Як голодувати правильно й безпечно: топ-10 обов’язкових процедур для максимального результату

Останнім часом практика голодування стає все популярнішою. І це не дивно. Вже понад десять років я практикую голодні сесії по 7–10 діб три–чотири рази на рік. І зі свого досвіду можу впевнено сказати: довготривале усвідомлене профілактичне голодування – це надзвичайно ефективний спосіб оздоровити тіло та покращити ментальний і моральний стан. Особливо це актуально за нинішніх нестабільних умов підвищеного щоденного стресу.

Втім, якщо голодувати неправильно, можна не лише не досягти бажаного результату, але й нашкодити своєму організму. Усвідомлене голодування означає, що ви ретельно дотримуєтеся всіх процедур, передбачених цією практикою, а також правильно виходите з харчової паузи. В цьому матеріалі я розповім про основні процедури та їхнє значення.

Почнімо з обов’язкових процедур: клізми і тюбажу.

Тюбаж, або сліпе зондування – очищення організму від надлишків жовчі, очищення печінки та жовчного міхура. Надважлива ЩОДЕННА (!!!) процедура під час голодування, яку не можна ігнорувати. Перевірений спосіб виведення токсинів з організму та нормалізації процесу циркуляції крові.

Тюбаж застосовують для нормалізації циркуляції крові в судинах і руху жовчі. Також ця процедура дозволяє:

– позбутися жовчі в організмі: покращити її виділення та усунути її застій;

– очистити печінкові протоки;

– вивести токсини з організму;

– м'яко очистити печінку та жовчний міхур.

Вся процедура займає приблизно 1,5-2 години. Її легко виконувати в домашніх умовах.

Беремо жменьку шипшини, заливаємо окропом на п’ятнадцять хвилин. Проціджуємо і випиваємо. Це найпростіший спосіб.

Альтернатива – препарат "Холосас" (одна чайна ложка на склянку води).

Сульфат магнію – його, попередньо розчинивши у склянці гарячої води, потрібно випити через п’ятнадцять хвилин після прийому шипшини або "Холосасу". Пити у три підходи протягом п’ятнадцяти хвилин. Скажу відверто: смак не надто приємний, тому можна вичавити до склянки сік чверті лимона.

Грілка. Її, гарячу, але не надто, після прийому препаратів кладемо на правий бік і тримаємо протягом години–півтори, доки не з’являться позиви до випорожнення. Далі – до туалету. Весь цей час рекомендується не лягати – так очищення пройде ефективніше. Я прив’язую грілку поясом під халат, щоб мої дії не були сковані.

Через годину-дві після тюбажу робимо клізму. Процедура займає близько 30 хвилин, і хоча вона не дуже приємна, але без неї взагалі ніяк.

Чому це так важливо? Без ретельного очищення кишківника можна заробити собі серйозне отруєння з інтоксикацією! Під час голодування організм продовжує активно всмоктувати речовини з кишківника, і якщо там калові маси, то можете собі уявити, що саме він всмоктує! Тож щоденно чистити організм за допомогою клізми вкрай необхідно, це невід’ємна частина детоксу. Свого часу я приділив багато уваги вивченню різних практик і зрозумів, що жодна серйозна з них не проходить без чищення кишківника. Роблять його різними способами. Клізма – найпростіший та найзрозуміліший. Індуси кажуть: поки ти не почистив кишківник, з тобою немає про що говорити, тому що ти брудний.

Придбайте зручну сучасну дволітрову клізму. Старих радянських намагайтеся уникати. Жоден спеціальний розчин для цього не потрібен – звичайна чиста вода.

Вода – не менш важлива процедура: ваш організм потребує води, а на голодуванні особливо. Розрахуйте за доступними в інтернеті формулами свою ідеальну добову норму води і пийте, зокрема вночі, якщо не спиться.

Прогулянка на свіжому повітрі – щонайменше пів години зранку і стільки ж ввечері перед сном. Краще – без телефона. Особливо зараз організму потрібні свіже повітря та помірна фізична активність, а мозку – розрядка, яку дарує споглядання краси навколишнього світу (саме тому для "голодних" прогулянок краще обирати парк або ліс).

Легке фізичне навантаження – ОБОВ’ЯЗКОВО ЩОДНЯ суглобова гімнастика. Також можна додати йогу, легке тренування у тренажерному залі (без фанатизму, але обов’язково). Чому це важливо? Під час харчової паузи організм "з’їдає" 90% жиру та 10% м’язової маси. Тому в цей час потрібно показати організму, що м’язи йому потрібні, вони активно задіяні і "їсти" їх не варто. Наш організм дуже розумний, тому він оптимізує сили та енергію, сам розбереться, що і звідки взяти. Бонус від легкого фізичного навантаження – самопочуття стає помітно кращим, якщо ви все зробили правильно і не перенапружувалися.

Яшмова жаба – спеціальна фізична вправа, яка дозволяє подолати почуття голоду, яке (особливо в перші дні) час від часу тривожитиме вас. Виконувати її треба кілька разів на день. Це дуже просто й ефективно. Стоячи або сидячи, покладіть руки на живіт, зробіть глибокий вдих і одночасно втягніть живіт, затамуйте подих на дві-три секунди, після цього видихніть, розслабляючи живіт. Повторіть цю вправу десять разів.

Мантра – її потрібно читати щоранку після пробудження та щовечора перед сном. Вона є невід’ємним складником усвідомленості. Допомагає правильно налаштуватися на процес. Її текст я написав кілька років тому і радо ділюся ним:

"Сьогодні найкращий день мого життя!

Сьогодні (кожного дня окремо проговорюємо, який саме день: перший, другий, сьомий….) день Усвідомленого Профілактичного голодування.

Сьогодні мій любий організм очищується від усіх токсинів і шлаків, від усього зайвого та хворобливого.

Сьогодні кожна клітинка мого прекрасного тіла насичується здоров’ям, молодістю, енергією та Щастям!

І буде так!

Фіксація ваги та самопочуття – перше, що я завжди робив, готуючись до харчової паузи – заводив зошит для записів ваги та відчуттів, характерних для кожного голодного дня. Відслідковувати і вагу, і стан (як фізичний, так і ментальний) вкрай важливо для кращого розуміння природи свого організму та правильності процесу.

Масаж – це дуже корисна процедура, оскільки вона дозволяє розслабити м’язи, нормалізувати лімфообіг і кровообіг. В ідеалі відвідувати масажний кабінет через день.

Лазня – під час розпарювання відкриваються пори і через шкіру виводяться токсини, розслаблюються м’язи, знімається втома. Важливо, щоб лазня не була надто гарячою. Особисто я парюся за температури 80–90 градусів. Посидіти п’ять хвилин, потім перепочити і повторити процедуру разів зо три. Головне, щоб було комфортно. Жодних обливань холодною водою – краще не наражати зайвий раз свій організм на стрес. В ідеалі паритися через день, але якщо такої можливості немає – запланувати хоча б два походи до лазні протягом голодної сесії. Гарною заміною їй може бути тепла ванна перед сном (вона також допомагає подолати озноб).

Це основні процедури, дотримання яких протягом сесії семи- або десятиденного голодування допоможуть отримати від практики максимальну користь і задоволення. Ще одне важливе правило: вихід з голодування має бути плавним, з дотриманням спеціальної дієти. До прикладу, після десяти днів голодування вихід триває п’ять днів.

Наостанок зазначу: що б ми не практикували, відповідальність за наше життя лежить цілком на нас самих. Звісно, я рекомендую проконсультуватися з лікарем, перш ніж заходити в семи- або десятиденне голодування. Також майте на увазі, що ставлення до цієї практики з боку традиційної медицини дуже обережне через відсутність відповідних протоколів.

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