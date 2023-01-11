Підшкірний кліщ: як боротися з демодекозом

Лікування цього захворювання вимагає зусиль, часу і терпіння. Чим раніше почати боротьбу з кліщем, тим краще.

Демодекоз входить до десятки найпоширеніших дерматологічних шкірних захворювань. Діагностується як у дорослих, і у підлітків. Про те, що являє собою демодекоз, чому розвивається і як з ним боротися, розповідає лікарка-косметологиня, дерматовенерелогиня Ганна Кравчук.

Причини виникнення

Демодекоз - це захворювання шкіри, розвиток якого провокує умовно-патогенний кліщ. Він називається залізницею вугровою або демодексом (рід - Demodex). Налічується 65 видів та підвидів демодексу. Серед них лише два кліща обирають людський організм як місце для розмноження – це Demodex follikulorum та Demodex brevis.

Demodex follikulorum паразитує у волосяних фолікулах. Demodex brevis переважно - у сальних залозах або мейбомієвих (століття). Також знайти кліща можна у носогубних складках, зовнішньому слуховому проході, надбрівних дугах. У нормі демодекс є у всіх людей і це ніяк не впливає на якість їхнього життя. Оскільки кліщ не виходить за межі базальної мембрани епідермісу. Проблеми починаються, коли він активізується та виходить за її межі.

Чому це відбувається?

Підшкірний кліщ живиться шкірним салом, що є його продуктом життєдіяльності. Якщо сальні залози продукують себум у надмірній кількості, демодекс починає активно розмножуватися, стаючи патогенним. Кліщ рухається з волосяних фолікул на поверхню шкіри, а потім назад, прихопивши з собою бактерії, що мешкають на роговому шарі. Водночас порушуються функції шкіри із подальшим формуванням підвищеної чутливості.

Серед головних причин, які впливають роботу сальних залоз, виділяють:

гормональний дисбаланс;

порушення роботи ендокринної чи імунної систем;

захворювання шлунково-кишкового тракту;

хронічний стрес;

вплив на шкіру ультрафіолетових променів;

застосування невідповідної косметики чи косметики з гормональними добавками;

відсутність грамотного догляду за шкірою обличчя (у тому числі недотримання правил демакіяжу);

відсутність належного догляду за косметичними кистями та спонжами та ін.

Також підшкірний кліщ у великій кількості виявляється у разі розацеа, вугрової хвороби (деякі форми акне) та періоральному дерматиті. До цих пір тривають суперечки на тему, хто кого провокує: розмноження акне підшкірного кліща або підшкірний кліщ формування акне.

На мій погляд, саме вугрі є пусковим фактором цього захворювання. Оскільки у разі акне шкірне сало виробляється в надмірній кількості, це може спровокувати розмноження кліща. Кліщ у свою чергу створює "ідеальні" умови для формування акне.

Симптоми

Про активне розмноження підшкірного кліща свідчать такі симптоми:

свербіж шкіри на обличчі і повіках (загострюється ближче до вечора);

випадання вій;

почервоніння шкіри;

свербіж волосистої частини голови;

поява на щоках червоних плям та/або набряклості;

лущення рогового шару епідермісу;

підвищена жирність;

розширені пори;

себорейний дерматит;

ламкість брів та вій;

наявність білого нальоту на краях повік;

синдром "сухого" ока (є симптомом демодекозу повік);

утворення рожевих вугрів, гнійників (можуть виявлятися на грудях та спині).

Первинний демодекоз протікає майже безсимптомно. Запальні "прищі" розташовуються асиметрично, найчастіше в області рота або очей. Сверблячка, зазвичай, відсутня чи слабко виражений. Захворювання діагностується після 40 років. Вторинний демодекоз визначається і натомість розвитку акне, розацеа чи періорального дерматиту.

Лікування

Лікування демодекозу починається з визначення причини, що спровокувала його розвиток. Але для початку проводиться лабораторне дослідження продуктів життєдіяльності шкіри. З цією метою робиться зіскрібок. Понад п'ять дорослих кліщів, личинок або яєць кліщів на 1 см2 підтверджує наявність демодекозу.

Окремо хочу зазначити, що перед проведенням зішкріба протягом 24 годин не можна користуватися косметикою або лікарськими препаратами для зовнішнього застосування. Очищати шкіру дозволяється чистою водою кімнатної температури. Активність кліщів підвищується у вечірній та нічний час доби. Тому бажано робити зіскрібок ближче до вечора. Також може проводитися конфокальна лазерна мікроскопія, що сканує.

Якщо активність підшкірного кліща пов'язані з порушеннями роботи внутрішніх органів, лікування починається зсередини. У свою чергу лікар-дерматолог призначає пацієнтові лікарські засоби для зовнішнього застосування: похідні імідазолу, топічні антибіотики, протизапальні та дезінфікуючі засоби, ароматичні ретиноїди. У разі демодекозу очей пацієнт повинен використовувати спеціальні краплі, мазі та гелі для відновлення роботи очей.

Лікування захворювання вимагає зусиль, часу та терпіння. Чим раніше розпочати боротьбу з кліщем, тим краще. Тому я закликаю вас не займатися самолікуванням, яке лише посилює проблему. На жаль, не існує чудо-засобу, після використання якого кліщ залишить вашу шкіру протягом кількох днів. Також хочу зазначити, що неповний курс лікування призводить до розвитку рецидивів.

Любіть себе та свою шкіру!

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