Швидкі курячі котлети до новорічного столу

Цей рецепт настільки простий, що чудово підійде до будь-якого свята. Як їх приготувати, розповів кулінарний блогер Дмитро Дорошенко.

До Нового року залишились лічені дні, тому саме час складати меню святкового столу. Пропоную вам приготувати соковиті курячі котлети. Цей рецепт дуже простий і у вас буде вдосталь часу, щоб не лише накрити гарний стіл, а ще й святково вбратися та зустріти гостей.

Інгредієнти:

500 г філе курячої грудки;

200 г печериць;

2 яйця;

1 цибулина;

2 ст. л. крохмалю;

2 ст. л. майонезу;

2 зубчики часнику;

1/2 ч. л. мускатного горіха;

пучок кінзи (або петрушки);

сіль, перець за смаком;

рослинна олія (для смаження).

Час приготування: 60 хвилин

Приготування покроково:

1. М'ясо промити і просушити. Нарізаємо дрібно кубиками, висипаємо в глибоку миску.

фото: Bene Gusto

2. Дрібно січемо кінзу або будь-яку зелень за смаком. Додаємо до м'яса. Сюди ж вбиваємо яйця і висипаємо спеції: сіль, перець, мускатний горіх. Додаємо майонез, добре перемішуємо і відставляємо маринуватися.

фото: Bene Gusto

3. Поки м'ясо маринується, готуємо гриби. Цибулю та печериці ріжемо дрібними кубиками.

фото: Bene Gusto

4. Зубчик часнику розчавити широкою стороною ножа. Наливаємо олію на пательню, кладемо роздавлений часник і обсмажуємо до золотистого кольору. Так часник віддасть свій аромат олії. Більше він нам не потрібен, прибираємо його з пательні. Висипаємо порізану цибулю та смажимо до золотистого кольору. Додаємо печериці й теж підсмажуємо.

5. Готові гриби висипаємо до фаршу та перемішуємо. Кладемо крохмаль і ще раз добре вимішуємо. Можна накрити плівкою і прибрати в холодильник на 1-2 години. Або ж смажити вже через 10 хвилин, почекавши поки крохмаль вбере вологу.

фото: Bene Gusto

6. Починаємо смажити. Готовий фарш можна просто ложкою викладати на пательню і смажити до золотистої скоринки.

фото: Bene Gusto

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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