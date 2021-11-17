Патчі під очі: ефективний засіб омолодження чи маркетинг?

Насправді, ця косметична процедура може бути дуже дієвою — але тільки у разі дотримання трьох умов.

Патчі під очі - один з найактивніших домашніх засобів для догляду за зоною навколо очей. Хтось вірить у їхню надздатність омолоджувати зону навколо очей за кілька хвилин, а хтось вважає, що це лише маркетинг і марна трата грошей. Насправді дія патчів насамперед залежить від правильно виявленої проблеми, від того, наскільки правильно ви їх підберете і дотримуватиметеся інструкції щодо застосування.

Про те, чи справді працюють патчі і як ними правильно користуватися, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ЩО ТАКЕ ПАТЧІ І ЗВІДКИ ВОНИ ВЗЯЛИСЯ

Патчі, як і всі ультрамодні тканинні маски та різні засоби догляду, прийшли до нас із Південної Кореї. Корейці славляться своєю любов'ю до доглядової косметики і є виробниками та законодавцями багатьох трендів у косметології. Сама ж назва взята з комп'ютерної термінології, де "патчем" називають швидку корекцію дефекту.

Існує безліч різновидів патчів - це і тканинні (з'явилися першими, вони менш ефективні), і гідрогелеві (більш щільно прилягають до шкіри, забезпечуючи швидке проникнення активних речовин, зручніше у застосуванні), є патчі з гіалуронової кислоти (суха активна речовина розчиняється і вбирається), патчі-пластирі (дуже щільно лягають на шкіру, ідеальні у разі набряків, забезпечують хороший дренаж) і патчі з мікроголками (наприклад, голки з гіалуронової кислоти проколюють шкіру і за час носіння патча розчиняються в ній). Найбільш поширені для домашнього догляду гідрогелеві патчі.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ МОЖУТЬ ВИРІШИТИ ПАТЧІ

Насамперед це дренаж — зняття набряклості, освітлення темних кіл під очима, якщо вони пов'язані не з вродженим пігментом, а зі стресом; розгладжування зморшок (але ефект не тривалий); зволоження; зняття слідів втоми та напруженості. Показання для застосування – підтримка ефекту після активних косметологічних процедур та sos-процедура після безсонної ночі, вечірки, перельоту.

Патчі підійдуть жінкам віком від 25 до 45 років, спираючись на показання вище, у разі використання їх 2-3 рази на тиждень. Раніше 25 років ними користуватися немає сенсу через хороші ресурси молодої шкіри, після 45 через їх нестачу — малоефективно.

Користуватися патчами щодня не рекомендується, крім тих випадків, коли необхідний накопичувальний ефект компонентів у зоні. Дія патчів залежить від активних компонентів – гіалуронової кислоти, колагену, вітамінів С та Е, антиоксидантів, препаратів, що покращують мікроциркуляцію, пептидів тощо.

Але потрібно пам'ятати, що у складі патчів ці речовини містяться у великій концентрації, через що можуть викликати алергічні реакції на шкірі, тому перед нанесенням патчів під очі необхідно обов'язково зробити пробу, наприклад, на внутрішній бік передпліччя.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед нанесенням патчів потрібно очистити шкіру. Використовуйте звичні засоби для вмивання — пінку, лосьйон або міцелярну воду, тонік. Далі можна зробити масаж у зоні навколо очей, щоб підготувати шкіру до процедури, трошки розігнати кров та лімфу, тим самим посиливши ефект патчів (перед тим, як робити масаж, зверніться до свого косметолога за консультацією, щоб зробити все правильно та не розтягнути ніжну шкіру навколо очей).

Для зняття набряклості та лікування мішків навколо очей краще розташовувати патчі вузьким боком до носа, а якщо працюєте з сіткою зморшок, то навпаки. Накладати і знімати патч потрібно від внутрішнього кута ока (ближче до носа) до зовнішнього, лініями відтоку рідини, і наносити на кілька міліметрів нижче вії, щоб рідина не потрапляла на слизову очі.

Після накладання патчів рекомендовано 5 хвилин полежати, оскільки вони можуть зміститися на середину щоки, якщо ви одразу почнете ходити чи щось робити. В основному час нанесення патчів 15-25 хв (є і винятки). Не потрібно виконувати процедуру більш тривалий період і точно не можна спати з ними: якщо рідина в патчах випарується, то замість хороших результатів з'явиться подразнення, сухість та інші небажані явища.

Після зняття патчів легкими рухами вбийте залишки рідини в шкіру пальцями та обов'язково нанесіть крем для зони навколо очей, щоб закрити процедуру та покращити ефект. Пам'ятайте, що патчі не можна використовувати повторно.

Ви можете купити патчі ао в індивідуальному упакуванні (тобто всередині їх буде всього 2 шт.), або в баночці, де їх буде приблизно 30 шт. (у різних виробників по-різному). Якщо ви придбали банку, слід пам'ятати таке: зривати захисну мембрану під кришкою патчів не можна, їх завжди потрібно щільно закривати кришкою після використання, щоб активна рідина не висохла. Зберігати відкриту упаковку потрібно тільки в холодильнику, у такому разі компоненти в патчах будуть активнішими довше, від чого ефект від застосування буде кращим.

Діставати патчі потрібно тільки лопаткою, виробники недаремно її додають до упакування — це необхідно, щоб мікроби з поверхні рук не потрапили до банки. Відкрите пакування потрібно використовувати не більше ніж протягом 2-3 місяців, далі патчі свої властивості втрачають, і замість ефективних можуть стати шкідливими. І, звичайно, потрібно обов'язково читати склад та показання до патчів. Наприклад, патчі з ретинолом не можна використовувати в літній період, тому що ретинол підвищує чутливість шкіри до сонця, через що можуть з'являтися опіки та пігментація.

ЯК ПІДІБРАТИ ПАТЧІ

Не завжди обраний засіб дає результат — це залежить і від обраного патчу, і від особливостей вашого організму. Комусь вдається підібрати потрібний засіб із першого разу, комусь доводиться пробувати і три варіанти. Головне, чим необхідно керуватися під час вибору, щоб підвищити шанси на успіх, — це склад активних компонентів.

Якщо у вас набряклість і темні кола, в основі повинні бути речовини, що покращують мікроциркуляцію, та дренаж (екстракт кінського каштану, винний екстракт, кофеїн та ін.), якщо зморшки – антивікові компоненти (гіалуронова кислота, колаген, ретинол, пептиди), якщо стресова шкіра - антиоксиданти і вітаміни (вітамін Е, вітамін С, коензим Q10, амінокислоти). Наприклад, якщо під час набряку ви візьмете патчі з гіалуроновою кислотою (а вона притягує воду), то набряки тільки посиляться.

Від хороших, потрібних вам патчів ви побачите ефект після першого застосування — це освітлення шкіри, зняття набряклості, ефект підтягнутості шкіри, блиск і свіжість у зоні навколо очей. Якщо такого ефекту немає, вони вам не підходять, і потрібно пробувати інші патчі.

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