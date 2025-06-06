Коли дорослий поруч, але далеко: чим загрожує брак емоційного зв’язку з дитиною у воєнний час і як його відновити

Артем Мазур і Світлана Крот

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Іноді достатньо однієї історії, щоб змусити тисячі родин замислитися. Саме так сталося із британським серіалом Adolescence, що вийшов на екрани 2025 року. Він не претендував на гучну популярність, але став культурним маркером. Після його перегляду з’явилася тиша — не зовнішня, а внутрішня, коли складно одразу повернутися до звичного ритму. Щось у ньому було надто знайоме і близьке до того, що відбувається поряд.

Ці історії розгортаються в Лондоні, але несуть знайомий нерв. Хлопці й дівчата, які втратили довіру до дорослих. Батьки, які намагаються «робити правильно», але натомість лише віддаляються. Освітня система, що не витримує напруженості. Атмосфера, де мовчання стає тлом, а емоції — вибуховими.

Український глядач не мусить шукати аналогій. Вони виникають самі собою. За останні п’ять років наші діти прожили пандемію, початок повномасштабної війни, втрату стабільності, переїзди, розлуки. Вони дорослішають у стані постійної напруженості, яка виснажує навіть дорослих. Але що важливіше — вони росли у світі, де батьки часто були поруч фізично, але відсутні внутрішньо. І це не докір, а діагноз часу, коли всі виживають, але не всі помічають одне одного.

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В часи, коли все змінюється занадто швидко, єдине, за що може триматися дитина, — це стабільний голос поруч.

Турбота ≠ близькість: де ми втрачаємо контакт із дитиною

У батьківській практиці глибоке нерозуміння часто виникає на рівні базових термінів, зокрема поняття «бути поруч». Фізична присутність і реальна емоційна включеність — не одне й те саме. Важко назвати зв’язком ситуацію, коли дорослий щодня годує дитину, контролює навчання і навіть водить на гуртки, але водночас не знає, чим вона живе, про що думає, на що чекає. У дитини немає браку турботи, але є відчутний дефіцит уваги саме до її внутрішнього світу.

Типовою є ситуація, коли батьки щиро вважають, що завжди були поряд. Але якщо поглянути глибше, виявляється, що увага зводилася до контролю, а діалог — до інструкцій. Присутність не стала взаємодією. Особливо болісно це проявляється у віці восьми-десяти років, коли батьки часто починають дистанціюватися, сприймаючи дитину як достатньо дорослу для самостійності. В цьому віці діти змінюються: починають по-іншому реагувати, рідше йдуть на контакт. Але це не причина віддалятися. Навпаки — саме в цей час їм особливо потрібна уважна й жива присутність.

У цьому віці нервова система ще формується, тому емоційний контакт особливо важливий. Якщо зв’язку бракує, дитина може замикатися в собі або реагувати агресією. Це не вибір, а наслідок втрати довіри. Ми часто бачимо, як діти з благополучних родин почуваються самотніми. Вони не можуть назвати свої сильні сторони чи згадати, за що їх можна поважати. І не тому, що їм бракує досягнень, а тому що їх ніхто не запитує.

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Справжній зв’язок: як і коли він формується

В одній із серій Adolescence є тиха, але точна сцена. Батько, який роками зберігав дистанцію зі своїм сином, раптово пропонує разом поснідати. Жодних попередніх жестів, жодної підготовки — просто запрошення, яке має компенсувати роки відсутності. І хоча син погоджується, у його реакції відчутна напруженість. Довіра не з’являється одразу. Вона вимагає часу, системності. Емоційний контакт із дитиною не починається у момент першої розмови. Він виникає значно раніше — ще в період вагітності. Саме тоді голос матері, інтонації, тактильні сигнали починають закладати базу для безпеки, яка згодом визначатиме здатність дитини довіряти і взаємодіяти. Цей етап часто залишається поза увагою, особливо з боку батька. Але спроба звертатися до ще ненародженої дитини, говорити, торкатися, бути в контакті — це не символічний жест, а реальна основа майбутнього зв’язку.

Після народження у розвитку дитини є кілька критичних періодів, які вимагають особливої батьківської присутності. У віці від нуля до трьох років формуються базові відчуття захищеності. Це етап, коли постійна, стабільна відповідь на потреби дитини створює ґрунт для довіри до світу. Наступний важливий період — шість-дев’ять років, коли розвивається самооцінка і починає з’являтися внутрішнє уявлення про себе як окрему особистість. У дванадцять-чотирнадцять років відбувається переосмислення ролі батьків, дитина прагне автономії, але водночас потребує підтвердження, що поруч є дорослий, готовий чути, а не лише контролювати.

Коли зв’язок не підтримується, дитина не припиняє шукати взаємодії, вона просто змінює адресата. І тоді на перший план виходять однолітки, випадкове інформаційне середовище або замикання у власному внутрішньому просторі. Втрата довіри до дорослого перетворюється на втрату довіри до себе. Ми спостерігали ситуації, коли дитина не здатна сформулювати жодної власної сильної сторони, не розуміє, за що її можна цінувати, не має уявлення про власні досягнення. У таких випадках емоційна закритість або, навпаки, деструктивна поведінка — це не прояв характеру, а сигнал про тривалий дефіцит безпечного зв’язку.

Підлітки, які не мають на кого спертися, можуть демонструвати агресію, відмову від гігієни, самопошкодження або апатію. Тривожні моделі поведінки не з’являються раптово. Вони проростають у роки, коли на місці підтримки залишалася лише функція. І зникають не від моралі чи покарань, а завдяки відновленню відчуття: мене бачать, чують і приймають.

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Психіка під тиском: як війна і стрес впливають на дітей

Вплив війни на дітей не завжди має очевидні ознаки. Більшість дітей, з якими ми працюємо, не тримали в руках валізу на кордоні й не чули вибухів. Але практично кожен з них бачив батьків у стані, коли слова зникають, а на обличчі — втома і тривога. Внутрішній стан дорослих для дитини не менш важливий, ніж події навколо. І якщо батьки не витримують, вона це зчитує миттєво — не розумом, а нервовою системою.

Психологи називають це вторинною травматизацією. Коли дитина не є безпосереднім свідком травмувальних подій, але перебуває поруч з тими, хто їх проживає — вона також отримує удар. Особливо якщо дорослі уникають розмов, вважаючи за краще мовчати або «триматися». Тривала напруженість у сімейному середовищі формує відчуття небезпеки, з яким дитина залишається сам на сам.

У більш важких випадках виникає ризик депресивних станів, самопошкодження, соціальної ізоляції. Індивідуальні консультації з психологом іноді відкривають те, що не помітили ні вчителі, ні батьки: дитина давно не почувається частиною світу, не бачить сенсу в діях, втрачає контакт із власним тілом. І це вже не просто особливість характеру, а медичний стан, який потребує кваліфікованої допомоги.

Що робити: прості кроки для щоденного зв’язку

Батьківська підтримка не вимірюється масштабом зусиль. Найчастіше дитині потрібна не подорож у вихідні, а коротка, але якісна присутність щодня. П’ятнадцять хвилин на повноцінний контакт — без телефона, без фонових справ — мають більшу цінність, ніж епізодичні спроби «виправити ситуацію». Це може бути спільна вечеря, прогулянка, коротка розмова перед сном — будь-яка форма, в якій дорослий справді поруч.

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Для дітей молодшого віку (від одного до п’яти років) найприроднішою формою контакту є гра. Просте складання конструктора, читання книжки, малювання чи фізичний контакт на кшталт обіймів не потребують складних сценаріїв. Вони дають сигнал: тебе бачать, тебе чують, з тобою цікаво.

У шкільному віці — від шести до десяти — ефективно працюють спільні дії. Це може бути готування їжі, догляд за тваринами, похід до магазину чи спільне розв’язання якогось побутового питання. Дитина відчуває свою значущість тоді, коли її залучають не формально, а як рівноправного учасника процесу. В розмовах цього віку важливо уникати формул «як треба», натомість ставити відкриті запитання: «Що тобі сьогодні сподобалося?», «Що здивувало?», «Що розсердило?».

З підлітками — від одинадцяти років — контакт вибудовується на інших засадах. Тут важливо не перехоплювати ініціативу, не знецінювати відповіді і не намагатися виправити все в першому ж реченні. Натомість працює уважне слухання, відкрита позиція, запрошення до розмови без тиску. Якщо дитина ділиться чимось важливим, найцінніше — не оцінювати, а витримати паузу, дати їй простір розгорнути думку. Саме така присутність закладає основу довіри.

Варто уникати моралізаторства. Дитині не потрібна лекція. Їй потрібне запитання, яке відкриє розмову. Допомагають і спеціальні інструменти, наприклад, тематичні картки для діалогу: «Розкажи мені», «Між нами», «Я думаю, що…». Вони створені для того, щоб батьки й діти могли в ігровій формі обговорювати важливе: від емоцій до фантазій. Такі формати знижують напруженість і дозволяють говорити про складне легше.

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Корисною є також добра добірка настільних ігор, які запускають природну взаємодію. Варто обирати ті, що передбачають не стратегію на перемогу, а спільну участь та обговорення рішень. УПід час гри виникають діалоги, які інакше не з’явилися б. Але важливо: якщо дорослий «грає» формально, без включеності — ефекту не буде. Діти точно зчитують, де реальна зацікавленість, а де — черговий обов’язок.

Серед додаткових інструментів — робочі зошити з емоційного розвитку. Вони підходять для дітей від шести років. Часто оформлені у вигляді квестів: «намалюй свій настрій», «опиши день як комікс», «запиши, чим ти пишаєшся». Вони допомагають дитині формулювати відчуття, розуміти свої реакції та поступово створювати образ себе як цінної особистості. Те, що часто не встигає сформуватися у щоденному темпі життя.

Зв’язок із дитиною — це не разова дія, а стиль життя

Діти навчаються ставлення до себе не з книжок і не зі слів. Вони формують уявлення про себе, дивлячись у дзеркало дорослих. Якщо дорослий дивиться крізь дитину — вона поступово зникає і для самої себе. Якщо її не слухають — вона припиняє говорити. Якщо її не помічають — вона зникає з власного уявлення про себе.

Один з найболісніших ефектів втрати емоційного контакту — не дистанція, а втрата віри у власну цінність. Коли дитина припиняє чекати на увагу, вона починає вважати, що на неї не варто чекати.

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Присутність — це не жест, а середовище, в якому дитина зростає або згасає.