — бог морів (Посейдон у грецькій), що символізує стихію води, глибину підсвідомості та міць емоцій. Планета відповідає за колективне несвідоме, сни, мрії, таємниці. Нептун пов’язаний з інтуїцією, мріями, ідеалами та безмежним океаном можливостей. Астрологічно він керує містицизмом, натхненням та трансцендентною природою.

У період транзиту Нептуна за знаком Овна все таємне стає очевидним.

Коли Нептун з’єднується з Сатурном, він розмиває кордони, наче велика хвиля, що стирає старі береги. Аспект завжди приносить крах старого порядку та народження нової доби. Сатурн додає структуру мріям Нептуна, що дозволяє перетворити бачення на реальність. Це нагадує міфи про героїв, які долають хаос, щоб створити щось важливе.

З’єднання Сатурна та Нептуна в Овні поєднує архетипи Воїна (Овен), Будівельника (Сатурн) та Мрійника (Нептун). Це поєднання можна уявити через образ міфічного героя, який будує новий світ, надихаючись великими ідеалами.

Енергія Овна надає рішучість та активне прагнення нових горизонтів, що відсилає нас до епічним подвигів, наприклад, як у Ясона та його команди. Подібно до того, як міфологічні герої надихають цілі народи, це поєднання стимулює нас до пошуку балансу між мрією (Нептун) і реальністю (Сатурн) задля створення нових систем.

У минулі епохи поєднання Сатурна та Нептуна супроводжувалося соціальними переворотами, містичними відкриттями, змінами у релігійних та політичних системах. У Овні такий аспект сформувався навесні 1380 року.

Історичні паралелі: що відбувалося під час минулих з’єднань?

1989 — Сатурн і Нептун в Козорозі

Крах Радянського Союзу, падіння Берлінського муру.

Початок глобалізації та формування нового світового ладу.

1953 — Сатурн і Нептун у Терезах

Кінець епохи Сталіна, пом’якшення тоталітарних режимів.

Початок холодної війни, гонка озброєнь.

1917 — Сатурн і Нептун у Леві

Російська революція, крах монархій у Європі.

Формування комуністичної ідеології.

1882 — Сатурн і Нептун у Тельці

Перша промислова революція, зростання індустріалізації.

Поява капіталістичної економічної системи.

1846 — Сатурн і Нептун у Водолії

Початок нової доби соціалізму, утопічних ідей.

Революційні настрої у Європі.

Новий цикл Нептуна та Сатурна створить умови для перегляду теми кордонів та свободи — між країнами, особистими правами та технологіями:

Нові початки та інновації: Овен, як перший знак зодіаку, символізує старт та рух уперед. Поєднання Сатурна і Нептуна може надихнути створення нових структур, заснованих на ідеалах і духовних цінностях.

Соціальні та духовні зміни: цей аспект може призвести до переоцінки суспільних норм, посилення інтересу до духовних практик і пошуку гармонії між матеріальним та нематеріальним.

Творчість та натхнення: Нептун у поєднанні із Сатурном в Овні може стимулювати креативні проєкти, які поєднують практичність із уявою.

Випробування та виклики: Сатурн може вимагати дисципліни та відповідальності, щоб втілити мрії Нептуна у реальність. Це час, коли ідеали можуть зіткнутися з реальністю, вимагаючи терпіння та зусиль.