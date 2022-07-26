Чим корисний мед

Це ефективний натуральний продукт, який широко використовується у різних сферах, але про його надзвичайну користь знають не всі.
Літо неможливо собі уявити без свіжого меду. А ви його любите? Знайте, що чайна ложка (без гірки) містить 8 г меду і 26-30 Ккал, а також має високий глікемічний індекс 55, розповіла дієтология Світлана Фус.
Він повністю засвоюється організмом, віддаючи максимум корисних речовин. Тому мед - добрий замінник цукру. Добова норма меду - 2-3 чайні ложки.
Мед - ефективний натуральний засіб, широко використовується в народній медицині, косметології. Містить безліч біологічно-активних добавок - це основна його цінність. Має багато ферментів, фітонцидів і природного цукру.
Важливо знати, що у разі нагрівання мед втрачає частину корисних властивостей. Крім того, може викликати алергію, тому дітям спочатку давайте його з обережністю. Також мед - один з небагатьох продуктів, який ніколи не псується, головне - правильно його зберігати.
Властивості меду:
1. Хімічний склад і властивості залежать від сезону та рослин, із яких збирається нектар.
2. Стимулює обмін речовин, поліпшує травлення і засвоєння поживних речовин.
3. Має протизапальну та антистресову дію, стимулює імунітет.
4. Нормалізує кислотність шлунку та мікрофлору шлунково-кишкового тракту.
5. Антизастудний засіб (дає потогінний та відхаркувальний ефект), пригнічує дію герпесу та краснухи.
Будьте здорові!
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