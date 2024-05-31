Чи може бути корисним вигоряння: бізнесмен поділився власним досвідом

Активна, енергійна та цілеспрямована людина приречена на вигоряння. Витрати енергії, життя на високих обертах, необхідність ухвалювати важливі рішення мають зворотний бік медалі – і це вигоряння. Його провокують не лише суб’єктивні причини, такі як внутрішнє виснаження, але й об’єктивні, як-от криза або гіперкриза – наприклад, війна.

Своїм досвідом ділиться Олександр Суворов, бізнесмен, засновник компанії Pet Technologies, автор книжок "Система Щастя" та "Голодування для Щастя".

Я почав будувати свою компанію в 1990-х, пережив всі кризи 2000-х, мені добре відомий цей стан. Переживши вигоряння та подолавши його свого часу, я отримав значно більше, ніж мав до нього. Шлях був непростий, але дуже насичений. І його основні етапи могли б стати непоганою інструкцією щодо виходу із вигоряння.

Кардинально щось змінити у своєму житті

Дуже важливо вийти із парадигми бігу по колу. Одні і ті ж справи день у день не залишають простору для чогось нового. Без цього простору з вигорянням не впоратися. Я в бізнесі вже понад тридцять років, і лише трохи більше чотирьох років тому вийшов із операційного управління компанією. До цього був дуже глибоко занурений у процеси.

Ми вигоряємо не лише через втому, але і через одноманітність. Процеси ідуть, але загалом нічого нового не відбувається. Для енергійної людини це особливо страшно, адже енергія, яка свого часу активно спрямовувалася на досягнення амбітних цілей, тепер (в кращому разі) застоюється, а в гіршому – починає шкодити компанії. Рішення – перенаправити цю енергію в іншому напрямку, попередньо покинувши зону комфорту. Мій досвід: після виходу із операційного управління я переїхав із Чернігова, де розташований завод моєї компанії, до Києва. Зміна місця проживання вже сама собою ефективно перезавантажує.

Усвідомити свій стан та не відчувати за нього провини

Я вигорів, коли мій бізнес досяг піку. Справи йшли добре, але наростало невдоволення, яке складно було собі пояснити. Стан небезпечний: людина замикається в собі, відчуває провину за те, що вона нудьгує, хоча мала б радіти життю.

Вигоряння схоже на хворобу без явних симптомів. Це стан, коли "ніби до ноги прикріпили гирю" — похмуро, в'язко. Вигоряння — не фізичне захворювання і не горе. До нього легко звикнути, і це страшно, адже людина ризикує застрягти в цій "халепі" надовго. Особисто я зрозумів, що у мене було вигорання, тільки тоді, коли почав із нього виходити.

Для підприємця, глибоко зануреного у бізнесові процеси, це особливо важко. Ми звикли думати: якщо втомився, треба відпочити. Але вигоряння — це дещо значно більше за звичайну втому. Воно не лікується подорожжю, відпусткою, закупами, навіть нові досягнення в бізнесі не додають драйву, достатнього для того, щоб подолати вигоряння.

Потрібно дати ворогові ім’я: визнати, що ви вигоріли, вивести цей стан на свідомий рівень. Після того перестати себе гризти та винити за нього. А потім віддатися йому повністю, гарненько постраждати. Бажано дати вилитися із себе цьому лайну – наприклад, на папір. Я так і робив – записував свої думки. Від тих часів у мене накопичилося чимало розрізнених нотаток – в зошиті, на шматках серветок, в телефоні. Згодом частина цих записів лягла в основу моїх книжок.

Прибрати

Є популярна вправа: розділити аркуш паперу на два стовпчики. В одному записати справи, які дають вам енергію, в іншому – ті, що її забирають. Завдяки цій вправі я виявив, що енергію мені дає прибирання. Цікаво, що саме тоді, коли я це зрозумів, мені до рук потрапила книжка "Магічне прибирання" японської авторки Марі Кондо, яка розробила власну систему прибирання і стала дуже популярною. Ефективний спосіб виходу з депресії – почати наводити лад в своєму домі, на роботі, в житті, тілі, мозку. Можливо, саме під час цього процесу прийде розуміння, чим і як займатися далі, з ким спілкуватися.

Інвентаризація оточення – один зі складників "глобального прибирання" в житті. Визначте, які люди забирають вашу енергію, подумайте, як мінімізувати взаємодію з ними. Натомість — сформувати нове оточення, що складатиметься із людей, поряд з якими ви зростаєте. Правильне оточення означає віддавати та отримувати енергію в рівних пропорціях.

З цим більш-менш зрозуміло, а от як "прибрати" в тілі та мозку? Для себе я знайшов дуже ефективний спосіб – двічі-тричі на рік я на десять днів відмовляюся від їжі. Це я назвав 10-денне усвідомлене профілактичне голодування. Свій понад дев’ятирічний досвід описав в одній із моїх книжок "Голодування для щастя: щоденник мільйонера, який голодує". Я переконаний, що голодування – найбільш природний спосіб очищення тіла та мозку. На шостий-сьомий день харчової паузи починається особливий стан, для якого характерне загострення інтуїції, ясність розуму та потужна концентрація думки. Між іншим, саме на голодуванні свого часу я усвідомив своє вигоряння та почав діяти.

Втім, є й інші способи підтримати своє фізичне та ментальне здоров’я: йога, медитації, спорт тощо. Головне – знайти своє і зробити його невід’ємною частиною життя.

Зайнятися творчістю

Якщо вас добряче накриває, будьте готові до того, що скоро у вас відкриється новий потенціал. Досі не розумію, як це працює, але під час вигоряння у деяких людей активується творчий канал. Зважаючи на власний досвід, рекомендую не нехтувати цим, а зайнятися творчістю. Я почав писати, і за кілька років написав кілька книжок, пішов далі у спікерство, менторство та створення власних курсів, не пов’язаних із темою мого основного бізнесу — машинобудуванням. Саме творчість для мене стала найефективнішими ліками від вигоряння та дозволила у віці під п’ятдесят відкрити нові грані своєї особистості, зробити своє життя значно більш насиченим та цікавим.

Глибинні особистісні зміни не починаються самі собою. Для них потрібна потужна мотивація або сильний тригер. Вигоряння – саме такий тригер. Найскладніше – усвідомити, що це воно. Прийнявши цей стан, можна використати його як стартовий майданчик для нового етапу свого розвитку. Процес виходу із вигоряння – це шлях до себе, до усвідомлення своїх істинних бажань і цілей, якщо сприймати його не лише як кризу, але і як точку зростання. І наостанок ще один величезний плюс усвідомленого вигоряння: той, хто хоч раз там побував, нізащо не захоче туди знову.

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