Неперевершений Київський торт власноруч

Славетний десерт за оригінальним рецептом із горішками і ніжним кремом, що просто тане в роті.

Цей десерт важко назвати легким, проте ніжні коржі-бізе однозначно танутимуть у роті, а крем Шарлотт просто зведе вас з розуму. За оригінальним рецептом, як зазвичай кажуть, ГОСТом, для приготування Київського торта використовують горіхи кеш’ю. За бажанням, можна зробити мікс кеш’ю та лісових горішків, а хтось для економії використовує навіть арахіс.

Готувати Київський торт проста, але не швидка справа. Тож не гаймо часу на балачки і берімося до справи, щоб встигнути до чаювання.

Час приготування: 2 дні

Інгредієнти:

Для двох коржів діаметром 26 см.

400 г цукру;

300 г горіхів;

100 г борошна;

10 яєчних білків;

1 пакет ванільного цукру.

Для крему:

300 г вершкового масла жирністю 82%;

250 г цукру;

200 мл молока;

10 г какао;

3 яйця;

1 ч. л. ванільного цукру;

1 ст. л. коньяку.

Приготування покроково:

1. Білки відділяємо від жовтків, накриваємо і залишаємо на 12-24 години заквашуватися за кімнатної температури. Зверніть увагу, що інгредієнти розраховані на два коржі, тому поділіть їх нарівно.

фото: Bene Gusto

2. Горіхи злегка обсмажити і подрібнити. Додати до них 150 г цукру, 50 г борошна і ложку ванільного цукру, добре перемішати.

фото: Bene Gusto

3. В окремій ємності збиваємо міксером білки до пишної піни. Не припиняючи збивати, додаємо 50 г цукру і збиваємо ще близько хвилини.

фото: Bene Gusto

4. У білкову масу висипаємо горіхово-цукрову суміш з борошном. Акуратно перемішуємо і викладаємо у форму.

фото: Bene Gusto

5. Випікаємо 2 години за температури 150°C. Готові коржі, не витягаючи з форми, залишаємо у спокої на 12-24 години, щоб структура стала більш щільною. Тільки після цього дістаємо їх з форми.

фото: Bene Gusto

Готуємо крем:

1. У каструлю закладаємо жовтки, виливаємо молоко і ретельно перемішуємо, щоб під час нагріванні яйця не згорнулися. Після цього відправляємо в молочно-яєчну суміш цукор і ставимо на плиту. Помішуючи, варимо до загустіння. Консистенція має нагадувати рідке згущене молоко. Потім пересипаємо в чисту миску, накриваємо харчовою плівкою, щоб не утворилася скоринка, і залишаємо вистигати.

фото: Bene Gusto

2. Коли сироп повністю охолоне, в окремій мисці перетираємо розм'якшене за кімнатної температури масло з ванільним цукром. Як суміш посвітлішає, потроху додаємо сироп і продовжуємо збивати, поки не змішаємо весь сироп з маслом.

фото: Bene Gusto

3. Поділіть готовий крем на 2 порції: третину відкладіть в окрему миску і додайте до нього какао, добре перемішайте. В білий крем додайте коньяк і також добре перемішайте. За бажанням частину білого крему можна зробити кольоровим для прикрашання торта.

фото: Bene Gusto

4. Тепер збираємо торт. Дно форми або тарілку бажано змастити ложкою крему, щоб коржі не ковзали. Потім укладаємо перший шар бізе, змащуємо білим кремом і накриваємо другим коржем. Зверху і з боків прикрашаємо коричневим кремом.

Відеоверсія рецепту:

Смачного чаювання!

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