Носогубні зморшки: як обдурити час

Тут не обійтися без потужної сили волі, адже догляд за шкірою обличчя — це безперервний і тривалий процес.

У всі роки, у всі віки... багатьох дівчат цікавить те саме запитання: як уповільнити процес старіння? Звичайно, ми чітко розуміємо, що вікові зміни є неминучими. Але коли на обличчі з'являються перші зморшки, душі стає сумно.

Найчастіше турбують зморшки під очима ("гусячі лапки"), між бровами та в зоні чола. А чого лише варті носогубні складки, які, як правило, з'являються найпершими!

Саме тому лікарка-косметологиня та дерматовенерологиня Ганна Кравчук пропонує розібратися, як же запобігти появі носогубних зморшок.

ЩО ТАКЕ НОСОГУБНІ СКЛАДКИ?

Носогубні складки - це дві зморшки у вигляді борозни, що тягнуться від кута носа до кута рота. Розглянути їх можна, коли людина усміхається чи з кимось розмовляє. У стані спокою вони ледь помітні. Але з віком ці заломи стають чіткішими і глибшими. Чому так відбувається?

Існує дві основні причини, тісно пов'язані між собою:

природний процес старіння шкіри (опущення тканин обличчя вниз до центру, зменшення жирових пакетів, збій м'язового тонусу, зменшення об'ємів обличчя під час схуднення);

згубний вплив життя.

Окремо варто виділити ще кілька причин, через які можуть з'являтися носогубні зморшки — це анатомічна особливість людини, неправильний прикус, різке скидання зайвої ваги, яке спричиняє зміну овалу обличчя.

ВИДИ НОСОГУБНИХ ЗМОРШОК

У косметології виділяють три види носогубних зморшок:

штрих-складка;

gap-складка;

градієнтна складка.

Штрих-складки - це слабко помітні зморшки-лінії, які не торкаються глибокого шару шкіри. Як правило, вони не доставляють естетичного дискомфорту і забираються досить просто. Для цього косметолог складає правильний комплекс процедур догляду. Він може включати такі методи як очищення шкіри, пілінг, зволоження, мезотерапію, RF-ліфтинг.

Gap-складки – це вже чітко виражені зморшки, які з'являються, як правило, на тлі природних процесів старіння шкіри. Цей вид складок прибирати значно складніше, ніж попередній. Залежно стану шкіри застосовують ниткову підтяжку, контурну пластику, ліпофілінг (заповнення складок власним жиром пацієнта) тощо.

Щодо градієнтних носогубних складок, то це зморшки, які є анатомічною особливістю людини. Утворюються вони за значного перепаду висоти верхньої губи та щоки. Коригуються такі складки філерами, ліпофілінгом чи іншими процедурами, які лікар призначає в індивідуальному порядку.

ЯК НЕ ДОПУСТИТИ ВИНИКНЕННЯ НОСОГУБНИХ ЗМОРШОК?

Контурна пластика – це, звичайно, дієвий спосіб прибрати ненависні зморшки, але дорогий, та й взагалі далеко не всі жінки є шанувальницями "уколів краси". "Чи можна обійтися без таких радикальних методів омолодження?" – запитаєте ви. Звичайно можна. Але в такому разі вам знадобиться потужна сила волі та усвідомленість. Оскільки догляд за шкірою обличчя – це безперервний та тривалий процес.

З чого почати? Зі зміни способу життя. Якщо ви любителька солодких плюшок, доведеться зовсім несолодко. Але, на жаль, ви будете змушені відмовитися не тільки від них, але ще й від фаст-фуду, алкогольних напоїв, куріння, жирної та смаженої їжі.

Нормалізація раціону харчування – це перший секрет на шляху до запобігання розвитку глибоких носогубних зморшок. Тому свіжі овочі, фрукти, ягоди та зелень повинні завжди мешкати у вашому холодильнику.

Другий секрет – питний режим. Ви не повірите, але звичайна вода здатна творити чудеса. Регулярне вживання достатньої кількості "правильної" рідини дозволить вам сповільнити процес виникнення носогубних зморшок і не тільки носогубних. Що мають на увазі під визначенням "чиста"? Це негазована фільтрована вода, бажано тепла або кімнатної температури.

Третій секрет – регулярне зволоження та очищення шкіри. Навіть якщо ви цілий день не виходили з дому, ваша шкіра потребує комплексного догляду — одного вмивання холодною водою замало буде. Тому не ігноруйте зволожувальні тканинні маски, патчі, креми, до складу яких входить гіалуронова кислота.

Якщо не знаєте які засоби вибрати, проконсультуйтеся з косметологом. Він підбере вам професійні продукти, які не нашкодять шкірі і допоможуть уповільнити процес формування носогубних складок.

Всі ці прості секрети можна назвати універсальними рекомендаціями щодо догляду за шкірою обличчя. Але оскільки сьогодні ми говоримо про запобігання появі носогубних зморшок, хочу окремо акцентувати вашу увагу ще на кількох важливих правилах.

А саме:

намагайтеся спати на спині, а не на боці (якщо ви постійно спите на одному боці, зморшка з одного боку обличчя може стати більш вираженою);

робіть самомасаж носогубної зони;

практикуйте фітнес для носогубної зони (фітнес покращує тонус м'язів);

стежте за своєю мімікою (надто широка посмішка поглиблює носогубні складки);

використовуйте спеціальні професійні засоби для догляду за проблемною зоною (не купуйте кошти за три копійки за порадою подруги);

уникайте прямого потрапляння сонячних променів на обличчя (сонце може призвести до змін у структурі еластичних волокон шкіри);

хоч би зрідка відвідуйте кабінет косметолога (це дозволить вам професійно відстежувати стан вашої шкіри).

Рекомендую розпочинати боротьбу з носогубними складками після 25 років, коли ви бачите лише штрих-зморшки. Якщо є потреба, можна приступати до справи і раніше. Наприклад, неправильний прикус можна виправити до 25 років, не чекаючи на виникнення градієнтної носогубної складки.

Також враховуйте, що носогубні складки стануть яскраво вираженими після різкого скидання зайвої ваги, пов'язаного з жорсткими обмеженнями харчування під час дієт або внаслідок хвороби. У такому разі без допомоги косметолога вам не обійтися, оскільки потрібно буде зняти гіпертонус обличчя та врівноважити його м'язовий стан.

ЗАМІСТЬ МОРАЛІ

Пам'ятайте, що правильний спосіб життя сповільнює природний процес старіння шкіри, не дозволяючи природному колагену руйнуватися. А правильно підібрана та якісна косметика покращує її стан.

Але також закликаю вас не надто захоплюватись удосконаленням, зокрема усуненням носогубних складок. Вони є у всіх, адже такі анатомічні особливості людськго обличчя, тому повністю позбавитися їх неможливо, навіть вдавшись до послуг мегапрофесійного косметолога (та й навіщо?). Прийміть цей жорстокий факт, видихніть і випийте склянку чистої води.

Любіть себе та квітніть!

Більше порад про красу та здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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