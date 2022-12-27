Лупа: чому з'являється і як з нею боротися

Це захворювання, що вимагає серйозного підходу до лікування, адже може сигналізувати про інші проблеми зі здоров'ям.

Чи доводилося вам бачити на своїх плечах білий "сніг"? Згідно з науковими дослідженнями, кожна друга людина хоча б раз у житті зіштовхувалася з лупою. Приходить у наше життя вона, як правило, несподівано, завдаючи маси неприємних турбот.

Що вона являє собою, чому виникає і як з нею боротися, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерелогиня Ганна Кравчук.

ЩО ТАКЕ ЛУПА

У дерматології під лупою мається на увазі десквамативний дерматоз. Десквамація означає лускате відшарування відмерлих лусочок. Тобто, лупа — це ороговілі клітини шкіри, які, як їм і личить, відлущуються. Але проблема полягає в тому, що відбувається цей процес надто швидко — від 15-20 до 7 днів. У нормі період поновлення рогового шару триває близько 28 днів.

Завдяки цьому прискоренню, на плечах і з'являється білий "сніг" або "пластівці", яких дуже важко позбутися. У деяких джерелах лупу називають себореєю, але це коріння неправильно. Чому?

Себорея - це порушення функції сальних залоз, що характеризуються підвищеним продукуванням шкірного сала (себуму) і зміною його якості. Існує три форми себореї - жирна, суха і змішана.

Лупа може бути першим симптомом себореї, але водночас вона здатна з'являтися і самостійно. Своєю чергою, себорея є фактором, який сприяє появі лупи. Простіше кажучи, себорея та лупа тісно пов'язані між собою, але це дві різні дерматологічні проблеми.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЛУПИ

На шкірі нашої голови мешкають дріжджові грибки, які називаються маласезія (Malassezia). Збудником лупи є Malassezia globosa. Вона харчується шкірним салом і живе, зазвичай, у місцях зосередження сальних залоз.

У процесі поїдання сала, маласезія виділяє жирні кислоти, серед яких — олеїнова кислота. Вона і викликає подразнення шкіри, запускаючи процес прискореного відновлення клітин. Але відбувається це за умови активного розмноження маласезія. Симптоматично це проявляється у вигляді сверблячки шкіри голови, сухості та стягнутості рогового шару, появи локальних вогнищ запалення.

Що ж запускає процес розмноження грибків та формування лупи? До головних причин я відношу:

гормональний дисбаланс;

себорею;

порушення роботи органів травлення та імунної системи;

сильний стрес;

розвиток хронічних інфекцій;

генетичний фактор (чутливість до олеїнової кислоти);

неправильний догляд за шкірою голови (використання гарячого режиму фена, неправильно підібраного шампуню, бальзаму);

приймання деяких лікарських засобів (наприклад, антибіотиків);

дефіцит вітамінів (А, В, З);

незбалансований раціон харчування (зловживання алкогольними напоями, газуванням, фастфудом).

ЯК БОРОТИСЯ З ЛУПОЮ

Для того, щоб швидко та ефективно усунути лупу, необхідно встановити причину її розвитку. Потрібно зрозуміти, про що вона сигналізує: про реакцію організму на стрес, формування себореї, порушення роботи органів шлунково-кишкового тракту. Тому найдієвіший спосіб — відразу звернутися за допомогою до дерматолога. Що робити, якщо такої можливості немає?

По-перше, необхідно придбати шампунь на кшталт шкіри голови, призначений для лікування лупи. Вона буває сухою та жирною. Суха лупа дуже легко обсипається, жирна накопичується на роговому шарі. Але визначити, чим вони відрізняються, простої людини досить складно.

У складі шампуню проти лупи повинні бути протигрибкові, кератолічні та цитостатичні компоненти. Головними серед них є піроктон оламін, пірітіон цинку, сірка, іхтіол, саліцилова кислота, клімбазол, сульфід селену, циклопірокс, кетоконазол. Також він може містити лимонну кислоту, ніацинамід, вітамін А, В5, С, Е, амінокислоти, екстракт м'яти, ментолу, евкаліпта, лопуха, розмарину, шовфію, дубового моху, алое віра, полину.

Шампунь проти лупи має виконувати кілька завдань:

ефективно очищати та заспокоювати роговий шар, знищуючи грибок;

усувати затверділі скупчення пластівців лупи;

сприяти уповільненню процесу прискореного поділу клітин.

У разі сильного свербіння та дуже активного лущення необхідно користуватися ще тоніком, який працює на поверхні шкіри близько доби (не змивається). Придбати його можна в аптеці, часто він є комплексним доповненням до шампуню. Ці кошти можуть усунути лупу повністю, якщо вона має сезонний характер. Наприклад, взимку під шапкою створюється парниковий ефект, що сприяє розмноженню грибків. Але якщо ми говоримо про лупу, яка виникла на тлі гормонального дисбалансу або порушення роботи шлунково-кишкового тракту, шампуню з тоніком буде мало. Причину треба усувати зсередини, а не лише ззовні.

По-друге, необхідно регулярно проводити ексфоліацію шкіри голови, використовуючи пілінг чи скраб. Ця процедура допоможе позбавитися надлишку шкірного сала і затверділих лусочок (змішуючись зі шкірним салом, залишаються на поверхні шкіри).

Важливо, щоб у складі пілінгу була гліколева, саліцилова, фосфорна, фруктові кислоти. Кислота може бути одна чи кілька одночасно.

По-третє, необхідно мити голову в міру її забруднення трохи теплою водою і відмовитися від застосування фена. Якщо такої можливості немає, користуйтесь холодним режимом фена. Гаряче повітря активізує роботу сальних залоз. Це призводить до того, що ороговілі лусочки змішуються зі шкірним салом, і поступово відкладаються на роговому шарі. Внаслідок чого утруднюється шкірне дихання і з'являється свербіж.

Також зверніть увагу на те, якою гребінцем ви користуєтеся. Вона має бути м'якою і завжди чистою. Гребінець з гострими та жорсткими зубцями може травмувати епідерміс.

По-четверте, потрібно переглянути раціон харчування. У нього варто запровадити свіжі овочі, фрукти, ягоди, зелень, рибу, морепродукти, горіхи. Газовані та алкогольні напої, пакетовані соки, фастфуд, чипси, піцу, морозиво, шоколад, випічку, торти доведеться виключити. Вони виступають подразниками волосяних фолікулів, стимулюючи роботу сальних залоз.

Лупа — це захворювання, що потребує серйозного підходу до лікування. Реклама запевняє нас, що все дуже просто. Але насправді це негаразд. Лупа може бути симптомом себореї, псоріазу, розвитку захворювань внутрішніх органів, імунної системи. Як правило, люди будь-якого роду лущення сприймають за лупу, і починають займатися самолікуванням. Тим часом інше захворювання спокійнісінько собі розвивається. Тому я раджу не експериментувати з лупою, а підходити до її лікування серйозно та відповідально!

Любіть себе та свою шкіру!

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