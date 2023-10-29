Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам пощастить від 30 жовтня до 5 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 30 жовтня до 5 листопада?

Лев

Леви можуть познайомитися з людиною, з якою захочуть провести все своє життя, завдяки випадковості. Наприклад, вони зіткнуться з кимось у дверях свого офісу чи просто на вулиці – на тротуарі чи пішохідному переході. Головне, щоб представники знака, які зазвичай надто захоплені собою, щоб звертати увагу на людей навколо, відповіли на її спроби назватися і познайомитися, і зірки впевнені: вони не пошкодують.

Терези

Терези, які люблять подарунки та твори мистецтва, бувають абсолютно щасливими, коли перше збігається з другим. Цього тижня може статися щось, що дуже їх потішить: звісно, сюрприз зробить кохана людина, яка так добре їх знає, що може вгадати будь-яке – навіть найпотаємніше – бажання. Найголовніше в цьому разі – віддячити близькій людині за її клопіт.

Риби

Риб очікує дзвінок від колись коханої і, незважаючи на довгу розлуку, не забутої людини, яка з якоїсь – лише їй відомої – причини вирішить нагадати про себе. Йдеться саме про дзвінок, бо її з представниками знака розділяють багато кілометрів і державні кордони, але ж треба із чогось починати, а телефонна розмова в такому разі – не найгірший варіант. А вже що робити далі – зустрічатися чи ні, вирішувати лише їм самим.

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