Гарбуз - король осені: від яких проблем зі здоров'ям здатен врятувати цей овоч

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, чому цей яскравий овоч обов'язково має бути на столі під час осінньо-зимового періоду.

Гарбуз - король осені. Саме так називають цей диво-овоч. Жовто-помаранчеві сорти гарбуза за вмістом бета-каротину стоять на одному рівні з морквою. Бета-каротин, перетворюючись в організмі на вітамін А, не лише підтримує на належному рівні зір і імунні реакції, але є і найкращим природним антиоксидантом, який захищає організм від агресивної дії довкілля. А найголовніше - пригнічує процеси перетворення клітин на злоякісні, тобто є профілактикою раку.

Гарбуз - один з чемпіонів серед овочів за кількістю заліза. Крім того, в ньому міститься немало солей міді і фосфору, які також сприятливо впливають на кровотворення. Тому страви з гарбуза - унікальний засіб для попередження залізодефіцитної анемії.

Сукупність біологічно активних речовин, що містяться в гарбузі, сприяє виведенню холестерину з організму і поліпшує водно-сольовий обмін, тому гарбуз - чудовий помічник для безперебійної і нічим не обтяженої роботи серця.

Гарбуз - багатий на пектинові речовини, які поліпшують функцію кишківника у разі закрепів. Щоб не було проблем із травленням, доповніть своє звичне меню гарніром з печеного або вареного гарбуза.

Насіння гарбуза містять цинк і кукурбитацін, які корисні для кожного чоловіка і важливі для підлітків, оскільки беруть активу участь в процесі статевого дозрівання. Також насіння гарбуза вважається чудовим протиглистним засобом.

А які чудові виходять з гарбуза каші, запіканки, оладки, супи, млинці, вареники та багато інших страв!

Останній аргумент на користь гарбуза - його помаранчевий колір, який піднімає настрій, вирізані личка з гарбуза викликають усмішку. Отож, особливо важливо в осінньо-зимовий період ввести гарбуз в наше здорове харчування.

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