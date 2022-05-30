Літній догляд за волоссям

Догляд за волоссям влітку не вимагає надто великих зусиль. Головне — уважно стежити за їх станом.

Літо — це пора випробувань для волосся. Прямі сонячні промені впливають на його стан не найкращим чином. В результаті цього воно не лише пересихає і стає неживими, а ще й вигоряє.

Про те, як захистити волосся від УФ-променів і чому необхідно його зволожувати, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ПРО ВПЛИВ СОНЦЯ НА ВОЛОССЯ

Наше волосся складається не лише з кератину та ліпідів, приблизно 15% хімічного складу займає вода. Під впливом ультрафіолетового проміння вона дуже швидко випаровується. В результаті чого волосся стає сухим і ламким. У парі з альфа-променями працюють бета-промені, які руйнують натуральний та штучний пігмент. Простіше кажучи, волосся втрачає колір. Відбувається це тому, що еумеланін, пігмент меланін, що відповідає за колір волосся від червоно-коричневого до насичено чорного, швидко розпадається під впливом сонця. Другий пігмент - феомеланін, руйнується не так швидко. Але він відповідає більше за відтінок волосся з жовто-червоної палітри кольорів.

Обидва пігменти важливі, оскільки колір волосся залежить від його кількісного співвідношення. Саме тому влітку шевелюру необхідно не тільки зволожувати, захищати, а й живити.

ЗВОЛОЖЕННЯ

У літній період волосся брудниться швидше, ніж у будь-яку іншу пору року. Усьому виною спекотне повітря і пил, що осідає на ньому. Також, під впливом сонця, активізується робота сальних залоз, і волосся швидше жирніє. Тому доводиться мити його трохи частіше, ніж зазвичай. Тому я рекомендую використовувати м'який шампунь, що містить зволожувальні та антиоксидантні компоненти. Це гіалуронова кислота, колаген, кератин, екстракт алое вера, виноградних кісточок, зеленого чаю, гагамелісу або евкаліпта, лінолева кислота, хітозан, пантенол, рослинний гліцерин, коксове молоко, протеїни шовку, полефіноли, катехи.

Антиоксидантні інгредієнти нейтралізують згубний вплив сонця та вільних радикалів, посилюють захисну функцію волосся та шкіри голови. З іншого боку, вони частково перешкоджають втраті пігменту. Також у шампуні для льотного догляду за волоссям повинні бути екстракти лікарських рослин і вітаміни: екстракт ромашки, розмарину, шавлії, папороті, вітаміни А, В, С, Е. Намагайтеся відмовитися від шампунів, що містить важкі поверхнево-активні речовини, спирт, продукти нафтопереробки. Чудовою альтернативною буде натуральний шампунь із максимально простим складом.

Якщо ваше волосся не пожирніло, але вам необхідно його освіжити, приготуйте настій з лікарських трав. Підійде кропива, хвощ, звіробій, ромашка, безсмертник. Залийте 1-2 ст. л. рослини 200 мл окропу, настоюйте 15-20 хвилин, потім процідіть і остудіть. Після цього розведіть настій чистою водою, призначеною для миття волосся. Але хочу наголосити, що такі настої більше підходять темноволосим дівчатам. У власниць світлого волосся може з'явитися специфічний відтінок.

З метою глибокого зволоження можна курсами застосовувати зволожувальні сироватки та флюїди. Підбирати ці засоби необхідно за типом шкіри голови або, виходячи зі стану волосся. Вони можуть призначатися для усунення посічених кінчиків або відновлення волосся по всій довжині. Два-три рази на тиждень можна робити живильно-зволожувальну маску на основі натуральних олій.

ЗАХИСТ І ЖИВЛЕННЯ

Влітку волосся необхідно захищати від впливу прямих сонячних променів. З цією метою можна застосовувати засоби із сонцезахисним фільтром 5-15 SPF. Це може бути лосьйон, спрей, незмивна маска-спрей, кондиціонер, бальзам. Якщо ми говоримо про кондиціонери та бальзами, то наносити їх на волосся необхідно після застосування шампуню. З якою метою? Вони "згладжують" волосся, проникаючи у структуру. На додаток до цього вони пом'якшують волосся, спрощуючи процес розчісування, і частково виконують захисну функцію.

Спреї та лосьйони, як правило, наносяться перед виходом на сонце. Вони створюють на поверхні волосся плівку, яка відштовхує сонячні промені. Вибираючи їх, я раджу уважно вивчати склад, оскільки вони впливають ще на регенераційні процеси. Бажаними компонентами є вода, кератин, сечовина, гліцерин, бензоат натрію, лаурил лізин, трибутил цитрат.

Кінчики волосся можна покривати натуральною олією, підійде жожоба, ши, арганова, мигдальна, кокосова, реп'яхова. Раз на 7-10 днів робіть олійну маску для волосся з додаванням меду.

Захистити ваше волосся від згубного сонячного впливу олія допоможе і на відпочинку. Перед купанням у морі чи басейні я рекомендую наносити його по всій довжині шевелюри. Якщо у вас немає такої можливості чи бажання, після водних процедур обполіскуйте волосся чистою водою, наносячи кондиціонер або бальзам. Це дозволить уникнути пересушування та вигоряння.

Догляд за волоссям влітку не вимагає надто великих зусиль. Головне — уважно стежити за його станом. Крім усього вищесказаного, я б радила вам дотримуватися наступних простих правил:

мити голову злегка теплою водою, за можливості - попередньо кип'яченою і остудженою до кімнатної температури;

не наносити шампунь на кінчики - вони і без того влітку пересихають;

не виходити на сонце з мокрим волоссям (воно може вигоріти в процесі висихання);

обов'язково носити головний убір, зроблений з натурального, матеріалу, що дихає (особливо в період від 11 до 16 години, коли сонце дуже "гаряче");

відмовитися від використання прасок, плойок;

за можливості відмовитися від процедур фарбування;

наносити на фарбоване волосся спеціальні захисні засоби;

дотримуватися питного режиму.

Любіть себе та своє волосся!

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