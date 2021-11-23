Американська класика: булочки сіннабон

Готувати таку страву зовсім нескладно, але результат просто приголомшливий.

Пухкі булочки з корицею і вершковим кремом вподобали гурмани усього світу. Сіннабон став візитівкою однойменної американської кондитерської, яка в 1985-го з'явилась у Сіетлі.

За версією мексиканського журналу Expansion Magazine, сіннабон увійшов до списку 50 найбільших задоволень у житті. Згодом кулінари навчилися готувати приголомшливі булочки з корицею вдома. Тож не відмовляйте собі в задоволенні, адже для того, щоб спробувати сіннабон, не потрібно летіти через океан.

Інгредієнти:

Для тіста:

2 яйця;

600 г пшеничного борошна;

200 мл молока;

100 г цукру;

80 г вершкового масла;

20 г свіжих дріжджів;

1/2 ч.л солі.

Для начинки:

150 г тростинного цукру;

30 г вершкового масла;

20 г вершкового сиру;

20 г кориці.

Для крему-глазурі:

100 г вершкового сиру;

100 г цукрової пудри;

40 г вершкового масла;

2 ч.л ванільного цукру.

Час приготування: 3,5 години.

Приготування покроково:

1. У великій мисці розтираємо м'яке вершкове масло з цукром. По черзі додаємо два яйця і добре розмішуємо.

фото: Bene Gusto

2. Свіжі дріжджі заливаємо теплим молоком, розмішуємо і залишаємо в теплі на 10 хвилин, щоб вони повністю розчинилися і активізувалися.

3. Молочну суміш виливаємо до миски і добре перемішуємо з цукрово-яєчною масою. Сюди ж просіюємо всю муку, додаємо сіль і замішуємо тісто руками просто в мисці. Готове тісто накриваємо плівкою. Робимо отвір, щоб виходив вуглекислий газ. Та залишаємо в теплі на 40-60 хвилин. За цей час дріжджі подіють і тісто вдвічі збільшиться в об'ємі.

фото: Bene Gusto

4. Обминаємо тісто і викладаємо на посипаний борошном стіл, добре вимішуємо руками протягом 10 хвилин. Перекладаємо тісто до миски, накриваємо і знову ставимо підходити на 60-90 хвилин.

фото: Bene Gusto

5. Готове тісто викладаємо на посипаний борошном стіл і розкачуємо. Товщина шару повинна бути приблизно 5 мм. У моєму випадку розмір розкатаної поверхні - 60х45 см.

фото: Bene Gusto

6. Змащуємо тісто розм'якшеним вершковим маслом і рівномірно розподіляємо поверхнею 20 г вершкового сиру. Посипаємо сумішшю тростинного цукру і кориці. Скачуємо тісто рулетом. Нарізаємо рулет відрізками по 5 см.

фото: Bene Gusto

7. Майбутні булочки перекладаємо до форми змащеної маслом, або застеленої пергаментом. Укладаємо нещільно, оскільки булочки підійдуть і збільшаться в об'ємі. На стандартне деко поміщається 12 булочок.

фото: Bene Gusto

8. Накриваємо деко і ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин. Випікаємо в розігрітій до 180°С духовці 25 хвилин.

фото: Bene Gusto

9. Тим часом готуємо крем-глазур. Вершкове масло, цукрову пудру, ванільний цукор і вершковий сир перетираємо до однорідної маси. Готові, ще гарячі булочки щедро змащуємо кремом.

фото: Bene Gusto

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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