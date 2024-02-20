Навіщо мільйонери голодують: як практика утримання від їжі дозволяє оздоровити тіло, розум та бізнес

"Нещодавно я завершив двадцять шосту у своєму житті сесію 10-денного усвідомленого профілактичного голодування. Цей простий та максимально природний спосіб фізичного і ментального очищення та оздоровлення я практикую вже десятий рік поспіль – заходжу у 10-денне голодування двічі-тричі на рік, і щоразу переконуюсь у його ефективності і користі: для тіла, для мозку і для мого бізнесу.

Чому саме десять днів, і до чого тут усвідомленість? Ефект глибокого очищення організму та перезапуску важливих фізіологічних процесів, а також появи ментального стану, про який я пишу далі, досягається саме протягом 7-10 днів голодування. Сьогодні досить популярними є короткі голодні сесії: від 36 годин до трьох діб. Вони переносяться легше, але, на жаль, не дають такого ж результату, як довга харчова пауза.

Десятиденне голодування забезпечує профілактику багатьох захворювань – звідси назва. Натомість утримання від їжі протягом понад 20 діб є лікувальним, для таких серйозних практик потрібні серйозні причини, підготовка, відсутність протипоказань і супровід лікаря. Це інший рівень. Список же протипоказань для 10-денної практики дуже обмежений, і якщо дотримуватися її правил (пити достатньо води, вчасно робити клізму та тюбаж, тощо) ризики для здоров’я відсутні.

Чому усвідомлене? Бо передбачає, що ви свідомо підходите до процесу, сприймаєте цю практику, як подарунок собі, а не тортури. Крім того, ретельно виконуєте всі передбачені процедури та дотримуєтеся правил виходу із голодування. Що це за правила, ви можете прочитати у книжці Поля Брегга "Диво голодування", яка свого часу надихнула мене зайти у харчову паузу. Або ж у моїй книжці "Голодування для щастя: щоденник мільйонера, який голодує", в якій я поділився своїм багаторічним досвідом голодування.

Почистити тіло і мозок

Вперше я зайшов у харчову паузу 2015 року, коли активно експериментував, шукаючи дієту для оздоровлення та підтримки гарної фізичної форми. Вже під час першої голодної сесії зрозумів, що самим лише фізичним аспектом (якісним очищенням організму від шлаків та покращенням самопочуття) результат не обмежується.

Трохи більше, ніж за тиждень я досяг ясності розуму та стану безумовної емоційної рівноваги, які дозволили мені вирішити складні бізнесові питання. Тоді я зрозумів, що голодування – це ще й ефективний інструмент підвищення якості роботи компанії, а під час наступних харчових пауз переконався у тому, що практика має накопичувальний ефект.

2015-го у нас була серйозна криза на виробництві, пов’язана з активним зростанням бізнесу. Зібрався клубок проблем, рішення яких поступово, але дуже ясно почали вимальовуватися у мене від п’ятого дня голодування. Завершивши практику, я запустив процеси структурування бізнесу та впровадження регулярного менеджменту. За чотири роки, протягом яких я двічі – тричі на рік заходив у 10-денну харчову паузу, мені вдалося повністю перезавантажити компанію, передати штурвал до рук менеджменту та вийти із операційного управління, присвятивши свій час творчості і розвитку стартапів.

Навіщо мільйонерам голодувати, і як це працює?

Насамперед для того, щоб зменшити або взагалі нівелювати шкідливий вплив перманентного стресу на організм і на здібність тверезо мислити. Бізнесмен – людина справи та руху, мозок якої перебуває у постійній напруженості. Живій людині це важко витримувати, тож часто підприємці (особливо "люди великих цифр") вдаються до різних допоміжних речовин, що дозволяють досягти зміненого стану свідомості. Алкоголь – одна із них. Голодування – це природний і дієвий спосіб досягнення такого стану без шкоди для здоров’я. На 5-7 день харчової паузи настає дуже цікавий стан внутрішнього спокою, цілковитого штилю, за яким іде приплив сил та ейфорія. Я називаю це глобальною чисткою мозку та ментальним перезавантаженням.

Чого зазвичай найбільше не вистачає нам, підприємцям? Часу та енергії. Є мільйон видів різного консалтингу – для особистісного розвитку та розвитку компанії. Але якщо у тебе реально немає енергії, нічого не вийде, який би дорогий навчальний курс ти не купив. Енергія – це обмежений ресурс, використовувати який варто прицільно, виділяючи пріоритети. Але коли бракує часу, а голова забита купою питань на нерозв’язаних завдань, провести аудит своєї зайнятості та розставити пріоритети майже нереально. Постійно щось "фонить": прокинувся зранку, і треба кудись бігти, щось терміново робити. Не робиш – почуття провини. Голодування дозволяє відокремитися від всього цього внутрішнього і зовнішнього галасу, зробити піт-стоп та подивитися на свій бізнес (і загалом – на своє життя) під іншим кутом.

Із пункту "А" до пункту "Б"

Після десяти днів голодування життя змінюється. Це ніби шлях із пункту "А" до пункту "Б", долаючи який ви краще розумієте, чого хочете, і головне – як до цього прийти. Саме тому перше, що варто зробити перед початком практики, – це завести щоденник і прописати у ньому собі завдання на голодну сесію. Завдання складається із двох великих блоків: життя і бізнес. Головні питання у першому блоку:

Чи точно я маю те, чого хотів?

Чи точно я хочу, щоб саме так походив мій день, мій тиждень, мій рік?

Чи правильно я витрачаю свою енергію?

Чи достатньо часу я приділяю сім’ї, друзям, своїм хобі?

Слід поміркувати в такому дусі і спробувати намалювати в уяві образ себе щасливого – зібрати до купи всі компоненти свого персонального щастя. Повертатися до нього протягом всіх 10 днів голодування і спостерігати за тим, як цей образ змінюватиметься.

Щодо бізнесу – жирними штрихами описати його стан на сьогодні і прокреслити орієнтири на майбутнє. Протягом голодної сесії будуть вимальовуватися нові деталі, приходитимуть нестандартні інтуїтивні рішення. Як правило, важливі рішення у нас є – вони глибоко всередині, і у нас часто не вистачає енергії та концентрації, щоб підняти їх на поверхню. Голодування дає і енергію, і потрібний рівень концентрації, загострює інтуїцію.

Голодування за днями

Перший день голодування – це метушня. Ви тільки входите у практику, пристосовуєтеся до нового стану, звикаєте до графіку обов’язкових вправ та процедур.

Певне прояснення наступає на другий день. Тіло адаптується до нового стану. Найскладніший – третій день – перехід організму на внутрішній ресурс. Цього дня важливо уникати сильних фізичних та розумових навантажень. Раджу більше часу проводити на свіжому повітрі.

Від четвертого дня голодування з’являється відчуття легкості та внутрішнього спокою. Можна починати активну роботу з щоденником: фіксувати свої стани, записувати актуальні для вас питання – як особисті, так і робочі.

Від п’ятого дня почнуть приходити відповіді. Їх потрібно не проґавити, а записати – це важливо. У мене на голодуванні часто бувають осяяння вночі. Якщо проледарювати і не записати, є ризик на ранок не згадати, що тоді так вдало надумалося.

Саме на п’ятий день голодування варто зробити аудит свого робочого часу: проаналізувати свої стандартні дії протягом дня. Такий собі усереднений таймінг, що допоможе зрозуміти, наскільки ефективно витрачається ваша енергія. На голодуванні це легко робити, адже ви оптимізовані (організм оптимізує енергію). Поглянувши на список справ та витрачений на них час, ви зрозумієте, які із них справді потребують вашої участі, а які можна сміливо делегувати без шкоди для процесу. Натомість час та енергію, що звільнилися, переорієнтувати на ті сектори колеса життєвого балансу, які роками залишалися без вашої уваги і встигли суттєво просісти.

Ще одна корисна вправа на голодування – аудит команди та процесів у колективі. Наскільки ефективними є ваші співробітники? Ви можете чітко відчути, що частина людей в команді або неефективні, або взагалі не ваші. Цікава річ: від п’ятого дня голодування ви дуже точно виявляєте брехню. Вас неможливо обдурити в такому стані. Саме на голодуванні я звільняв тих, на кого навіть тінь підозри не впала б у "ситому" стані. Будь-які сумніви або, навпаки, приємні враження щодо співробітників варто фіксувати і в подальшій роботі брати їх до уваги.

На голодну сесію важливо запланувати собі кілька стратегічних творчих нарад. Починати проводити їх можна вже від другого дня голодування, але я раджу – від п’ятого – шостого. "Голодні наради" – місце для вирішення найскладніших бізнес-завдань, надважких проєктів, ситуацій, що зайшли у глухий кут. Саме там ваш надефективний чистий мозок генеруватиме ідеї, яким по закінченні практики ви ще довго будете дивуватися: "А що, так можна було?".

До десятого дня практики у вас буде купа цінних напрацювань: бачення свого бізнесу у середньостроковій та довгостроковій перспективі; чіткий план дій; розуміння, чи правильні люди у вашому човні; оцінка свого робочого часу та пов’язані із цим зміни задля більш раціонального використання енергії власника.

Нові звички

Голодування – це пойнт, на якому можна радикально змінити свої звички. Наприклад, кинути палити. Я так робив двічі. Суттєво зменшити вживання алкоголю, відмовитися від цукру, тощо. До того ж це чудовий привід повернутися до спорту, адже регулярні щоденні фізичні вправи – один із обов’язкових складників графіку голодувальника.

Від початку війни я почав частіше практикувати харчові паузи. Вони допомагають мені підтримувати емоційну та ментальну рівновагу, що дуже важливо і в житті, і в бізнесі, аби не наухвалювати ірраціональних рішень. Стрес такого рівня особливо підступний - він непомітно накопичується, а потім проявляється в найнесподіваніших і найогидніших формах. На голодуванні ти чуєш ту ж інформацію, що й інші, перебуваєш у тій же реальності, що й інші, але весь цей масив абсурду та негативу ніби проходить повз тебе, не чіпляє – так, ніби ти занурився у глибоку кількаденну медитацію.

Завзятого підприємця-досягатора від цієї практики може утримати страх зупинки – на цілих 10 днів випасти із робочого процесу, та ще й у такий складний для бізнесу час! Гарна новина полягає у тому, що випадання не буде. 10-денна харчова пауза не потребує якихось особливих умов - можна продовжувати працювати, ходити до офісу, займатися спортом, дотримуватися звичного розпорядку – звісно, без перенавантаження та з деякими поблажками собі, голодному.