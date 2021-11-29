Навіщо потрібен тонік для обличчя

Багато дівчат не надають значення цьому етапу догляду за шкірою обличчя, а даремно.

З чого починається ваш ранковий догляд за обличчям? Напевно, з умивання водопровідною водою. Умовно цю процедуру можна назвати очищенням шкіри. Потім ви наносите на обличчя зволожувальний крем або інший косметичний засіб. І начебто все добре, але щось ви пропустили.

Це етап тонізації, якому, за моїми спостереженнями, багато дівчат не надають особливого значення. Чому обов'язково необхідно користуватися тоніком двічі на добу і як вибрати "правильний" тонік за типом шкіри, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ЩО ТАКЕ ТОНІК?

Тонік - це рідкий, прозорий або напівпрозорий косметичний засіб, який на 95-98% складається з дистильованої води високої якості. Інші 2-5% займають фруктові кислоти, ефірні або рослинні олії, екстракти квітів, рослин, вітаміни, корисні мікроелементи, полімінерали, природні консерванти. До складу неякісних засобів входять ще фосфати, парабени або продукти нафтоперероблювання. Також у тоніці може бути спирт одного або декількох видів, кількість якого варіюється від 5 до 50%.

Який вигляд має ідеальний тонік? У його формулі містяться натуральні зволожувальні, тонізувальні та очищальні компоненти. окрім води, це можуть бути екстракт календули, алое вери, ожини, АНА-кислота, олія ши, троянди, насіння грейпфрута, вітаміни А, В, С, Е, д-пантенол, гліцерин, провітамін В5 і так далі.

Склад окремого тоніка залежить від типу або стану шкіри, для якої він призначений. Але в будь-якому разі спирт (Alcohol Denat, Benzyl Alcohol, Benzyl Alcohol), ацетон (Acetone), гідрогенізована рицинова олія (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil), бутилфеніл метилпропіонал (Butylphenyl Methylpropional), гідроксиізогексил-3-цикл Carboxaldehyde), парабени (Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben), парфумована композиція (Parfum) у складі хорошого тоніка немає. Мало того, що вони можуть спровокувати подразнення шкіри або пересушити її, так вони ще й мають токсичні властивості.

НАВІЩО ПОТРІБЕН ТОНІК?

Наша шкіра вкрита гідроліпідною мантією (водно-жирова мантія), яка виконує потужну захисну функцію. Простіше кажучи, вона не дозволить патогенним мікроорганізмам проникати у глибокі шари шкіри. Але за умови, якщо рН шкіри перебуває у нормі.

рН здорової шкіри - слабокислий, і становить від 4,5 до 5,5 (5,7-6,0). У такому середовищі шкідливі бактерії та мікроби гинуть, а корисні розмножуються. Якщо рН шкіри збільшується, тобто стає лужним, порушується процес відновлення клітин, формується вугрі (патогенні бактерії активно розмножуються), підвищується чутливість епідермісу.

Яким чином залужується шкіра? Відбувається це, коли ви вмиваєтеся водопровідною водою, використовуєте мило, агресивні засоби для чищення. Поступово така процедура догляду призводить до руйнування гідроліпідної мантії. І ось у таких випадках на допомогу приходить тонік, оскільки він:

нормалізує та відновлює рН шкіри;

перешкоджає процесу залужування;

завершує процес очищення та готує шкіру до нанесення крему або сироватки;

зволожує епідерміс;

освіжає шкіру;

має антибактеріальну, протизапальну, заспокійливу дію (додаткові функції тоніків).

Гідроліпідна мантія здатна відновлюватися, але на це йде багато часу. Наприклад, після використання мила, рН якого становить від 9 до 12, водно-жирова мантія відновлюватиметься в ліпшому випадку 1,5-2 години. А після вмивання водопровідною водою, рН якої досягає 8-10, — близько 5-6 годин. Але якщо скористатися правильним тоніком типу епідермісу, цей процес можна прискорити, повернувши водночас шкірі необхідний рівень кислотності.

ЯК ВИБРАТИ ПОТРІБНИЙ ТОНІК?

Як правило, тонік підбирається на кшталт епідермісу. Існують тоніки для нормальної, комбінованої, сухої, чутливої, жирної, проблемної, зрілої та шкіри, що старіє. Для нормального типу підійде тонік, у складі якого є термальна вода, бісабол, алантоїн, олія аргани, лимона, сік алое вера, екстракт троянди, ромашки, гіалуронова або молочна кислота.

Головне завдання засобу у такому разі полягає в нормалізації рН шкіри, регуляції виділення шкірного сала та делікатному завершенні етапу очищення. Власницям комбінованого типу шкіри знадобиться засіб, що містить екстракт календули, солодки, винограду, чистотілу, кора верби, вітаміни А, Е, мінеральна вода, гамамеліс, гліколева, пентетова, молочна або саліцилова кислота.

Тонік для комбінованого епідермісу покликаний делікатно видаляти надлишок шкірного сала в Т-зоні, добре зволожувати інші частини обличчя. Тому в його складі не повинен бути присутнім спирт.

Тонізувальний засіб для жирної шкіри повинен матувати її, звужувати пори та регулювати вироблення сального секрету (себуму), запобігати появі комедонів. Виходячи з цього, у його складі повинні бути саліцилова або гліколева кислота, цинк, екстракт гамамелісу, хвоща, розмарину, зеленого чаю, евкаліпта, календули, ментол, пантенол, алантоїн, олія ялівцю, вітамін Е.

Проблемна шкіра потребує регуляції роботи сальних залоз, глибокого очищення пор від себуму, мікрочастинок пилу, бруду, звуження пор тощо. Тому у складі тоніку для проблемної шкіри шукайте лимонну, гліколеву або саліцилову кислоту, цинк, гідроксид натрію, камедь склероція, екстракт тореї, насіння моринги, лотосу, звіробою, календули, алое вера, алантоїн, вітамін В3.

Тонік для чутливої ​​шкіри повинен мати заспокійливу, протизапальну, пом'якшувальну та відновлювальну дію. Чудово, якщо в його складі буде термальна вода, екстракт троянди, ромашки, меліси, алое вера, жасмину, гліцерин, гідролат лаванди, ромашки, кропиви, липи, алантоїн, пантенол, сорбінова, гіалуронова, молочна кислота.

Сухий епідерміс необхідно добре зволожити і вітамінізувати, запобігаючи появі сухості, стягнутості або лущення. Тому тонік для сухого типу шкіри може складатися з гіалуронової кислоти, колагену, сечовини, гліцерину, екстрактів лаванди, квіток волошки, водяної лілії, бамбука, зеленого чаю, огірка, олії авокадо, жожоба, ефірної олії троянди, вітаміну Е.

Зріла та шкіра, що старішає, потребує вітамінів, мікроелементів та інтенсивного зволоження. Головними компонентами тоніка у разі виступають гіалуронова кислота, колаген, сечовина, пептиди, ретинол, лецетин, екстракт лаванди, винограду, примули вечірньої, троянди, медової витяжки, ВНА-кислоти.

Окремо хочу наголосити, що існують універсальні тоніки, які підходять для будь-якого типу шкіри. Також ви можете знайти засіб за призначенням — зволожувальний, живильний, пом'якшувальний, матувальний, відбілювальний і проти чорних крапок.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ТОНІКОМ?

Невелику кількість тоніку необхідно нанести на ватяний диск або тканинну серветку і протерти очищене сухе обличчя. Робиться це легкими рухами від центру обличчя до периферії: від підборіддя до вух, від центру чола до скронь, від крил до вух, від міжбрівної частини до кінчика носа.

Також не забувайте приділяти увагу шиї та зоні декольте. Про ці зони багато хто забуває.

Користуватися тоніком необхідно двічі на день: вранці та ввечері. Після нанесення його не треба змивати. Він не викликає дискомфортних відчуттів та швидко вбирається. Після завершення етапу очищення ви можете ставати до нанесення сироватки або зволожувального крему.

Тонізування шкіри — це важливий етап щоденного догляду, який не можна пропускати. Якщо ви підберете хороший засіб за типом шкіри, ваш рН завжди буде в нормі, а шкіра — чистою, зволоженою і красивою. Купуючи тонік, обов'язково звертайте увагу на його склад та рівень рН засобу.

Зверніть увагу, іноді на етикетці виробник вказує, що тонік підходить для двох видів шкіри: нормальної та комбінованої, сухої та чутливої, жирної та комбінованої. Перед покупкою добре вивчіть інгредієнти, які є у складі таких засобів. Якщо вони не викликають запитань, можете їх купувати.

Любіть свою шкіру та не забувайте її тонізувати!

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