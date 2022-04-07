Астрологиня розповіла, що чекає на Росію в найближчому майбутньому

У наш час усіх цікавить лише одне запитання: коли закінчиться війна і люди зможуть, якщо і не вдихнути вільно, то хоча б перевести дух.

Зі зрозумілих причин точної дати нашої перемоги не може дати жоден – навіть найправильніший – гороскоп, але відкрити завісу таємниці над тим, що очікує Росію, він цілком може. Астропсихологиня Валентина Віттрок розповіла про те, що чекає на Росію в найближчому майбутньому.

12 квітня – доленосна дата в історії

12 квітня – ключова дата, яка може стати доленосною у всій світовій історії. Вона передбачає одразу кілька переміщень зірок і планет, але найбільш важливим і значним стане точне з'єднання Юпітера та Нептуна, яке станеться у знаку Риб. Астрологи багато писали про це явище, як про дуже рідкісне, що трапляється раз на 166 років, але нам цікаво, як воно може позначитися на долі України та Росії. Те, що історичні події повторюються, ні для кого не є секретом: вони можуть розповісти, що відбувалося під час попереднього з'єднання Юпітера та Нептуна в Рибах.

Ганебні сторінки російської історії

У цей період – 166 років тому – точилася російсько-турецька війна. З'єднання Нептуна з Юпітером у знаку Риб відбулося 17 березня 1856 року, і вже за два тижні було підписано Паризький мирний договір, згідно з яким Туреччина залишалася цілісною та незалежною державою, а гарантом такого її статусу ставали Велика Британія, Франція та Сардинія-П'ємонт. Бессарабія відходила до Молдови, а Росія позбавлялася протекторату над Сербією та Валахією. Війна була нею програна, хоч би як російські історики намагалися довести протилежне. В наявності відчуття дежавю, яке посилюється, якщо врахувати, що у нинішніх переговорах між Україною та Росією діяльну бере участь Туреччина.

"Друга частина Марлезонського балету"

Однак це тільки "перша частина Марлезонського балету", друга ж полягає в тому, що в гороскопі Росії — якщо взяти за точку відліку дві дати — 12 червня 1990 (ухвалення декларації про створення Росії як держави) і 25 грудня 1991 (день підняття прапора Російської Федерації) — становище планет також говорить про її можливий програш у війні. З'єднання Нептуна з Юпітером у карті 1991 року вказує на те, що Хірон перебуває у восьмому будинку (по суті – будинку війни) у напружених аспектах до місячних вузлів. Становище ускладнює Чорний Місяць, що перебуває там, що може вказувати на поразку або ілюзію виграшу. Транзитний Марс, що перебуває в четвертому будинку, який відповідає за хвороби, робить напружений аспект до натального Плутона, що може говорити про можливі руйнування та втрату територій.

Підписання неприємних документів та удари по авторитету

Натальний Плутон також стоїть в опозиції до транзитного Урана, а в третьому будинку, який відповідає, зокрема, і за підписання документів, перебуває натальний Чорний Місяць у поєднанні з південним місячним вузлом у Скорпіоні та опозиції до Меркурія в Тельці – тотемі України. Меркурій задаватиме тон у підписанні документів, які навряд чи влаштують Росію.

Головне поєднання місяця Нептун-Юпітер перебуває в будинку хвороб у напруженому аспекті до Сонця Росії. У цій карті ми також бачимо транзитне проходження Чорного Місяця по будинку авторитету Росії, що буде говорити про серйозні і болісні удари, які будуть завдаватися протягом усього наступного часу – втім, вони вже завдаються. Після всього, що сталося, цій країні буде складно повернути собі хоч позитивну репутацію на міжнародній арені.

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