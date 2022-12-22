Що таке ксероз шкіри і як з ним боротися

Якщо ваша шкіра раптом почала страждати від сухості і свербіння, у вас є вагомий привід звернутися до лікаря-дерматолога

Ваша шкіра почала свербіти і посилено лущитися? Вас не залишає відчуття стягнутості та сухості навіть після застосування зволожувальних засобів? У такому разі може йтися про розвиток ксерозу.

Про те, що він є, чому формується і про що здатний сигналізувати, розповідає лікарка-косметологиня, дерматовенерелогиня Ганна Кравчук.

СИМПТОМИ І СТАДІЇ РОЗВИТКУ КСЕРОЗУ

Ксероз — це дерматологічна аномалія, у разі якої шкіра страждає від надмірної сухості та стягнутості. Причиною цього стану є гіпосекреція сальних залоз — вироблення сального секрету (себуму) суттєво скорочується. В результаті цього порушується або повністю руйнується гідроліпідний бар'єр і слабшає захисна функція шкіри. Вона стає вразливою та більш пропускальною, ніж раніше.

Це дозволяє шкідливим бактеріям, токсинам та вірусам проникати у її глибокі шари. Також вона припиняє утримувати вологу в дермі, через що страждає на епідерміс (роговий шар шкіри), який отримує основну частину вологи саме з неї. Тобто порушується процес транспортування вологи з дерми до епідермісу.

Для розуміння: у дермі міститься близько 60-70% води.

Симптоматично ксероз проявляється:

сухістю та шорсткістю рогового шару;

лущенням шкіри (флокуляція);

підвищену чутливість, дратівливість;

посиленим свербінням;

появою сітки зморшок;

утворенням мікротріщин (шкіра втрачає еластичність);

наявністю червоних плям;

відсутністю шкірних пор (майже непомітні візуально).

Розвивається ксероз стадіями. Спочатку з'являється епізодичне або незначне відчуття стягнутості та сухості, яке свідчить про порушення захисної функції шкіри.

Друга стадія характеризується гіперкератозом (ущільнення шкіри) та активним відлущуванням ороговілих клітин. Сухість і стягнутість присутні постійно, також з'являється свербіж шкіри. Нерідко вона стає дуже чутливою (болісно реагує на сонце, вітер, косметичні засоби, воду).

На третій стадії спостерігається формування сітки поглиблених зморшок та мікротріщин. Лусочки продовжують відлущуватися, шкіра ущільнюється, а свербіж набуває нав'язливого характеру. Крім того, може з'явитися розлита еритема (почервоніння епідермісу) та алергічна реакція навіть на звичні доглядові засоби.

На четвертій стадії шкіра атрофується. Вона втрачає об'єм, ущільнюється, можуть формуватися трофічні виразки.

ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ КСЕРОЗУ

Що ж призводить до розвитку ксерозу? Насправді причин багато, але я виділяю такі:

дисбаланс біосинтезу ліпідів (тягне за собою втрату трансепідермальної вологи);

дефіцит амінокислот та/або вітаміну А;

гормональний дисбаланс (зниження рівня стероїдних гормонів — естрогенів та андрогенів);

використання агресивних косметичних засобів;

неправильний або нерегулярний догляд за шкірою;

порушення роботи імунної системи;

часте проведення ексфоліації (відлущення) жорсткими абразивними засобами;

порушення кровообігу;

незбалансований раціон харчування (нестача природних ліпідів);

вплив ультрафіолетових променів;

генетична схильність.

Також ксероз може бути провісником розвитку іхтіозу, псоріазу, атопічного дерматиту, фолікулярного кератозу, себорейного дерматиту. Крім того, часто він є супутнім симптомом цукрового діабету, порушення роботи щитоподібної залози, авітамінозу.

ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА ШКІРОЮ У РАЗІ КСЕРОЗУ

Лікувальна терапія у разі ксерозу має системно-комплексний характер. Тому найважливіше — встановити причину, яка спровокувала розвиток захворювання. Це дозволить лікарю підібрати максимально ефективні лікарські препарати та космецевтичні засоби для зовнішнього застосування. Також є сенс скоригувати раціон харчування. З нього необхідно виключити гострі страви, жирну, смажену, солону їжу, солодощі, алкогольні та газовані напої.

Що стосується доглядових засобів, то вони повинні бути спрямовані на відновлення та зміцнення гідроліпідної мантії, відновлення водного балансу та транспорту вологи з дерми до епідермісу.

З цією метою я рекомендую своїм пацієнтам використовувати косметику, що містить у своєму складі сечовину, сквален, гіалуронову, молочну, лимонну кислоту, цераміди, фосфоліпіди, вітамін А, Е, С, F, провітамін В5, амінокислоти (лізин, валін, серин), гліцерин, хітозан, розчинний колаген, екстракт ромашки, алое вера, календули, меліси, лаванди, натуральні олії.

Окремо хочу відзначити, що у разі ксерозу шкіру необхідно максимально делікатно очищати, тонізувати, якісно зволожувати та пом'якшувати. Тому у складі доглядових засобів не повинні бути присутні спирти (Benzyl alcohol, Amyl Cinnamyl alcohol), продукти нафтопереробки (Petrolatum, Mineral oil; Paraffin oil), сульфати (SLS, SLES), парабени (все, що закінчується на -paraben), синтетичні аромати та ароматизатори (Aroma, Parfum). Ці інгредієнти можуть спровокувати алергічну реакцію або спричинити сильне подразнення шкіри.

Засоби для зовнішнього застосування повинні бути гіпоалергенними, мати високий профіль безпеки, а також відповідати віковим та індивідуальним потребам шкіри. Окрім того, у разі ксерозу необхідно максимально скоротити час перебування на сонці, оскільки УФ-промені підтримують сухість шкіри.

Ксероз шкіри може бути спадковим, сенільним та набутим. Спадковий (конституційний) дається взнаки найчастіше в підлітковому віці. Сенільний формується у процесі природної зміни шкіри. Придбаний може з'явитися у будь-якому віці під впливом екзогенних (екологічний фактор, використання неякісної косметики) або ендогенних факторів (гормональний дисбаланс, генетична схильність та ін.).

Якщо звернутися до фахівця за допомогою у разі перших симптомів ксерозу, можна уникнути атрофії шкіри.

Окремо хочу зазначити, що ксероз — це не дефект, а проблема, яка суттєво погіршує якість життя людини. Постійна сверблячка, почервоніння, мікротріщини сприяють виникненню багатьох дискомфортних відчуттів, нерідко сигналізуючи про розвиток шкірного дерматозу. Тому, якщо ваша шкіра раптом почала страждати від сухості та сверблячки, у вас є вагомий привід звернутися до лікаря-дерматолога.

Любіть себе та свою шкіру!

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