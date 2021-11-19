Курячі крильця в медово-гірчичному соусі

Це неперевершено ніжні та пікантні крильця, які безперечно смакуватимуть вашм гостям.

Ці крильця легко готувати, але неможливо відірватися, поки в тарілці залишається бодай один шматочок. Отож, давайте приготуємо разом.

Час приготування: 60 хвилин.

Інгредієнти:

0,5 кг курячих крилeць;

200 г кетчупу;

130 г діжонської гірчиці;

30 г свіжого кореня імбиру;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. соєвого соусу;

2 ст. л. меду;

2 ст. л. кунжуту.

Приготування покроково:

1. Крила промийте, просушіть і розріжте на три частини по лінії суглобів. Найменшу фалангу відкладіть, в цій страві вона нам не знадобиться.

фото: Bene Gusto

2. Обсмажте курку на олії до золотистої скоринки і приберіть з пательні.

фото: Bene Gusto

3. В олію, на якій смажилася курка, додаємо подрібнений часник та імбир. Потім додаємо мед, кетчуп, соєвий соус і гірчицю. Змішуємо всі інгредієнти.

фото: Bene Gusto

4. У готовий соус викладаємо обсмажену курку і тушкуємо на невеликому вогні до готовності (приблизно 30 хвилин).

5. Кунжут підсушити до золотавого кольору на сухій пательні. Перед тим, як подати страву до столу, посипати крильця кунжутом.

фото: Bene Gusto

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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