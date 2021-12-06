Піца на чорному тiсті з грушею

Ця оригінальна страва вразить вас своїм смаком і стане окрасою столу.

Поєднання сирів, ароматного хрумкого тіста та соковитої груші не залишить вас байдужим. Пропоную приготувати піцу на чорному тісті, яка приголомшить вас смаком та стане окрасою будь-якого столу.

Інгредієнти на 2 піци діаметром 30 см:

Для тіста:

300 г пшеничного борошна;

200 мл теплої води;

5 г живих дріжджів;

2 ч. л. соняшникової олії;

4 г чорнил каракатиці;

дрібка солі.

Для соусу:

250 мл рідких вершків жирністю 10%;

100 г вершкового масла;

25 г пшеничного борошна;

сіль, перець за смаком.

Для начинки:

120 г сиру моцарела;

120 г сиру дорблю;

120 г сиру брі;

1 груша.

фото: Bene Gusto

ГОТУЄМО ТІСТО

1. Дріжджі заливаємо теплою водою та гарно перемішуємо, щоб розчинилися. Поступово додаємо борошно і знову перемішуємо. Коли маса почне густішати, додаємо сіль.

Важливо! Зверніть увагу, ми не змішуємо сіль з борошном, бо вони нейтралізують дію дріжджів і тісто не підніметься.

фото: Bene Gusto

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2. Далі додаємо чорнила каракатиці і добре перемішуємо в мисці, щоб маса стала однорідною. Після цього вимішуємо тісто руками, підсипаючи борошно, доки не перестане липнути до рук. Накриваємо і залишаємо в теплі на 60 хвилин.

фото: Bene Gusto

3. Коли тісто піднялося, ділимо його навпіл, осаджуємо і скочуємо у тугі кульки. Щоб перевірити, чи правильно все вийшло, пальцем натисніть на поверхню кульки. Якщо тісто пружне і швидко повертає колишню форму — все відмінно. Якщо палець сильно провалюється — скачайте тугіше. Готові кульки залишаємо в теплому місці на 2 години.

фото: Bene Gusto

4. Обережно беремо одну з кульок, намагаючись зберегти рівні краї, та починаємо легенько натискати пальцями по середині і поступово підступаємо до країв, залишаючи невеликий бортик. Можна перевернути і притиснути тісто із зворотного боку.

фото: Bene Gusto

5. Викладаємо тісто на деко та проколюємо виделкою, щоб основа пропеклась і піднялася рівномірно. Відправляємо в розігріту до 220°C духовку на 5-7 хвилин. Основа для піци готова. Найкраще пропекти основу окремо від начинки, так готова піца матиме кращий вигляд та смак.

фото: Bene Gusto

ГОТУЄМО СОУС

Тут усе просто. У пательні розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно, сіль та перець.

фото: Bene Gusto

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До загустілої маси тонкою цівкою вливаємо вершки та гарно перемішуємо. Коли на поверхні з'являться великі бульбашки, відставляємо готовий соус.

фото: Bene Gusto

ЗБИРАЄМО НАШУ ПІЦУ

Готову основу змащуємо соусом, зверху викладаємо подрібнені сири дорблю і брі. Грушу нарізаємо скибочками і викладаємо на сир.

фото: Bene Gusto

Притрушуємо зверху тертою моцарелою. Випікаємо за температури 220°C до золотавої скоринки. Приблизно 10-15 хвилин в залежності від вашої духовки.

фото: Bene Gusto

фото: Bene Gusto

Відеоверсія рецепту:

Піца готова. Смачного!

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