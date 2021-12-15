Ідеальний шоколадний бісквіт для новорічного торта

Цей бісквіт стане чудовою основою вашого неперевершеного десерту. Як його приготувати, розповів кулінарний блогер Дмитро Дорошенко.
Свята наближаються, а ви ще не знаєте, що приготувати на десерт? Тоді тримайте рецепт чудового шоколадного бісквіта, який стане основою вашого неперевершеного десерту.
Інгредієнти на форму діаметром 22 см:
- 5 яєць;
- 150 г цукру;
- 130 г борошна;
- 30 г кукурудзяного (або картопляного крохмалю);
- 30 г какао;
- 1 ч. л. ванілі;
- дрібка солі.
Час приготування: 60 хвилин
Приготування покроково:
1. Яйця розбиваємо у велику миску, додаємо цукор, ваніль і сіль. Збиваємо міксером на великій швидкості поки маса посвітлішає і значно збільшиться.
Перевірити, чи готова суміш, просто: проведіть пальцем або ложкою по поверхні. Якщо залишається слід, припиняємо збивати.
2. Просіваємо до суміші борошно, крохмаль і какао. Акуратно перемішуємо, намагаючись не сильно осадити збиті яйця.
3. Виливаємо суміш у підготовлену форму та випікаємо за температури 170°C приблизно 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою.
Щоб зробити ідеальний бісквіт, який збереже форму, вам знадобиться проста формула. Якщо братимете форму більшого діаметру, ніж зазначено у мене, просто перерахуйте інгредієнти. Отож на 1 яйце знадобиться 30 г цукру, 15 г борошна на 10 г какао порошку та 6 г крохмалю.
На форму діаметром у 22 см потрібно 5-6 яєць, на 24 см — варто взяти уже 7 яєць та відміряти інші продукти відповідно до формули.
Відеоверсія рецепту:
Веселий вам свят та смачного!
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