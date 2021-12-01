Це майже оригінальний спосіб приготування знаменитого салату, однак замість дефіцитних рябчиків в цьому варіанті — незвичний інгредієнт.

Існує маса варіантів приготування салату олів'є. До слова, рецепт належить шеф-кухарю московського ресторану "Ермітаж" французу Люсьену Олів'є, який трудився на привілейованій кухні у 1860-х.

Серед гурманів ходили справжні легенди про смак цього приголомшливого салату, проте Олів'є не розповів світові секрет його приготування. Лише через деякий час з'явилися перші спроби розкрити рецептуру.

В одному з найперших варіантів, опублікованих в журналі "Наша їжа" були вказані картопля, свіжі огірки, смажений рябчик, каперси, оливки. Для заправки класичного олів'є використовували соуси "Провансаль" і "Кабулі".

Згодом олів'є перекочував на звичайні кухні. Правда, з деякими змінами. Замість рябчиків до олів'є почали додавати варену ковбасу, каперси і оливки замінили солоними огірочками та консервованим горошком. Єдине, що залишилося незмінним — заправка "провансаль". Нижче ви знайдете рецепт оригінального олів'є, однак замість дефіцитних рябчиків в цьому варіанті — яловичий язик.

Інгредієнти:

Для салату:

5 картоплин (приблизно 450 г)

300 г вареного яловичого язика

1-2 свіжих огірка

50 г оливок

30 г каперсів

200 г готового майонезу, або соусу на перепелиних яйцях.

Час приготування: 2 години.

Приготування покроково:

1. Окремо відварюємо картоплю і яловичий язик, додаємо спеції для аромату.

2. Нарізаємо кубиками очищену картоплю, язик та огірок. Оливки можна додати цілими, а можна і порізати. Відправляємо в миску каперси. Солимо і перчимо за смаком. Заправляємо майонезом і перемішуємо. Олів'є за 100-літнім рецептом готове, можна подавати до столу.

3. Можна взяти готовий майонез, або приготувати його самостійно. Для цього у чашу блендера закладаємо 5 перепелиних яєць, 200 мл рослинної олії, 1 ст. л. лимонного соку, 1 ч. л. цукру, 1/2 ч. л. солі, 1/2 ч. л. гірчиці, перець за смаком.

Занурюємо ручний блендер в чашу таким чином, щоб конус з ножем повністю накрив жовтки. Вмикаємо режим "турбо", якщо такого немає — максимальну швидкість, і близько 5-10 секунд (залежно від потужності вашого блендера) тримаємо нерухомо, поки на дні не з'явиться емульсія. Тепер можемо трохи підіймати ніжку, поки вся олія по'єднається з отриманою масою. Процес приготування займе не більше хвилини.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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