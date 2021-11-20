Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для відпочинку

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для відпочинку

День сприятливий для відпочинку, який може знадобитися після масштабної та, можливо, напруженої програми попередньої доби.

У спілкуванні з оточенням буде потрібна максимальна тактовність: недовірливість і образливість, які будуть властиві багатьом з нас, можуть перетворити на образу навіть нешкідливий, але неоднозначний жарт.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 листопада для Овнів

Не варто відповідати на агресію когось з оточення, якщо ж вдати, що ви її не помітили, не буде можливим, намагайтеся відбутися жартами — недоброзичливець просто лусне від злості.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 листопада для Тельців

Цього дня зірки наділять вас рідкісним даром красномовства, яке дозволить вам переконати у своїй правоті навіть найупертіших і незговірливих співрозмовників – наприклад, батьків чи кохану людину.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 листопада для Близнят

День, коли потрібно жити своїм розумом: дослухатися до чужих порад небажано, особливо якщо вам активно їх нав'язуватимуть: подумайте, якою може бути мета того, хто це робить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 листопада для Раків

Час сприятливий для роботи над помилками: можна — і потрібно — "відмотати" події останнього часу назад, як фільм, і визначити, в який момент щось пішло не так.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 листопада для Левів

Не варто вважати, що велику мету можуть виправдати низинні кошти: вони не тільки не допоможуть досягти бажаного, але й дискредитують справу, якою ви займаєтеся, якою б шляхетною вона не була.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 листопада для Дів

Велика ймовірність того, що хтось із близького оточення спробує переконати вас, змусивши вчинити не так, як ви хотіли: не варто цього робити — жаль, яке ви випробуваєте пізніше, виявиться запізнілим.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 листопада для Терезів

Не варто нічого робити, не обдумавши того, якими можуть бути наслідки: сьогоднішній день може принести сюрпризи, про які ви навіть не здогадуєтеся, так що треба бути обережними.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 листопада для Скорпіонів

День ідеально підходить для занять благодійністю: добро, зроблене іншим людям цього дня, дуже швидко у ще більшому обсязі повернеться до тих, від кого воно виходитиме.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 листопада для Стрільців

Присвятіть сьогоднішній день побутовим клопотам: вони дозволять вам не тільки впорядкувати та ушляхетнити навколишній простір, але й налаштуватися на позитивний і добросердний лад.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 листопада для Козорогів

Час, проведений вдома з близькими людьми, може, всупереч очікуванням, призвести до сварок і, як наслідок, охолодження у стосунках: використовуйте вихідний, щоб відпочити одне від одного.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 листопада для Водоліїв

День – зрозуміло, за наявності такої можливості – краще провести на самоті: спілкування з людьми може призвести до неприємних ексцесів – наприклад, сварок та конфліктів, які не одразу вдасться врегулювати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 листопада для Риб

Сьогодні необхідно відмовитися від будь-якого вибору, навіть якщо він стосуватиметься сорту сиру в супермаркеті: він обов'язково виявиться помилковим, що, звичайно, не стане смертельним, але принесе неприємні емоції.

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