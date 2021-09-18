Продай себе, якщо зможеш: навіщо нам потрібен особистий бренд

Наша авторка Христина Рівера вважає, що всім нам пора зайнятися розвитком особистого бренду. Це захопливо, модно і дуже перспективно.

Колись зірки рекламували кросівки, доставку піци або політичні програми. Зірки створювали ту саму додаткову вартість бренду, яку вже не можна було створити дизайном, матеріалами, якістю або іншими унікальними пропозиціями. Так, в результаті зірки баскетболу отримували більше за рекламні контракти, ніж всі працівники фабрики за, власне, виготовлення цих кросівок. А бренди відмовлялися від власних заводів і вкладали гроші в маркетингові бюджети.

Зате зараз ми спостерігаємо дивну ситуацію: кожен — починаючи від адвоката і закінчуючи патологоанатомом — сам вирішив стати такою зіркою, в надії тим самим збільшити свій цінник. Так, зараз шоумени, у яких вже був цей "соціальний капітал" і "націнка за популярність", не просто рекламують чиїсь товари або послуги, а самі стали політиками, урбаністами, фінансистами, прогнозистами, виробниками косметики та одягу ... да бозна ким вони ще стали.

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Комаровський починав як нормальний дільничний педіатр, який в яскравій формі, що межує зі стендапом, давав порадки щодо кольору і консистенції екскрементів у немовлят для тривожних матусь. Я сама під час вагітності читала його книжку, і серед жартів-примовок про те, як спати з чоловіком, виловила кілька цінних порад. Але коли настав той самий переломний момент і ми почали дослухатися до його думки про те, як просто припинити стріляти, поговоривши з Путіним на риболовлі? Або як ми повинні говорити російською/українською мовами? Чому його думка з інших питань, ніж шмарклі тодлерів, стала цінною, важливою і, більш того, і цікавою? Чому в сучасному світі таку важливу роль відіграють висловлювання знаменитих людей на будь-яку, далеку від сфери їхньої діяльності, тему?

"Найцінніша валюта — увагу людей", — каже блогер під час вебінару з ТікТок (не запитуйте). Саме це ми спостерігаємо зараз: сучасна економіка поступово перетворилася на економіку уваги. Ми купуємо сукні вже не у брендів, а у блогерів (і поганий той блогер, яка не монетизував свій акаунт, випустивши власну лінійку одежинок для собак); звертаємося до тих адвокатів, на чиї інстаграми ми підписані; віримо тим лікарям, у яких цікавіший ТікТок. До речі, про ТікТок: побачила акаунт дівчини, яка показує, як вона реставрує старі книжки (ну як реставрує, фарбує форзаци акрилом). Дівчина зовсім чарівна, і відоси приваблюють. Так вона зізнається, що у неї стільки замовлень, що змушена відмовлятися (Що? В наш нелегкий час ще хтось реставрує книжки? Ущипніть мене!).

Особистий бренд останнім часом став справжнім культом, і неважливо, в якій ти сфері подвизаєшся. Всі, як заведені, постять свої фотки в упевненості, що красива поза і відфотошоплене обличчя додасть експертності в сфері продажу нерухомості, фінансів або садівництва. В цьому щось є: виявляється, алгоритм фейсбук відстежує і просуває у видаванні усміхнені, задоволені відкриті обличчя з усмішками. Таким чином, є шанс, що пост про інвестиції в криптовалюту прочитає більше домогосподарок і вкладеться в сумнівні заходи.

На цьому ефекті захоплення і утримання уваги побудований і новий феномен інфоциганщини і всіляких Лабковських-Пінтосевичів: чим більше ми звертаємо увагу на щось, тим воно нам здається ціннішим і важливішим (і потрібнішим). Хоча банальності, які виголошують знамениті психологи, коучі з особистісного зростання і тим більше експерти зі щастя, ріжуть слух і корчать свідомість.

Проте це нова реальність, з якою нам доведеться не просто змиритися, а пристосуватися до неї. Чекаємо на появу персональних брендів у представників всіх без винятку професій. Навіть у патологоанатомів. До речі, останні дуже популярні в телеграм — тільки поки незрозуміло, як цей потік уваги монетизувати.

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