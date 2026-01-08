- Дата публікації
-
- Категорія
- Авторська колонка
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 1 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9–10 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9–10 січня?
Місяць розповідає
21-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час позитивної енергетики, коли активними і діяльними стають навіть найледачіші й найаморфніші люди. Зрозуміло, насамперед це торкнеться п’ятниці, але й у суботу ледарювати не варто.
Місяць рекомендує
Можна займатися справами, які вимагають сміливості й рішучості. Час також сприятливий для відновлення справедливості: якщо когось незаслужено образили, необхідно за нього заступитися.
Місяць застерігає
Небажано розпорошувати сили на безліч дрібних справ, краще зосередитися на одній, але великій і важливій, а все інше перенести на наступний тиждень
Читайте також: