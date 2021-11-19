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Курячі крильця в медово-гірчичному соусі

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Курячі крильця в медово-гірчичному соусі

Credits

Це неперевершено ніжні та пікантні крильця, які безперечно смакуватимуть вашм гостям.

Ці крильця легко готувати, але неможливо відірватися, поки в тарілці залишається бодай один шматочок. Отож, давайте приготуємо разом.

Час приготування: 60 хвилин.

Інгредієнти: 

  • 0,5 кг курячих крилeць;
  • 200 г кетчупу;
  • 130 г діжонської гірчиці;
  • 30 г свіжого кореня імбиру;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. соєвого соусу;
  • 2 ст. л. меду;
  • 2 ст. л. кунжуту.

Приготування покроково:

1. Крила промийте, просушіть і розріжте на три частини по лінії суглобів. Найменшу фалангу відкладіть, в цій страві вона нам не знадобиться.

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

2. Обсмажте курку на олії до золотистої скоринки і приберіть з пательні.

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

3. В олію, на якій смажилася курка, додаємо подрібнений часник та імбир. Потім додаємо мед, кетчуп, соєвий соус і гірчицю. Змішуємо всі інгредієнти.

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

4. У готовий соус викладаємо обсмажену курку і тушкуємо на невеликому вогні до готовності (приблизно 30 хвилин).

5. Кунжут підсушити до золотавого кольору на сухій пательні. Перед тим, як подати страву до столу, посипати крильця кунжутом. 

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

Відеоверсія рецепту: 

Смачного!

Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com

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