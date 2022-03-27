Гороскоп на 28 березня для всіх знаків зодіаку: день сварок та конфліктів

День, коли напруга, яка виникає між людьми – як із приводу, так і без жодного приводу – може будь-якої миті перетворитися на серйозний конфлікт.
Іскри сипатимуться за найменшого зіткнення, а про те, на що можуть перетворитися галасливі суперечки, годі й казати, тож краще не звертати уваги на чиюсь агресивність і пройти повз, ніж уплутатися в сварку. Також велика ймовірність порожнього та легковажного витрачання грошей, про яке – через абсолютну непотрібність придбаних речей – згодом доведеться пошкодувати.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 березня для Овнів
Небажано нічого купувати та сплачувати рахунки: все придбане виявиться непридатним – тобто стане марним витрачанням грошей, а помилка навіть з однією цифрою у платіжці направить кошти не туди, куди треба.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 березня для Тельців
Занепад сил, який ви можете відчути цього дня, унеможливить здійснення справ, які ви запланували на початок тижня: не варто перенапружуватися – краще відпочити.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 березня для Близнят
Від активних дій, які є вашим фірмовим стилем, сьогодні краще відмовитися: користі від них все одно жодної, та оскільки ви однаково не зможете сидіти, склавши руки, знайдіть собі спокійну справу.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 березня для Раків
Не варто спілкуватися з колегами на особисті теми: навіть якщо вам дуже кортітиме поділитися з кимось своїми переживаннями, промовчіть, звісно, якщо не хочете, щоб ваша ситуація стала загальним надбанням.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 березня для Левів
День категорично не підходить для того, щоб сподіваючись на серйозні виплати, ризикувати своїми грошима: навіть лотерейні квитки купувати не варто – вам все одно не вдасться нічого виграти.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 березня для Дів
Сьогодні небажано вирушати в поїздки, навіть якщо йдеться про переміщення до сусіднього населеного пункту – велика ймовірність несправності транспорту чи інших причин, які ускладнять повернення додому.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 березня для Терезів
Перед тим, як розпочинати нові справи, необхідно завершити старі – так вам вдасться розчистити плацдарм для чергових – навіть дуже важливих та серйозних – звершень.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 березня для Скорпіонів
Велика ймовірність сварки з коханою людиною або близьким другом: щоб цього не сталося, йдіть на поступки тим, хто для вас дійсно дорогий – в чому і де вони помилялися, поясните їм пізніше.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 березня для Стрільців
Утримайтеся від порад навіть тоді, коли вас про них наполегливо запитуватимуть: люди з задоволенням перекладуть на вас провину за свої помилки, які вони нібито вчинили за вашим намовлянням.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 березня для Козорогів
Не витрачайте даремно енергію, яка в цей час і так наближатиметься до нуля: вирішення важливих питань потрібно перенести на кілька днів – сьогодні ви лише дарма витратите на них час і сили.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 березня для Водоліїв
Ви відчуєте, ніби вас щось підштовхує зробити велике придбання або вкладання коштів у ризиковану справу – використайте всю силу волі, щоб уникнути цього і згодом не шкодувати.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 березня для Риб
Зіпсовані стосунки з коханою людиною – явище тимчасове, тому не варто брати його близько до серця: сварки бувають у всіх, а труднощі у спільному житті незабаром зникнуть.
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