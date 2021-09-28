Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для починань

Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для починань

День сприятливий для будь-яких починань — як у професійній сфері, так і в особистому житті.

Енергія, яка переповнює людину, дозволить замахнутися на найсерйозніші і перспективні проєкти, тому не варто втрачати часу, інакше можна втратити шанс на успіх. Все, над чим доведеться працювати цього дня, не тільки зробиться легко і швидко, але і проіснує довго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 вересня для Овнів

До нових досягнень необхідно ставати без баласту — позбудьтеся від всіх недоробок і підтягніть "хвости", в іншому разі вони будуть постійно заважати і тягнути вас назад.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 вересня для Тельців

Не можна бігати за всіма "зайцями" одночасно — ризикуєте не встигнути ніде, тому варто визначитися з тим, що для вас важливіше, і працювати в цьому — пріоритетному — напрямі, відклавши решту на потім.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 вересня для Близнят

Сьогодні на планівці сміливо можна висловлювати найсміливіші і фантастичні ідеї — колеги візьмуть їх із захопленням, а начальство схвалить і вирішить негайно взяти в роботу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 вересня для Раків

Запідозривши близьку людину в непристойному вчинку, не варто таїти свої побоювання в собі — потрібно запитати її про все напряму, швидше за все, ситуація виявиться зовсім не такою страшною, як здається.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 вересня для Левів

Головне цього дня — утриматися від різких зауважень і двозначних жартів щодо оточення, воно може сприйняти таку лінію поведінки як навмисну образу.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 вересня для Дів

Щоб серйозна розмова з близькою людиною не переросла в тривалий конфлікт, не варто приймати її доводи в багнети — краще вислухати і відшукати в них зерно істини.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 вересня для Терезів

Найголовніше сьогодні — працювати, не відволікаючись на побічні чинники у вигляді телефонних дзвінків і перекусів на ходу, в іншому разі більшу частину справ доведеться перенести на завтра, а це виб'є вас з графіка.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 вересня для Скорпіонів

Не варто нікому передавати чужі таємниці, навіть якщо вам здається, що ваш співрозмовник за жодних умов не проговориться — ризикуєте потрапити в неприємну ситуацію.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 вересня для Стрільців

День, коли можна і потрібно мріяти: візуалізувати те, до чого давно, але поки безрезультатно прагнете, ви — до свого великого здивування — незабаром можете стати його щасливим володарем.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 вересня для Козорогів

Не рекомендується поспішати з виконанням завдання, поставленого вам начальством: протягом дня "вітер" може кілька разів змінитися, і воно перестане бути актуальним, а ви тільки дарма витратите час.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 вересня для Водоліїв

Енергія, необхідна для здійснення важливих справ, прагне до нуля, тому не варто накидатися на роботу, не зваживши свої сили — день краще провести, вирішуючи тільки найпростіші питання.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 вересня для Риб

Гарний час для передавання досвіду тим, хто цього потребує: якщо вам запропонують прочитати курс лекцій студентам або провести семінари, погоджуйтеся — отримаєте чудовий досвід.

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