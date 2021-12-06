Піца на чорному тiсті з грушею

Ця оригінальна страва вразить вас своїм смаком і стане окрасою столу.
Поєднання сирів, ароматного хрумкого тіста та соковитої груші не залишить вас байдужим. Пропоную приготувати піцу на чорному тісті, яка приголомшить вас смаком та стане окрасою будь-якого столу.
Інгредієнти на 2 піци діаметром 30 см:
Для тіста:
- 300 г пшеничного борошна;
- 200 мл теплої води;
- 5 г живих дріжджів;
- 2 ч. л. соняшникової олії;
- 4 г чорнил каракатиці;
- дрібка солі.
Для соусу:
- 250 мл рідких вершків жирністю 10%;
- 100 г вершкового масла;
- 25 г пшеничного борошна;
- сіль, перець за смаком.
Для начинки:
- 120 г сиру моцарела;
- 120 г сиру дорблю;
- 120 г сиру брі;
- 1 груша.
ГОТУЄМО ТІСТО
1. Дріжджі заливаємо теплою водою та гарно перемішуємо, щоб розчинилися. Поступово додаємо борошно і знову перемішуємо. Коли маса почне густішати, додаємо сіль.
Важливо! Зверніть увагу, ми не змішуємо сіль з борошном, бо вони нейтралізують дію дріжджів і тісто не підніметься.
2. Далі додаємо чорнила каракатиці і добре перемішуємо в мисці, щоб маса стала однорідною. Після цього вимішуємо тісто руками, підсипаючи борошно, доки не перестане липнути до рук. Накриваємо і залишаємо в теплі на 60 хвилин.
3. Коли тісто піднялося, ділимо його навпіл, осаджуємо і скочуємо у тугі кульки. Щоб перевірити, чи правильно все вийшло, пальцем натисніть на поверхню кульки. Якщо тісто пружне і швидко повертає колишню форму — все відмінно. Якщо палець сильно провалюється — скачайте тугіше. Готові кульки залишаємо в теплому місці на 2 години.
4. Обережно беремо одну з кульок, намагаючись зберегти рівні краї, та починаємо легенько натискати пальцями по середині і поступово підступаємо до країв, залишаючи невеликий бортик. Можна перевернути і притиснути тісто із зворотного боку.
5. Викладаємо тісто на деко та проколюємо виделкою, щоб основа пропеклась і піднялася рівномірно. Відправляємо в розігріту до 220°C духовку на 5-7 хвилин. Основа для піци готова. Найкраще пропекти основу окремо від начинки, так готова піца матиме кращий вигляд та смак.
ГОТУЄМО СОУС
Тут усе просто. У пательні розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно, сіль та перець.
До загустілої маси тонкою цівкою вливаємо вершки та гарно перемішуємо. Коли на поверхні з'являться великі бульбашки, відставляємо готовий соус.
ЗБИРАЄМО НАШУ ПІЦУ
Готову основу змащуємо соусом, зверху викладаємо подрібнені сири дорблю і брі. Грушу нарізаємо скибочками і викладаємо на сир.
Притрушуємо зверху тертою моцарелою. Випікаємо за температури 220°C до золотавої скоринки. Приблизно 10-15 хвилин в залежності від вашої духовки.
Відеоверсія рецепту:
Піца готова. Смачного!
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