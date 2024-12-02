Психологічна підтримка в умовах війни: як давати раду з емоційними наслідками та адаптуватися до нових реалій

Повномасштабне вторгнення рф розділило наше життя на “до” та “після”. Зміни торкнулися кожного з нас. Одним довелося залишити рідний дім, другим — зіткнутися з втратою роботи чи близьких людей, третім — вступити до лав ЗСУ та захищати свою країну.

Українці вимушені жити в стані тривожності, страху, панічних атак, злості, провини, невизначеності, розпачу, депресії, смутку, спустошеності та безпорадності. Найбільше ця війна вплинула на наш емоційний стан.

Внутрішній емоційний контейнер може бути настільки переповнений болем, що не вистачає сил на виконання навіть звичних щоденних справ, відчувається відсутність сенсу життя та необхідності планування майбутнього.

Як впоратися з емоційними наслідками воєнних дій та адаптуватися до нових реалій? Про це далі в статті від психологині психологічного простору MOZHNA SPACE Юлії Петриченко.

Які є способи забезпечення психологічної стійкості в умовах війни

Воєнні дії тривають, і нам потрібно триматися, щоб продовжувати жити та допомагати країні в цих надзвичайно складних умовах. Як вберегти свою психіку від надмірного впливу стресових чинників?

Подбати про задоволення базових потреб у сні та відпочинку. Якщо до війни ви звикли працювати понаднормово, не переймаючись своїм робочим графіком, варто усвідомити, що воєнні події — це додаткове джерело стресу для організму. Тож продовжуючи жити в такому ж ритмі, ви можете зіткнутися з професійним вигоранням значно швидше. Важливо планувати свій день і виконання робочих завдань так, щоб вам щодня вистачало часу на оптимальний відпочинок і відновлення сил. Розвивати в собі позицію спостерігача, коли ваше Я перебуває над ситуацією, а не тоне в переживаннях. Це дає змогу визначити власну зону контролю та діяти в рамках того, чим ви можете керувати. Якщо емоції переповнюють, запитайте себе “Чи можу я вплинути на цю ситуацію та як саме?” Наприклад, задонатити або підтримати постраждалих словами чи іншими вчинками. Усвідомлено проживати свої емоції. Пам'ятайте, не буває поганих і хороших емоцій. Все, що ви зараз відчуваєте, — це нормальна реакція та неадекватні події, які відбуваються. Щоб зменшити інтенсивність емоції, озвучуйте її в моменті (“я боюсь”, “я злюсь”, “мені сумно” тощо). Ви також можете вести щоденник емоцій або робити аудіо- чи відеозаписи, щоб дати простір власним переживанням. Ділитися своїми почуттями та думками з близькими та знайомими. Багато людей звикли переживати все в собі, бо переконані в тому, що їх не зрозуміють і не нададуть тієї підтримки, на яку вони розраховують. Але це не так, адже війна торкнулась не тільки індивідуальної психіки кожного, а й колективної. Відкрившись іншим, ви усвідомите, що не одні та є ті, хто розділяють ваш біль. Спорт, ходьба та вправи на стимуляцію блукального нерва. Фізична активність сприяє виробленню “гормонів щастя”, враховуючи дофамін, ендорфін, серотонін та окситоцин. Щоденно приділяйте півгодини або годину часу для прогулянки. Для нормалізації блукального нерву, який впливає на роботу багатьох органів людини, варто займатися йогою, медитаціями, співом, робити масаж, дихальні вправи, приймати теплу ванну. Це суттєва допомога нервовій системі при депресивних і тривожних станах. Саморозвиток і навчання. Щоб знайти сили рухатись далі, слід навчатися та розвиватися в тих сферах, які вас цікавлять, надихають і викликають позитивні емоції. Там, де присутня любов, завжди є енергія світла, що долає темряву. Тому займайтеся тим, що любите.

Війна — це не лише втрати та біль, а й можливість посттравматичного росту. Подумайте, яких рис характеру та навичок ви набули, як змінилися ваші цінності, пріоритети та усвідомлення. Вони стануть основою нового шляху вашого життя.

Як з емоційними наслідками воєнних дій допомагає впоратися психолог

Психологічна допомога зараз є вкрай необхідною для всіх, хто потерпає від емоційних гойдалок війни. Психолог — це спеціаліст, який створить відповідне поле для проявлення ваших почуттів, допоможе прийняти їх, адаптуватися до умов нестабільності та знайти внутрішні ресурси для виходу зі складного життєвого періоду, спричиненого поточними реаліями.

Завдяки терапії ви зможете інтегрувати травматичний воєнний досвід у власне життя та давати раду з різними внутрішніми конфліктами та переживаннями.

Психотерапія — найефективніший, найглибший і найдієвіший спосіб покращення емоційного стану, що забезпечує зміцнення внутрішніх опор, визначення нових орієнтирів і менш болісний рух до змін.

Турбота про ментальний стан під час війни — це важливий крок до поліпшення стосунків із собою, своїм оточенням і внесок у психологічне здоров’я країни загалом.

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