Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9–10 січня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9–10 січня?

Місяць розповідає

21-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час позитивної енергетики, коли активними і діяльними стають навіть найледачіші й найаморфніші люди. Зрозуміло, насамперед це торкнеться п’ятниці, але й у суботу ледарювати не варто.

Місяць рекомендує

Можна займатися справами, які вимагають сміливості й рішучості. Час також сприятливий для відновлення справедливості: якщо когось незаслужено образили, необхідно за нього заступитися.

Місяць застерігає

Небажано розпорошувати сили на безліч дрібних справ, краще зосередитися на одній, але великій і важливій, а все інше перенести на наступний тиждень

