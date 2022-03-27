Гороскоп на 28 березня для всіх знаків зодіаку: день сварок та конфліктів

Гороскоп на 28 березня для всіх знаків зодіаку: день сварок та конфліктів

День, коли напруга, яка виникає між людьми – як із приводу, так і без жодного приводу – може будь-якої миті перетворитися на серйозний конфлікт.

Іскри сипатимуться за найменшого зіткнення, а про те, на що можуть перетворитися галасливі суперечки, годі й казати, тож краще не звертати уваги на чиюсь агресивність і пройти повз, ніж уплутатися в сварку. Також велика ймовірність порожнього та легковажного витрачання грошей, про яке – через абсолютну непотрібність придбаних речей – згодом доведеться пошкодувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 березня для Овнів

Небажано нічого купувати та сплачувати рахунки: все придбане виявиться непридатним – тобто стане марним витрачанням грошей, а помилка навіть з однією цифрою у платіжці направить кошти не туди, куди треба.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 березня для Тельців

Занепад сил, який ви можете відчути цього дня, унеможливить здійснення справ, які ви запланували на початок тижня: не варто перенапружуватися – краще відпочити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 березня для Близнят

Від активних дій, які є вашим фірмовим стилем, сьогодні краще відмовитися: користі від них все одно жодної, та оскільки ви однаково не зможете сидіти, склавши руки, знайдіть собі спокійну справу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 березня для Раків

Не варто спілкуватися з колегами на особисті теми: навіть якщо вам дуже кортітиме поділитися з кимось своїми переживаннями, промовчіть, звісно, якщо не хочете, щоб ваша ситуація стала загальним надбанням.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 березня для Левів

День категорично не підходить для того, щоб сподіваючись на серйозні виплати, ризикувати своїми грошима: навіть лотерейні квитки купувати не варто – вам все одно не вдасться нічого виграти.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 березня для Дів

Сьогодні небажано вирушати в поїздки, навіть якщо йдеться про переміщення до сусіднього населеного пункту – велика ймовірність несправності транспорту чи інших причин, які ускладнять повернення додому.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 березня для Терезів

Перед тим, як розпочинати нові справи, необхідно завершити старі – так вам вдасться розчистити плацдарм для чергових – навіть дуже важливих та серйозних – звершень.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 березня для Скорпіонів

Велика ймовірність сварки з коханою людиною або близьким другом: щоб цього не сталося, йдіть на поступки тим, хто для вас дійсно дорогий – в чому і де вони помилялися, поясните їм пізніше.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 березня для Стрільців

Утримайтеся від порад навіть тоді, коли вас про них наполегливо запитуватимуть: люди з задоволенням перекладуть на вас провину за свої помилки, які вони нібито вчинили за вашим намовлянням.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 березня для Козорогів

Не витрачайте даремно енергію, яка в цей час і так наближатиметься до нуля: вирішення важливих питань потрібно перенести на кілька днів – сьогодні ви лише дарма витратите на них час і сили.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 березня для Водоліїв

Ви відчуєте, ніби вас щось підштовхує зробити велике придбання або вкладання коштів у ризиковану справу – використайте всю силу волі, щоб уникнути цього і згодом не шкодувати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 березня для Риб

Зіпсовані стосунки з коханою людиною – явище тимчасове, тому не варто брати його близько до серця: сварки бувають у всіх, а труднощі у спільному житті незабаром зникнуть.

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