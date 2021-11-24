Неперевершений Київський торт власноруч

Славетний десерт за оригінальним рецептом із горішками і ніжним кремом, що просто тане в роті.
Цей десерт важко назвати легким, проте ніжні коржі-бізе однозначно танутимуть у роті, а крем Шарлотт просто зведе вас з розуму. За оригінальним рецептом, як зазвичай кажуть, ГОСТом, для приготування Київського торта використовують горіхи кеш’ю. За бажанням, можна зробити мікс кеш’ю та лісових горішків, а хтось для економії використовує навіть арахіс.
Готувати Київський торт проста, але не швидка справа. Тож не гаймо часу на балачки і берімося до справи, щоб встигнути до чаювання.
Час приготування: 2 дні
Інгредієнти:
Для двох коржів діаметром 26 см.
- 400 г цукру;
- 300 г горіхів;
- 100 г борошна;
- 10 яєчних білків;
- 1 пакет ванільного цукру.
Для крему:
- 300 г вершкового масла жирністю 82%;
- 250 г цукру;
- 200 мл молока;
- 10 г какао;
- 3 яйця;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 1 ст. л. коньяку.
Приготування покроково:
1. Білки відділяємо від жовтків, накриваємо і залишаємо на 12-24 години заквашуватися за кімнатної температури. Зверніть увагу, що інгредієнти розраховані на два коржі, тому поділіть їх нарівно.
2. Горіхи злегка обсмажити і подрібнити. Додати до них 150 г цукру, 50 г борошна і ложку ванільного цукру, добре перемішати.
3. В окремій ємності збиваємо міксером білки до пишної піни. Не припиняючи збивати, додаємо 50 г цукру і збиваємо ще близько хвилини.
4. У білкову масу висипаємо горіхово-цукрову суміш з борошном. Акуратно перемішуємо і викладаємо у форму.
5. Випікаємо 2 години за температури 150°C. Готові коржі, не витягаючи з форми, залишаємо у спокої на 12-24 години, щоб структура стала більш щільною. Тільки після цього дістаємо їх з форми.
Готуємо крем:
1. У каструлю закладаємо жовтки, виливаємо молоко і ретельно перемішуємо, щоб під час нагріванні яйця не згорнулися. Після цього відправляємо в молочно-яєчну суміш цукор і ставимо на плиту. Помішуючи, варимо до загустіння. Консистенція має нагадувати рідке згущене молоко. Потім пересипаємо в чисту миску, накриваємо харчовою плівкою, щоб не утворилася скоринка, і залишаємо вистигати.
2. Коли сироп повністю охолоне, в окремій мисці перетираємо розм'якшене за кімнатної температури масло з ванільним цукром. Як суміш посвітлішає, потроху додаємо сироп і продовжуємо збивати, поки не змішаємо весь сироп з маслом.
3. Поділіть готовий крем на 2 порції: третину відкладіть в окрему миску і додайте до нього какао, добре перемішайте. В білий крем додайте коньяк і також добре перемішайте. За бажанням частину білого крему можна зробити кольоровим для прикрашання торта.
4. Тепер збираємо торт. Дно форми або тарілку бажано змастити ложкою крему, щоб коржі не ковзали. Потім укладаємо перший шар бізе, змащуємо білим кремом і накриваємо другим коржем. Зверху і з боків прикрашаємо коричневим кремом.
Відеоверсія рецепту:
Смачного чаювання!
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