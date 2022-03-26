"Ви у наших серцях та молитвах": Іванка Трамп підтримала Україну

"Ви у наших серцях та молитвах": Іванка Трамп підтримала Україну

Донька експрезидента США розповіла про гуманітарну допомогу українцям.

Іванка Трамп підтримала українців та розповіла, що вони передали до Києва, Львова та Сум гуманітарну допомогу.

В Instagram вона опублікувала допис зі знімками з України.

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"За останні кілька днів ми доставили 1 мільйон пайків українцям до Києва, Львова та Сум. Дякую пасторам, рабинам та водіям вантажівок, які ризикують своїм життям, щоб доставити цю їжу нужденним. Цими пайками ми сподіваємось забезпечити невелике джерело втіхи та харчування для українців, які так несправедливо страждають від вторгнення Росії до їхньої країни.

Народе України, ви у наших серцях і молитвах, і ваша мужність перед лицем насильства та негараздів надихає. Хай благословить вас Бог у вашій героїчній боротьбі за захист своєї країни та свободи", — написала Іванка.

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