Косметична глина: інструкція щодо застосування

Цей засіб здатний підсушити висипання, відлущити ороговілі клітини і вирівняти колір обличчя, але перед застосуванням треба знати кілька правил.

На сьогодні косметична глина — це найпопулярніший і найдоступніший косметичний інгредієнт. Вона дійсно має високу ефективність, але водночас не коштує всіх грошей світу. Тому рано чи пізно до неї починають придивлятися багато дівчат.

Про те, як вибрати глину за типом шкіри та як правильно її застосовувати в домашніх умовах, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерелогиня Ганна Кравчук.

ПРО КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ І РІЗНОВИДНІ ГЛИНИ

Глина — це подрібнена до стану порошку гірська порода, в якій містяться корисні компоненти (магній, марганець, цинк, мідь, алюміній). Склад глини безпосередньо залежить від її місцезнаходження та мінеральної структури. Під час з'єднання з водою вона утворює активну однорідну суміш, яку наносять на попередньо очищену шкіру обличчя або тіла. У чому полягають плюси косметичної глини? Вона має деякі корисні властивості:

очищає пори від бруду, шкідливих мікроорганізмів, надлишку шкірного сала, важких металів (показана до застосування під час боротьби з чорними цятками та вугровою хворобою);

регулює роботу сальних залоз (нормалізує процес виділення шкірного сала);

стимулює клітинний обмін;

насичує роговий шар (епідерміс) корисними мінералами;

підвищує імунітет шкіри;

має заспокійливу, відбілювальну, антисептичну, регенерувальну, підсушувальну дію;

уповільнює процеси старіння.

наразі існує близько 12 видів косметичної глини. Найбільшою популярністю користується біла, чорна, блакитна, зелена, червона, рожева, жовта і гассул (глина, якою видобувають виключно в Марокко).

ПРО ВИБОРУ КОСМЕТИЧНОЇ ГЛИНИ

Якщо ви думаєте, що можна вибрати глину за колірною перевагою, то ви помиляєтесь. Головний критерій вибору - ваш тип шкіри. Для того, щоб не помилитися, необхідно просто знати, що підходить саме вам.

Біла глина має делікатну очищувальну і матувальну дію, сприяє відновленню шкірного тургору, підходить для боротьби з чорними цятками та акне.

Призначення: всі типи шкіри.

Чорна глина звужує розширені пори, нормалізує процес виділення шкірного сала, усуває сальний блиск, має матуючий ефект.

Призначення: шкіра, жирна, комбінована, проблемна.

Зелена глина (французька) глибоко очищає шкіру, відмінно відлущує ороговілі клітини (лусочки), частково усуває набряклість, звужує пори.

Призначення: жирна, проблемна, комбінована шкіра. Протипоказана за наявності рожевих вугрів.

Червона глина глибоко очищає та звужує пори, покращує кровопостачання, усуває подразнення.

Призначення: жирна, нормальна, чутлива, схильна до алергічних реакцій шкіра.

Рожева глина (суміш білої і червоної) відмінно очищає пори, має дезінфікуючий і легкий ефект, що згладжує, знімає роздратування.

Призначення: всі типи шкіри показані для чутливої.

Жовта глина делікатно очищає пори, сприяє насиченню шкіри киснем, стимулює мікроциркуляцію.

Призначення: суха та проблемна, схильна до алергічних реакцій шкіра.

Блакитна глина має протизапальну, антисептичну, відбілювальну та дезінфікувальну дію, регулює обмінні процеси, ефективна під час боротьби з вугровою хворобою.

Призначення: шкіра, жирна, комбінована, проблемна.

Останній тип глини, про який йтиметься — це гассул або марокканська глина. Видобувають її виключно в Марокко в надрах Атлаських гір (долина — Moulouya). Вона має досить насичений мінеральний склад. Ця глина відмінно очищає пори, нормалізує вироблення шкірного сала, пом'якшує та освітлює епідерміс. Підходить для всіх типів шкіри.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ГЛИНОЮ

Зробити глиняну маску у домашніх умовах дуже легко. Для цього необхідно розвести її невеликою кількістю звичайної або мінеральної води, настою з лікарських трав (ромашка, кропива, низка) або зеленого чаю. Також ви можете додати маску 2-3 краплі масла. Відмінно підійде олія чайного дерева, зеленого чаю, виноградних кісточок, оливкова. Розводити маску рекомендується, дотримуючись інструкції виробника, у звичайній скляній ємності. Іони металів можуть вступати в реакцію з компонентами маски, змінюючи її склад та властивості. Готову суміш, розмішану до однорідної маси, наносять на очищену злегка вологу шкіру обличчя. Перед проведенням процедури можна розпарити теплим рушником, щоб відкрити пори.

Якщо ви робите глиняну маску вперше в житті, нанесіть її на 5 хвилин, щоб подивитися, як шкіра відреагує. Якщо алергічної реакції немає, з другого разу можете сміливо збільшувати час перебування маски на обличчі. Наносите глину рівним шаром за допомогою косметичного пензлика або лопатки (шпателя), не покриваючи область навколо очей та губ (шкіра в цих місцях дуже тонка та чутлива).

Максимальний час перебування маски на обличчі — близько 15 хвилин. Важливий нюанс — глина не повинна повністю висихати на епідермісі. В іншому випадку можна пересушити шкіру та отримати подразнення. Але якщо так сталося, що ви замріялися і перетримали її, змочіть у воді чистий, м'який рушник і прикладіть його до обличчя на 2-3 хвилини.

Робити глиняні маски рекомендується 1-2 рази на 7 днів. Після завершення процедури шкіру необхідно добре зволожити.

Глина — це простий і зрозумілий інгредієнт. Однак хочу зазначити, що все ж таки не варто купувати найдешевшу глину. Оскільки в ідеалі перед тим, як потрапити до вас у руки, вона має пройти перевірку на радіоактивність. Тобто, в її складі не повинні бути домішки важких металів (ртуть, свинець, миш'як). Це ж стосується і засобів, виготовлених на основі глини — куплені маски, скраби, пілінги.

Перевірити на око, чи є у глині важкі метали неможливо. Тому рекомендую купувати її у перевірених виробників.

І звичайно, пам'ятайте, що глина не омолодить вашу шкіру, не вирівняє овал обличчя і не усуне глибокі зморшки. Впливає вона тільки на роговий шар, тобто здатна підсушити висипання, відлущити ороговілі клітини, вирівняти колір обличчя.

Насамкінець хочу поділитися з вами рецептом своєї улюбленої глиняної маски. Для її приготування вам потрібно змішати в чистій ємності 1 ст. л. білої глини, 1-1,5 ст. л. води, ½ ч. л. рідкого меду, 2-3 краплі олії чайного дерева. Ця маска очистить ваш епідерміс, заспокоїть та підживить його корисними речовинами.

Любіть себе та свою шкіру!

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