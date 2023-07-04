Що таке рожеві вугрі та як із ними боротися

Вважається, що рум'янець на щоках – це ознака здоров'я та показник скромності. Але насправді він може бути провісником такого серйозного шкірного захворювання, як рожеві вугрі або розацеа. Що це таке, чому виникає та якими симптомами проявляється, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерелогиня Ганна Кравчук.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рожеві вугрі – це хронічний дерматоз, за якого уражається центральна зона шкіри обличчя, через що епідерміс набуває характерного рожевого кольору. Вперше вивчив та описав це захворювання французький лікар Гай де Шальяк ще у ХIV столітті. Також він запровадив у медичний обіг термін "купероз". Але паралельно це захворювання називали "Pustule de vin", що перекладається як "прищі від вина". Вважалося, що саме вживання спиртного призводить до формування рожевих вугрів.

1812 року англійський дерматолог Томас Бейтман запропонував перейменувати захворювання на розацеа (rosaceus), оскільки в перекладі з латинської rosaceus означає "рожевий" (йдеться про колір) або зроблений із троянд. Таким чином, цей термін найбільш точно характеризує симптоматичний прояв захворювання. Сьогодні всі три назви активно використовуються, купероз – переважно в косметології, а розацеа чи рожеві вугрі – в медичній практиці.

В Інтернеті є безліч псевдонаукових статей, в яких йдеться, що купероз і розацеа – різні хвороби, аргументуючи такий підхід несхожою симптоматикою і тим, що купероз начебто пов'язаний саме із розширенням судин, а розацеа – зі змінами шкіри, тобто з появою запальних елементів. Однак хочу наголосити, що це одне захворювання, яке може поєднувати в собі ці два стани – і первинний судинний розлад шкіри, і захворювання епідермісу, яке супроводжується порушенням роботи сальних залоз.

ПРИЧИНИ ПОЯВИ РОЖЕВИХ ВУГРІВ

Згідно зі статистичними даними, поширеність захворювання становить близько 10% серед населення планети. Лідерами за показниками захворювання є США та країни Європи. Наприклад, в Естонії розацеа діагностується у 22% населення, у Швеції – у близько 10% населення. Серед усіх дерматозів рожеві вугрі становлять близько 10%. Щодо України даних, на жаль, немає.

Причин такого прикрого явища є чимало, а саме:

генетична схильність;

кліматичні умови або різка зміна клімату (спекотний клімат);

ультрафіолетове випромінювання;

обмороження або сонячні опіки шкіри обличчя;

гормональний дисбаланс;

вроджені імунні аномалії;

порушення роботи ендокринної системи;

хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту;

дія на шкіру обличчя кліща Demodex folliculorum;

стресовий спосіб життя;

незбалансований раціон харчування (вживання гострої, пряної, солоної та занадто гарячої їжі);

зловживання спиртними й кофеїновмісними напоями (рідко).

Найчастіше розацеа діагностується у людей після 30-ти років зі світлою та чутливою шкірою, причому у жінок – частіше, ніж у чоловіків. Причиною розвитку захворювання у 15-20% випадків стає генетичний чинник.

СИМПТОМИ РОЗАЦЕА

Існують три стадії розвитку рожевих вугрів.

На першій стадії шкіра набуває нестійкого червоного відтінку, який періодично виникає, зазвичай в області щік, а потім безслідно зникає. Однак згодом, ближче до початку другої стадії розвитку розацеа, ситуація посилюється – на епідермісі з'являються "судинні зірочки", які сигналізують про стійке розширення судин.

Це свідчить про те, що вони більше не звужуються, внаслідок чого кров не рухається з потрібною швидкістю, тканини не отримують достатньої кількості поживних речовин, а старі продукти розпаду й обміну не виводяться належним чином. Якщо звернутися по допомогу до дерматолога ще на етапі тимчасового почервоніння шкіри, можна уникнути появи "зірочок" і відновити живлення судин.

На другій стадії у пацієнта з'являються висипання, набряклість обличчя, починають формуватися вузлики, запальні елементи, дрібні пустули. Це відбувається через зниження шкірного імунітету. Також можуть з'являтися хворобливі відчуття в зоні очей, зокрема печіння, почервоніння повік, сльозовиділення тощо. В такому разі поліпшити ситуацію може лише комплексне лікування, яке передбачає вживання лікарських препаратів.

На третій стадії розвитку, яка зустрічається доволі рідко, в зоні лоба, носа, підборіддя, повік, а також у вушних раковинах з'являються пухлиноподібні новоутворення. Шкіра обличчя набуває стійкого рожевого кольору, може докучати печіння (як і на другій стадії).

ЯК ЛІКУВАТИ РОЖЕВІ ВУГРІ

Лікування розацеа або куперозу поторебує комплексного медичного підходу, тому ще за появи перших симптомів захворювання необхідно звернутися до лікаря. Він проведе комплексну діагностику та призначить лікування, до якого входитимуть використання спеціальних лікарських мазей, тонізувальних засобів, приймання антибіотиків, вітамінних комплексів, дотримання дієти.

Тривалість лікування залежатиме від причини, яка спровокувала розвиток захворювання, та стану шкіри пацієнта на момент звернення до фахівця. Також можливе проведення апаратних процедур лікування. Усунути захворювання самостійно неможливо. Тому якщо у вас з'явилися короткочасні "припливи", за яких вас кидає в жар, а шкіра набуває червоного відтінку, зверніться до дерматолога. Не чекайте, поки на обличчі з'являться вузлики й пустули. Краще помилитися, ніж недооцінити.

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