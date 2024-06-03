Молодик у Близнятах 6 червня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Перший молодик літа 6 червня 2024 року відбудеться у Близнятах, показуючи нам двоїстість цього світу.

Енергія знака Близнята сприяє формуванню нових цілей, позначає нові шляхи їхнього досягнення. Входимо в літній сезон без нічого, зі світлими емоціями та в позитивному настрої, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Аспект з'єднання Місяця і Сонця в молодик дає нам можливість почати багато з чистого аркуша і наповнити старт перспективами, що обнадіюють. Оскільки Близнята пов'язані зі сферою спілкування, навчанням, поїздками на короткі відстані та спілкуванням із родичами, то саме вони опиняться у червні у центрі уваги.

Управитель молодика в Близнятах – планета Меркурій, від 3 до 17 червня переміщується цим знаком, посилюючи цей молодик. А отже у нас з'явиться багато нових ідей та різних підходів до вирішення поточних завдань та усунення старих проблем, особливо пов'язаних із важливими паперами та документами. Всесвіт допомагатиме підлаштовувати обставини для досягнення хороших результатів.

У момент молодика 6 червня о 15:37 (gmt+3) у 17-му градусі знака Близнята Венера також перебуває в цьому градусі, тобто. утворює з'єднання з точкою молодика. Це планета любові, комфорту, бажань і позитивно впливає на найближчий місячний цикл. Так що сміливо складайте план для переходу до наступного розділу свого життя і просто починайте рухатися вперед. Але обережніше із надто активними діями, оскільки Венера закликає тримати баланс у всьому, зважувати кожен свій крок та висловлювання на адресу інших людей.

Молодик у Близнятах викликає потяг до змін і спонтанності. Венера у поєднанні з молодим чоловіком змушує більше думати про свої почуття, ділитися думками з оточенням, шукати нові знайомства, а також займатися питаннями здоров'я, молодості та краси. Люди більш балакучі в період транзиту Меркурія і Венери Близнятам. Легше знайти баланс між розумом та почуттями, встановити гармонію з оточенням.

Активному знаку Близнята не вистачає постійної напрямної, яка необхідна для того, щоб досягти успіху. Венера у поєднанні з молодиком, а також Меркурій – управитель цього знака зодіаку, надають можливість успішно та вправно давати раду з щоденними справами в новому місячному циклі, перетворюючи життя на комфортне та приємне, але водночас важливо брати до уваги інтереси людей із оточення.

Проте, не забувайте про те, що не варто виконувати одночасно мільйон справ, оскільки завершити в цьому разі зможете лише найпростіші з них, які виявляться марними у підсумку. Намагайтеся вибрати два-три найбільш значущі для себе, планомірно і послідовно їх виконуючи, що підвищить продуктивність і дозволить досягти ефективного результату.

Молодик у Близнятах сприяє створенню психологічно-комфортної атмосфери. Підвищується комунікабельність, люди хочуть сподобатися одне одному, тому виявляють приязність. Прискорюються розумові процеси, що дозволяє оцінити ситуації одночасно з обох боків та знайти оптимальне рішення. Багато людей у період активних енергій знака Близнята бачать взаємозв'язок між речами, які можуть бути абсолютно непов'язані між собою.

Близнята – знак стихії Повітря, має мутабельні якості, чоловічий, активний. Тому ключові енергії молодика у Близнятах є мінливими, як вітер. Основною умовою життєдіяльності людей найближчим часом є свобода. Адже не можна утримати подих свіжого вітру! Ба більше, Юпітер у Близнятах масштабує подібні тенденції.

Молодик 6 червня у поєднанні з нерухомою зіркою — Рігель, яка посідає 7 місце у списку 25 зірок першої величини. Він розташований у сузір'ї Оріона, положення 17° 32' Близнят.

У давньогрецькій міфології сузір'я міцно пов'язане з Оріоном, сином Посейдона та німфи Евріали. Він був знаменитим беотійським мисливцем, що вирізнявся красою та незвичайним зростом. Події, описані в легенді, належать до часу, коли на острові Хіос правив цар Ойнопіон, син Діоніса та Аріадни. У нього була дочка Меропа, з якою проти її волі одружився Оріон. Бажаючи помститися кривдникові, цар Ойнопіон напоїв Оріона вином і, коли той заснув, засліпив його. Посейдон дав сліпому Оріону здатність ходити водами, і він, посадивши собі на плечі одного з учнів Гефеста як поводиря, перейшов морем на острів Лемнос, звідки був перенесений у володіння Геліоса. Промені бога Сонця повернули Оріону зір.

Пізніше в Оріона закохалася богиня ранкової зорі Еос. Вона викрала його, як викрадала красивих чоловіків, які їй сподобалися. У цей час в історії з'являється богиня Афродіта, яка ревнувала Еос до бога війни Аресу. Бажаючи досадити суперниці, богиня Афродіта вбила Оріона стрілою, випущеною з цибулі.

За іншою версією міфу, Оріон після утомливого полювання у спекотний день випадково знайшов прохолодну печеру з водним джерелом. Зрадівши, він увійшов до неї, не підозрюючи, що там відпочивала богиня Артеміда. В оточенні німф вона входила у воду. Таким чином, Оріон випадково побачив богиню голою, що вкрай розгнівало її. За це він був перетворений на оленя. Собаки Оріона погналися за ним і роздерли свого господаря.

Боги перетворили мисливця та його собак на сузір'я. Від того часу на небі з'явилися Оріон і наступні за ним Великий і Малий Пси.

У Стародавньому Єгипті сузір'я Оріона вважалося царем зірок. Рігель — найбільша зірка в сузір'ї Оріона, розташована на його лівій, західній ступні. Відома як морська зірка. З зіркою Рігель пов'язаний і найграндіозніший марафон — хто перший зробить крок на північний полюс. Пізніше ця зірка стала символом першого кроку на Місяць.

Зірка Рігель пов'язана зі славою, багатством та оригінальністю. Але підтримки успіху необхідна постійна життєва боротьба. Також важливо, щоб людина сфокусувалася на своїй справі, а якщо енергія не сфокусована, то приходить розчарування.

Енергія знака Близнята допомагатиме у поїздках та подорожах, навчанні, складанні іспитів, особливо представникам знаків стихії Повітря – Близнятам, Водоліям та Терезам. А ось Стрільці підбиватимуть проміжні підсумки року, враховуватимуть вплив нових обставин та коригуватимуть свої плани. Непросто Дівам і Рибам, оскільки представники цих знаків зодіаку зіткнуться з багатьма дрібними проблемами. Однак, якщо організують своє життя і не розпорошуватимуться на безліч справ, то зможуть подолати всі перешкоди.

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