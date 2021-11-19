Курячі крильця в медово-гірчичному соусі

Це неперевершено ніжні та пікантні крильця, які безперечно смакуватимуть вашм гостям.
Ці крильця легко готувати, але неможливо відірватися, поки в тарілці залишається бодай один шматочок. Отож, давайте приготуємо разом.
Час приготування: 60 хвилин.
Інгредієнти:
- 0,5 кг курячих крилeць;
- 200 г кетчупу;
- 130 г діжонської гірчиці;
- 30 г свіжого кореня імбиру;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. соєвого соусу;
- 2 ст. л. меду;
- 2 ст. л. кунжуту.
Приготування покроково:
1. Крила промийте, просушіть і розріжте на три частини по лінії суглобів. Найменшу фалангу відкладіть, в цій страві вона нам не знадобиться.
2. Обсмажте курку на олії до золотистої скоринки і приберіть з пательні.
3. В олію, на якій смажилася курка, додаємо подрібнений часник та імбир. Потім додаємо мед, кетчуп, соєвий соус і гірчицю. Змішуємо всі інгредієнти.
4. У готовий соус викладаємо обсмажену курку і тушкуємо на невеликому вогні до готовності (приблизно 30 хвилин).
5. Кунжут підсушити до золотавого кольору на сухій пательні. Перед тим, як подати страву до столу, посипати крильця кунжутом.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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