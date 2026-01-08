ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9–10 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9–10 січня?

Місяць розповідає

21-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час позитивної енергетики, коли активними і діяльними стають навіть найледачіші й найаморфніші люди. Зрозуміло, насамперед це торкнеться п’ятниці, але й у суботу ледарювати не варто.

Місяць рекомендує

Можна займатися справами, які вимагають сміливості й рішучості. Час також сприятливий для відновлення справедливості: якщо когось незаслужено образили, необхідно за нього заступитися.

Місяць застерігає

Небажано розпорошувати сили на безліч дрібних справ, краще зосередитися на одній, але великій і важливій, а все інше перенести на наступний тиждень

