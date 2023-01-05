Атопічний дерматит: все, що потрібно знати про хворобу

Атопічний дерматит — це один із найпоширеніших дерматитів. Захворювання може проявлятися як у дитячому, так і в дорослому віці, що значно погіршує якість життя людини. Що таке атопічний дерматит і як із ним боротися, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерелогиня Ганна Кравчук.

Що це

Атопічний дерматит (АД) — це хронічне, рецидивне захворювання шкіри, етіологія якого до кінця не встановлена. Але відомо, що він найчастіше діагностується у дітей, батьки яких мають атопічні захворювання. Тобто головна причина його розвитку — це генетична схильність або сімейний анамнез (атопія).

Якщо на АД страждають або страждали обоє батьків, ймовірність його розвитку у дитини становить близько 80%. Якщо лише мама чи тато — близько 50-55%.

Чому виникає

У всьому винен філагрин (FLG). Це головний білок, який відповідає за бар'єрну функцію шкіри та бере участь у диференціації клітин. Простіше кажучи, він сприяє тому, щоб між клітинами рогового шару зберігався максимально щільний контакт.

В разі АД спостерігається нестача цього білка, оскільки в генах філагрина відбуваються певні мутації, що негативно впливають на його синтез. Це означає, що бар'єрна функція шкіри в разі атопічного дерматиту дуже слабка — алергени та патогенні мікроорганізми без проблем проникають у її шари.

Також нестача філагрину призводить до нездатності епідермісу утримувати вологу. Річ у тім, що продукти розпаду філагрина є основними складовими натурального зворожувального фактору (НЗФ).

Тому головним симптомом, що сигналізує про АД, є підвищена сухість шкірних покривів (ксероз). Далі — сильно виражений свербіж і поява характерних шкірних висипань. Крім того, може з'являтися набряклість, шкірні кірки, вузлики, що зудять, папули, лущення.

Недотримання правил особистої гігієни, перенесення інфекційних захворювань, незбалансований раціон харчування, кліматичний фактор, порушення роботи нервової системи не впливають, як вважається, на розвиток цього захворювання. Однак вони можуть посилювати перебіг атопічного дерматиту.

Як лікувати

Важливо розуміти, що атопічний дерматит — захворювання, яке має рецидивний характер. Це означає, що після успішного завершення лікування настає тривалий період ремісії. Але згодом, під впливом тих чи інших факторів, ремісія може змінитися рецидивом, і АД доведеться знову лікувати.

Деякі фахівці стверджують, що атопічний дематит можна повністю вилікувати, але це не так. Якщо його діагностували один раз (особливо — до настання шкільного віку), пацієнтові необхідно систематично відвідувати лікаря-дерматолога. Під час діагностики атопічного дерматиту дуже важливо брати до уваги не лише клінічні прояви захворювання та результати аналізів, а й сімейний анамнез.

Дуже часто під час встановлення діагнозу лікарі помилково орієнтуються на концентрацію загального імуноглобуліну (IgE) в сироватці крові. Однак його рівень має низьку інформативність. Простіше кажучи, він ні про що не свідчить, на відміну від рівня алергенспецифічних IgE-антитіл.

Лікується АД досить складно, тому діагностувати його набагато легше, ніж усунути. Боротьба з атопічним дерматитом здійснюється методом комплексної терапії (загальної та зовнішньої), головним завданням якої є зняття дискомфортної симптоматики (свербежу) та попередження загострень.

В разі АД шкіру необхідно зволожити, пом'якшити та заспокоїти, налагодивши процеси регенерації та зміцнивши бар'єрну функцію. Тому дерматолог призначає пацієнтові не лише протизапальні та антигістамінні препарати, а й підбирає відповідні засоби для догляду (мазі, креми, розчини тощо). Запашне туалетне мило, засоби зі спиртом, потенційними алергенами та ароматизарорами у складі, а також гелі для душу необхідно відкласти убік.

Окремо варто переглянути раціон харчування, але лише в тому разі, якщо фахівцем було встановлено харчовий алерген, який посилює перебіг АД. Приблизно у 30-40% пацієнтів загострювальним чинником є харчові продукти. Загальна дієта малоефективна в такому разі, а якщо алерген побутовий, хімічний або лікарський — неефективна зовсім.

Атопічний дерматит — це дуже серйозне хронічне захворювання, яке потребує грамотної діагностики, лікування та профілактики. Тому я раджу батькам уважно стежити за самопочуттям і станом здоров'я своїх дітей. Оскільки перші симптоми АД можуть проявлятися вже у віці двох місяців — спостерігається незначне лущення великого джерельця (тім'ячко), набряклість у ділянці щік, поява жовтої скоринки на роговому шарі.

Також прошу не займатися самолікуванням, не купувати чудодійні мазі, не робити примочки та компреси, підглянуті в Інтернеті. Атопічний дерматит потрібно лікувати, і бажано робити це правильно та своєчасно.

Любіть себе та свою шкіру!

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